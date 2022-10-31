https://ukraina.ru/20221031/1040327762.html

Шах — Королю: интрига нового мира

Шах — Королю: интрига нового мира - 31.10.2022 Украина.ру

Шах — Королю: интрига нового мира

Два фактически родственных события прошлой недели имели совершенно различный резонанс. Выступление российского президента Владимира Путина на Валдайской встрече Украина.ру, 31.10.2022

2022-10-31T13:50

2022-10-31T13:50

2022-10-31T14:54

дмитрий выдрин

мнение

эрдоган

владимир путин

валдай (клуб)

выступление

карл iii

прогноз

прогнозы

великобритания

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Два фактически родственных события прошлой недели имели совершенно различный резонанс. Выступление российского президента Владимира Путина на Валдайской встрече разобрали по косточкам и процитировали все мировые информагентства. Акцент, безусловно, делался на его прогнозе, что предстоящее десятилетие будет самым сложным в новейшей истории.А вот длительный телефонный разговор турецкого президента Реджепа Эрдогана с английским королем Карлом III практически не упоминали.Лидер мусульманского мира (или Шах, как его именуют и соратники, и оппоненты), видимо что-то очень важное обсудил с новоиспеченным главой всего монархического сообщества. А самое важное — это тот же прогноз на ближайшее время.И что-то мне подсказывает, что многоопытный Шах объяснял пусть и зрелому, но новоиспеченному Королю, многие предстоящие трудности и тяготы грядущих перемен.Я, откровенно говоря, не верю в научные прогнозы в социальной сфере. Слишком много вплетается в прогностическую ткань субъективных факторов: болезни, настроения, амбиции, суеверия и прочее многочисленных участников процесса. Да, почти всё можно разложить по полочкам, но — крайне сложно.Когда-то, в давние советские времена, когда еще выделялись немереные средства на «фундаментальные исследования», наш отдел в Институте философии получил своего рода госзаказ на разработку «методологии социального предвидения». Человек тридцать билось над проблемой больше года. Пришли к выводу, что эта сфера «не поддается концептуализации». По крайней мере, в терминах гуманитарных дисциплин. Лично для себя я уяснил, что термин «предвидение» бессмыслен. Скорее, нужно обращаться к «предведАнию» (от слова «ведать») , а это уже сфера религии.С тех пор если и делаю прогнозы, скорее, с помощью не логики, а интуиции. А уже задним числом подвожу под это дело «научную базу». Подозреваю, что и многие политики поступают примерно так. Иначе откуда у них такой запрос на разного рода оккультные учения в духе астрологии Павла Глобы и его младших коллег по разуму — нумерологов и шаманологов. Или же опираются они на арсенал точных наук типа математических расчетов будущего Сидика Афгана.Кстати говоря, при всем своем научном скептицизме к явным мистификациям я иногда все же проверяю собственную интуицию подобным вангованием. Довольно интересно получается. Уже писал, что с год назад попросил своих приятелей-«ноосферщиков» покопаться в астрале насчет ближайших мировых событий.Цитирую по написанному мне в январе текущего года: В сентябре — уход в мир иной Королевы Британии; Чехарда по поводу назначения премьеров — не менее трех отставок; Поиски новой модели глобальной империи. В феврале следующего года — политический, а затем и физический уход американского лидера; Многомесячная высочайшая политическая турбулентность в Штатах на грани гражданской войны. Еще и по мелочи добавили — типа смены в ноябре крымского руководства…Не верю, конечно. Хотя, признаться, самого тянет пройтись немного по этому тайному пути. Прикинуть, скажем, идеи незабвенного труда «Имена» о. Сергия Флоренского к никнейму упомянутого короля. Интереснейшая картина с Карлами получается. Отнюдь не маслом…Но вернемся к серьезной теме прогнозов мировых лидеров. Повторюсь: уверен, что их выводы, скорее всего, опираются на колоссальную интуицию и реальную историческую информированность.Думаю, этого багажа вполне достаточно, чтобы уяснить, что мир на ближайшее будущее будут определять характер взаимодействия трех типов государственных номенов: империи зарождающиеся (перезарождающиеся); империи разрушающиеся (стагнирующие); империи трансформирующиеся (модернизирующиеся).Сразу замечу, что каждой имперской парадигме соответствует и определенный тип предводителя. Зарождающейся — соответствует лидер-воин. Разрушающейся — актер. Трансформирующейся — мечтатель.Россия свой выбор сделала. Путин и знает и чувствует, что империя может родиться только в бою. За пространство безопасности, за идеи самобытности, за образ будущего. Отсюда его прогноз — десятилетие битв. Никто без боя не подарит тебе ни безопасности, ни экзистенции, ни тем более будущего.Его сентенции типа «если драка неизбежна, бей первым», на самом деле лишь броский уличный парафраз очевидного исторического факта о том, что Россия максимальный эффект получала в войнах на опережение. При всех их международных репутационных издержках. Он, пожалуй, о них и не думает, когда слышит «как свистнет стрела, волчью кровь выпуская на снег».Интересно отметить, что роль провайдера нового мирового полюса всем мировым сообществом отводилась Китаю. Россия шла за ним как бы вторым номером. Поднебесная мудро поосторожничала — откатилась на второй план. Пока. Дело-то в том, что мудрость только в теории выше доблести. В реальности — часто наоборот. Это в прошлое время мир томно жил «под музыку Вивальди». Ныне учимся упрямо выживать под Вагнера…Да, будущий мир будет многополярным. Вначале. Потом — опять двухполюсным. И именно сейчас решается номенология предстоящей биполярности.Но не будем забегать слишком далеко. Пока просто подобное притягивается подобным. Отсюда столь высокий взаимный интерес расширяющихся геополитических вселенных. В частности, РФ и Турции. Или османов и Британии.Могу предположить, что говорил недавно Шах Королю. И наоборот. Наверное, что и туранцы, и бритты оказались в похожей ситуации, когда финальная фаза одного этногенеза совпала с со стартовой фазой другого. Так в истории иногда случалось — даже в нашей Руси пятисотлетней давности.Хотя, наверное, говорили в более простых и близких понятиях: о том, что предстоит испытать в скором времени военные тяготы. Значит, следующим премьером Британии вскоре будет военный. Грузный, как Черчилль, здоровенный. Значит, у Турции могут появится английские самолеты нового поколения — в добавление к русским новейшим комплексам ПВО.Их территориальный конфликт с древним соседом неизбежен. Без этого даже предстоящие президентские выборы пойдут по другому сценарию. А военное преимущество в возможном противостоянии есть во всем, кроме «воздуха».В Штатах для трансформации страны, при всем ее колоссальном запасе прочности, должен произойти апгрейд того же образа будущего. «Сделаем Америку великой» — это тактика. Стратегия: «сделаем Америку волшебной».Помню свои впечатления от усадьбы Томаса Джефферсона Монтичелло, где «групповухой» создавалась американская конституция. Поразился как играли в волшебство отцы-основатели. Ну прям как дети. Вино, возникавшее сказочным образом из подвальных мини-лифтов. Закуски, появлявшиеся как бы сами по себе на полках проворачивающихся буфетов… И создавали образ чудо-страны. Не все получилось, но базовая парадигма осталась. Поэтому переформатирование страны, скорее всего, возглавит мечтатель. Космос, Марс, чик-чирик, любовь к электричеству…Ну, и любимая Европа. Всё как обычно в Содоме и Гоморре. Убийство религии, разрушение традиционной семьи, потребление вместо созидания, единомыслие вместо конкуренции, отмена частной собственности, «война — это мир», «ложь — это правда»…Короче, всё по Оруэллу.Этот процесс, безусловно, можно как любой иной затормозить. Или попытаться запустить его вспять. Здесь разные позиции у «локомотивов» Европы. Германия — явный тормоз. Франция — отчаянная попытка ребрендинга евроимперии. Только вот инструмент они выбрали один — Украину. А её президент на уровне изощренной актерской интуиции понял, что зрители ждут не скучного продолжения, а яркого конца: «Чую с гибельным восторгом: пропадаю!» И только он может под бурные овации подарить бюргерам, уходящему «среднему классу», клошарам всех мастей феерию, кураж, хуцпу самоликвидации. Табор уходит в небо! Пьянка с девочками перед эвтаназией!Поэтому я нисколько не сомневаюсь, что если эта фаза затянется, украинский президент еще побудет общеевропейским кумиром, лидером, чичероне. Кошку на сцене, по Станиславскому, еще не переигрывал ни один актёр. Инструмент хозяина иногда становится хозяином хозяина.Вспомнил, как заказывал нож-крис у кузнеца-оружейника в Южной Азии. — Вам какой силы нож сделать? — Посильнее. — Тут, сэр, нельзя переборщить, ножом должны командовать вы, а слишком сильный будет командовать вами.В общем, расклад в мире как бы понятен. Можно только добавить, что лидеру каждой протоимперии необходим, среди прочего, свой базовый ресурс. Воину нужен мудрец. Мечтателю — деньги. Актеру — зритель. Тогда-то и понимаешь, что ищет Путин в философии серебряного века, в частности, у неистового Ивана Ильина; откуда у Эрдогана такой интерес к солнечному Узбекистану; к чему на самом деле стремится лукавый Илон Маск; чем озабочен Эммануэль Макрон в своей игре с Арменией; и почему в такой перманентной эйфории — Зеленский. Но это тема отдельного большого разговора.

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https://ukraina.ru/20221029/1040280975.html

https://ukraina.ru/20221017/1039781427.html

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2022

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038903395_381:26:900:545_100x100_80_0_0_558bfccefa24b1248f92f23a7f739538.jpg

Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038903395_381:26:900:545_100x100_80_0_0_558bfccefa24b1248f92f23a7f739538.jpg

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038903395_381:26:900:545_100x100_80_0_0_558bfccefa24b1248f92f23a7f739538.jpg

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