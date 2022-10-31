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Вернитесь к зерновой сделке: в Японии обратились к Кремлю

Вернитесь к зерновой сделке: в Японии обратились к Кремлю - 31.10.2022 Украина.ру

Вернитесь к зерновой сделке: в Японии обратились к Кремлю

Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио сожалеет о прекращении участия России в зерновом соглашении и призывает Москву как можно скорее продолжить сотрудничество в рамках четырехстороннего соглашения

2022-10-31T07:33

2022-10-31T07:33

2022-10-31T07:33

зерно

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кремль

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В правительстве Японии сожалеют, что "зерновая сделка" была приостановленаПолитик сказал, что объявление Москвы об остановке своего участия в инициативе по экспорту зерна вызывает "глубокое сожаление". Мацуно напомнил японским журналистам, что эта инициатива была создана 22 июля по соглашению четырех сторон – ООН, Турции, Украины и России, и с того времени по Черному морю было вывезено 9 миллионов тонн зерна в разные страны.В субботу, 29 октября, Россия сообщила, что приостанавливает участие в "черноморской инициативе". Причиной стал теракт в акватории Севастополя. В Москве объяснили, что РФ не может гарантировать безопасность гражданских судов, идущих в рамках этой инициативы.По данным Минобороны РФ, подготовка теракта украинскими военными 73-го специального центра морских операций шла под руководством британских специалистов.К слову, всего за время работы гуманитарного коридора из украинских портов вывезли 9,3 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Оказалось, что в десятке стран, которые получили больше всего украинской продукции, из африканских стран - только Египет.Грузы между десятью странами распределили следующим образом:1 Испания - 1,8 млн тонн,2 Турция - 1,3 млн тонн,3 Италия - 860 тысяч тонн,4 Китай - 842 тысячи тонн,5 Нидерланды - 549 тысяч тонн,6 Египет - 422 тысячи тонны,7 Бангладеш - 269 тысяч тонн,8 Румыния - 253 тысячи тонн,9 Израиль - 235 тысяч тонн,10 Германия - 223 тысячи тонн.

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зерно, новости, япония, россия, кремль