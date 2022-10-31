https://ukraina.ru/20221031/1040302655.html

Рогов: с введением военного положения в Запорожской области ничего не изменилось

Рогов: с введением военного положения в Запорожской области ничего не изменилось - 31.10.2022 Украина.ру

Рогов: с введением военного положения в Запорожской области ничего не изменилось

После введения военного положения в Запорожской области ничего не поменялось. Президент России Владимир Путин юридически закрепил то, "что у нас и так есть". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов

2022-10-31T06:45

2022-10-31T06:45

2022-10-31T06:45

новости

владимир рогов

запорожская область

военное положение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/08/1037427486_0:51:1279:770_1920x0_80_0_0_7d07f209af869b3207ec6d34a142707b.jpg

Режим военного положения не повлиял на жизни жителей Мелитополя, Энергодара, Бердянска, Васильевки, Полог, сказал Рогов. Президент России Владимир Путин указом о военном положении "узаконил то, что у нас и так есть", добавил Рогов. "То, что было де-факто, теперь стало де-юре. Часто ваши коллеги-журналисты звонят и говорят – ну как у вас изменилась жизнь с введением военного положения, расскажите. Да никак! По той простой причине, что инфраструктурные объекты и так максимально охранялись, комендантский час и так существовал, и масса других вещей", - сказал Рогов. Деятельность зарубежных недружественных организаций, по словам Рогова, в Запорожской области не была разрешена, так как это - "прямой путь к смертям, убийствам, терактам".

https://ukraina.ru/20221030/1040299042.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир рогов, запорожская область, военное положение