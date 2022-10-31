Рогов: с введением военного положения в Запорожской области ничего не изменилось - 31.10.2022 Украина.ру
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Рогов: с введением военного положения в Запорожской области ничего не изменилось
Рогов: с введением военного положения в Запорожской области ничего не изменилось - 31.10.2022 Украина.ру
Рогов: с введением военного положения в Запорожской области ничего не изменилось
После введения военного положения в Запорожской области ничего не поменялось. Президент России Владимир Путин юридически закрепил то, "что у нас и так есть". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов
2022-10-31T06:45
2022-10-31T06:45
новости
владимир рогов
запорожская область
военное положение
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Режим военного положения не повлиял на жизни жителей Мелитополя, Энергодара, Бердянска, Васильевки, Полог, сказал Рогов. Президент России Владимир Путин указом о военном положении "узаконил то, что у нас и так есть", добавил Рогов. "То, что было де-факто, теперь стало де-юре. Часто ваши коллеги-журналисты звонят и говорят – ну как у вас изменилась жизнь с введением военного положения, расскажите. Да никак! По той простой причине, что инфраструктурные объекты и так максимально охранялись, комендантский час и так существовал, и масса других вещей", - сказал Рогов. Деятельность зарубежных недружественных организаций, по словам Рогова, в Запорожской области не была разрешена, так как это - "прямой путь к смертям, убийствам, терактам".
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новости, владимир рогов, запорожская область, военное положение
Новости, Владимир Рогов, Запорожская область, военное положение

Рогов: с введением военного положения в Запорожской области ничего не изменилось

06:45 31.10.2022
 
© Фото : Владимир Рогов / TelegramЗапорожская область референдум
Запорожская область референдум - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© Фото : Владимир Рогов / Telegram
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После введения военного положения в Запорожской области ничего не поменялось. Президент России Владимир Путин юридически закрепил то, "что у нас и так есть". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов
Режим военного положения не повлиял на жизни жителей Мелитополя, Энергодара, Бердянска, Васильевки, Полог, сказал Рогов. Президент России Владимир Путин указом о военном положении "узаконил то, что у нас и так есть", добавил Рогов.
"То, что было де-факто, теперь стало де-юре. Часто ваши коллеги-журналисты звонят и говорят – ну как у вас изменилась жизнь с введением военного положения, расскажите. Да никак! По той простой причине, что инфраструктурные объекты и так максимально охранялись, комендантский час и так существовал, и масса других вещей", - сказал Рогов.
Деятельность зарубежных недружественных организаций, по словам Рогова, в Запорожской области не была разрешена, так как это - "прямой путь к смертям, убийствам, терактам".
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Вчера, 10:40
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НовостиВладимир РоговЗапорожская областьвоенное положение
 
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