https://ukraina.ru/20221031/1040292186.html

Путин обозначил главное - никаких компромиссов и отката назад не будет - Виталий Третьяков

Путин обозначил главное - никаких компромиссов и отката назад не будет - Виталий Третьяков - 31.10.2022 Украина.ру

Путин обозначил главное - никаких компромиссов и отката назад не будет - Виталий Третьяков

Украина.ру, 31.10.2022

2022-10-31T05:15

2022-10-31T05:15

2022-10-31T05:15

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Главное в его выступлении было то, что грядущее десятилетие будет самым сложным в послевоенном, то есть после Второй мировой войны, развитии мира, детали этой сложности он изложил - говорит медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков. А раз сложно будет, то надо к этому приготовиться и проводить политику эффективную, и, что он подчёркивал, в национальных интересах России и демократического устройства, этого многополярного, многополюсного мира - пояснил эксперт.Нет, по двум главным позициям – по противостоянию с Западом, такого отката не будет, "Нет, мы не отступим и не надейтесь", сказал Путин, и по украинскому конфликту - "нет, здесь мы отступать не будем", это прозвучало очень конкретно - по словам, по эмоциям, по тону - подчеркнул Виталий Третьяков.Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221028/1040270255.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, россия, украина, спецоперация, владимир путин, валдай