Путин обозначил главное - никаких компромиссов и отката назад не будет - Виталий Третьяков - 31.10.2022 Украина.ру
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Путин обозначил главное - никаких компромиссов и отката назад не будет - Виталий Третьяков
Путин обозначил главное - никаких компромиссов и отката назад не будет - Виталий Третьяков - 31.10.2022 Украина.ру
Путин обозначил главное - никаких компромиссов и отката назад не будет - Виталий Третьяков
Украина.ру, 31.10.2022
2022-10-31T05:15
2022-10-31T05:15
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украина
спецоперация
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Главное в его выступлении было то, что грядущее десятилетие будет самым сложным в послевоенном, то есть после Второй мировой войны, развитии мира, детали этой сложности он изложил - говорит медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков. А раз сложно будет, то надо к этому приготовиться и проводить политику эффективную, и, что он подчёркивал, в национальных интересах России и демократического устройства, этого многополярного, многополюсного мира - пояснил эксперт.Нет, по двум главным позициям – по противостоянию с Западом, такого отката не будет, "Нет, мы не отступим и не надейтесь", сказал Путин, и по украинскому конфликту - "нет, здесь мы отступать не будем", это прозвучало очень конкретно - по словам, по эмоциям, по тону - подчеркнул Виталий Третьяков.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221028/1040270255.html
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новости, сво, россия, украина, спецоперация, владимир путин, валдай
Новости, СВО, Россия, Украина, Спецоперация, Владимир Путин, Валдай

Путин обозначил главное - никаких компромиссов и отката назад не будет - Виталий Третьяков

05:15 31.10.2022
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкП/к в честь презентации театра-студии С. Соловьева
П/к в честь презентации театра-студии С. Соловьева - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Главное в его выступлении было то, что грядущее десятилетие будет самым сложным в послевоенном, то есть после Второй мировой войны, развитии мира, детали этой сложности он изложил - говорит медиаэксперт и политолог Виталий Третьяков.
А раз сложно будет, то надо к этому приготовиться и проводить политику эффективную, и, что он подчёркивал, в национальных интересах России и демократического устройства, этого многополярного, многополюсного мира - пояснил эксперт.

Произойдет это после того, как гегемония Запада окончательно рухнет. Сейчас она находится на пути этого обрушения. Самое главное лично для меня и думаю, для многих, что мы услышали - не будет отката назад. Не будет компромиссов. А многие этого опасались.

Виталий Третьяков
Виталий Третьяков
медиаэксперт и политолог
Нет, по двум главным позициям – по противостоянию с Западом, такого отката не будет, "Нет, мы не отступим и не надейтесь", сказал Путин, и по украинскому конфликту - "нет, здесь мы отступать не будем", это прозвучало очень конкретно - по словам, по эмоциям, по тону - подчеркнул Виталий Третьяков.
Полную версию интервью можно прочитать здесь:
Виталий Третьяков
28 октября, 21:15
Виталий Третьяков: Путин сказал, что Россия не отступит перед Западом, и по украинскому конфликту тоже
 
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