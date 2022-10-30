https://ukraina.ru/20221030/1040297292.html

СМИ: правительство Британии призвали срочно расследовать взлом телефона Трасс

СМИ: правительство Британии призвали срочно расследовать взлом телефона Трасс - 30.10.2022 Украина.ру

СМИ: правительство Британии призвали срочно расследовать взлом телефона Трасс

Британское правительство призывают провести срочное расследование после появления информации о том, что личный телефон экс-премьера Великобритании Лиз Трасс был взломан, сообщает телеканал Sky News

2022-10-30T09:19

2022-10-30T09:19

2022-10-30T09:19

новости

великобритания

трасс (лиз трасс)

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Ранее газета Daily Mail сообщила, что личный телефон Трасс взломали, когда она занимала пост министра иностранных дел Британии, после этого произошла утечка деталей переговоров с союзниками и обсуждения поставок оружия Украине.Подробности инцидента, как отмечается, "были скрыты тогдашним премьер-министром Борисом Джонсоном и секретарем кабинета министров Саймоном Кейсом", они решили не придавать это огласке.Руководитель парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд сообщил телеканалу, что комитет парламента по разведке и безопасности должен провести "дальнейшее расследование".20 октября Лиз Трасс ушла в отставку с должности британского премьера. Она продержалась на посту главы кабмина страны всего лишь 44 дня.

https://ukraina.ru/20221020/1039947322.html

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новости, великобритания, трасс (лиз трасс)