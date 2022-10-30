https://ukraina.ru/20221030/1040297292.html
СМИ: правительство Британии призвали срочно расследовать взлом телефона Трасс
СМИ: правительство Британии призвали срочно расследовать взлом телефона Трасс - 30.10.2022 Украина.ру
СМИ: правительство Британии призвали срочно расследовать взлом телефона Трасс
Британское правительство призывают провести срочное расследование после появления информации о том, что личный телефон экс-премьера Великобритании Лиз Трасс был взломан, сообщает телеканал Sky News
2022-10-30T09:19
2022-10-30T09:19
2022-10-30T09:19
новости
великобритания
трасс (лиз трасс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036926832_0:471:2047:1622_1920x0_80_0_0_3f12c53a705cc48fc9cf3cae3ebb948e.jpg
Ранее газета Daily Mail сообщила, что личный телефон Трасс взломали, когда она занимала пост министра иностранных дел Британии, после этого произошла утечка деталей переговоров с союзниками и обсуждения поставок оружия Украине.Подробности инцидента, как отмечается, "были скрыты тогдашним премьер-министром Борисом Джонсоном и секретарем кабинета министров Саймоном Кейсом", они решили не придавать это огласке.Руководитель парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд сообщил телеканалу, что комитет парламента по разведке и безопасности должен провести "дальнейшее расследование".20 октября Лиз Трасс ушла в отставку с должности британского премьера. Она продержалась на посту главы кабмина страны всего лишь 44 дня.
https://ukraina.ru/20221020/1039947322.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036926832_0:279:2047:1814_1920x0_80_0_0_43c4ac8834bdfff953b94099cc46a257.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, великобритания, трасс (лиз трасс)
Новости, Великобритания, Трасс (Лиз Трасс)
СМИ: правительство Британии призвали срочно расследовать взлом телефона Трасс
Британское правительство призывают провести срочное расследование после появления информации о том, что личный телефон экс-премьера Великобритании Лиз Трасс был взломан, сообщает телеканал Sky News
Ранее газета Daily Mail сообщила, что личный телефон Трасс взломали, когда она занимала пост министра иностранных дел Британии, после этого произошла утечка деталей переговоров с союзниками и обсуждения поставок оружия Украине.
Подробности инцидента, как отмечается, "были скрыты тогдашним премьер-министром Борисом Джонсоном и секретарем кабинета министров Саймоном Кейсом", они решили не придавать это огласке.
"Правительство призывают провести срочное расследование после появления сообщений о том, что телефон, принадлежащий Лиз Трасс, был взломан Россией... Либеральные демократы и лейбористская партия назвали обвинения "чрезвычайно серьезными" и "тревожными", - говорится в сообщении телеканала.
Руководитель парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд сообщил телеканалу, что комитет парламента по разведке и безопасности должен провести "дальнейшее расследование".
20 октября Лиз Трасс ушла в отставку с должности британского премьера. Она продержалась на посту главы кабмина страны всего лишь 44 дня.