https://ukraina.ru/20221029/1040280975.html

Демонстрация уверенности в собственных силах и выбранной стратегии. Эксперты о выступлении Путина

Демонстрация уверенности в собственных силах и выбранной стратегии. Эксперты о выступлении Путина - 29.10.2022 Украина.ру

Демонстрация уверенности в собственных силах и выбранной стратегии. Эксперты о выступлении Путина

Украина.ру, 29.10.2022

2022-10-29T11:58

2022-10-29T11:58

2022-10-29T11:58

эксклюзив

россия

украина

эксперты

владимир путин

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Выступление Владимира Путина на Валдайском форуме, название которого определило тему дискуссии о будущем глобального мира, обсуждали и цитировали, без преувеличения, все международные новостные ленты. Каждый услышал свое: кто угрозы, кто альтернативное видение развития современного мироустройства. Но все сошлись в одном: мир вошел в эпоху переформатирования и смены лидеров. Украинские и российские эксперты поделились своими впечатлениями в соцсетях.Политтехнолог Алексей ЧесноковВыступление Путина (речь+ответы на вопросы) определяет концептуальную рамку для действий властей на ближайшее время.Содержание не требует каких-то особых экспертных дополнений и трактовок. Все понятно. Без экивоков. Нужные акценты расставлены, линии обозначены, сигналы посланы.Стиль - фирменный путинский. Общее ощущение - демонстрация уверенности (но не излишней самоуверенности) в собственных силах и выбранной стратегии.Там, где было важно - зафиксированы вполне реалистичные оценки о возможностях и ограничениях. Прагматично, спокойно, без драматизма. Интеллектуальные болванчикиПосле выступления Путина некоторые умники опять начали скулеж: "нужна определенность", "не сформирован образ будущего", "отсутствуют стратегические ориентиры".Причем в рядах критиков все те же говорящие головы, что и 20 лет назад. И технологии те же. Сначала нагнетают завышенные ожидания, затем критикуют, что власть этим ожиданиям не соответствует.Самим им что-то объяснять бесполезно, а вот публике, которая склонна воспринимать такую критику за искренность можно сообщить следующее.1. По сути. Общество должно получать образ будущего, стратегические ориентиры и обновленные формулы ценностей от интеллектуалов, а не от власти.2. По форме. Когда интеллектуалы жалуются на отсутствие у власти образа будущего, они всего лишь выпрашивают очередной грантик.Политолог Сергей МарковРечь Владимира Путина на Валдайском форуме является продолжением и развитием его выступления в Кремле в день принятия в состав Российской Федерации четырех новых регионов. В совокупности это концептуальный подход к проблеме развития современного человечества. Его ценность заключается в том, что это наиболее четко сформулированная линия проблем человечества, альтернативная той, которая выдвигается лидерами западной цивилизации в лице руководителей США и Европы.Владимир Путина на этот раз уже сформулировал основное противоречие современной эпохи, которое, с его точки зрения, заключается в том, что Запад уже не может руководить развитием всего человечества, однако хочет продолжать делать это, хочет продолжать это в своих интересах, хочет продолжать руководить человечеством с позиции силы, поскольку большинство человечества против этой позиции Запада.Путин достаточно четко сформулировал, что именно гиперпретензия Запада на управление всем человечеством, вопреки воле человечества, является главной угрозой всего мира. Кроме того, Запад, который был лидером прогресса, сегодня стал именно тормозом прогресса. Да-да, Запад пытается затормозить прогресс в незападных странах, поскольку он, этот прогресс, подрывает гегемонию Запада.Владимир Путин подчеркнул внутренние противоречия позиции Запада, которые с неизбежностью ослабляют его. Потому что, с одной стороны, Запад выступает за либерализм, свободу как право личности выбирать свои взгляды и ценности. Но с другой стороны, Запад отрицает право других стран и народов выбирать собственные ценности, свои политические системы, культуру. Запад пытается навязать своё, заставить всех думать и жить по своим лекалам, а это в корне противоречит либерализму.Кроме того, либерализм предполагает, что люди могут высказывать свободно свои мнения, а сейчас эта позиция отрицается западным истеблишментом, который с помощью культуры отмены подавляет свободу личности.Важным и новым тезисом является то, что Путин наиболее отчетливо сформулировал: Россия не является антизападной страной, Россия связана с Западом общностью цивилизации. Россия имеет многовековые и многоаспектные отношения с Западом, но с тем, классическим, Западом, вот с ним Россия дружит. Но не с новым Западом, который оголтело, при помощи насилия пытается подавить свободу России.Таким образом, Путин четко сформулировал идею о двух Западах – классическом, который двигал вперед цивилизацию, и Западе новейшем, который уже сопротивляется прогрессу человеческой цивилизации, который пытается доминировать над всеми, и с которым Россия находится в конфронтации.При этом Владимир Путин заявил, что в то время, когда Запад должен учиться уважать ценности других народов, другие народы тоже должны уважать ценности Запада, даже если они кажутся нам странными.Важно, что российский лидер подчеркнул – он категорически против америкофобии, против англофобии, еврофобии. Всё это формы расизма, и это недопустимо. Фактически Путин предложил альтернативное видение: глобализация должна быть без диктата, в фроме интеграции различных стран и народов, которые сотрудничают и уважают суверенитет и интересы друг друга. Такую форму глобализации выбирает Россия и будет ее продвигать вперед.Общественный деятель Александр Скубченко- Тот момент, когда с гордостью могу сказать: мой президент; в каждом слове — мой. Но подчеркнул из речи контуры будущего:1. Мир будет многополярным — это уже вопрос времени, а глобалисты — уже одной ногой на свалке истории.2. Основой многополярного миропорядка могут стать только традиционные ценности — ценности не псевдо-либеральные для всех, а традиционные для каждого государства. Такие ценности нельзя навязать — как "ценности" либеральные, для унификации всех наций мира в интересах глобалистов — такие ценности можно (и нужно) только уважать.3. Евразия станет общим политическим, экономическим и культурным пространством. Если европейская часть не вернёт себе субъектность, станет изгоем, а не центром, на Евразийском континенте.4. Русские и украинцы — один народ, который сегодня, к сожалению, как отметил Путин, живёт в разных государствах. Ну, намёк понят: один народ должен жить одним государством, без границ и без барьеров.5. Ядерной войны на территории Украины не будет. Во-первых, мы же один народ, а, в-главных, Россия если и ударит, то только ядерную, равную себе, державу.6. Логика будущих событий такова, что, скорее всего, в 2032 году Путин тоже будет президентом, и избирать его будет уже весь один народ, который больше не будет разделён границами и барьерами.Политический аналитик Михаил ЧаплыгаМеня просят расшифровать фразу Пу(тина) на Валдае:"Одесса действительно один из красивейших городов мира. Как известно, Одесса была основана Екатериной II... Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит. Вопрос не в нас"...Поясняю еще раз. Одесса - это либо ВЫХОД Украины к морю... либо БЕЗ нее - "обрубок" без ЕДИНОГО шанса на развитие.Судя по фразе Пу(тина) - разрушать Одессу не собираются... Как я и говорил... еще 11го августа.Но могут превратить в "аппендикс", обойдя сверху. Скажете "невозможно"? Слушайте Буданова... все возможно. И они там реально копят силы. Большие.Дамба? Акститесь... ее взорвать можно либо диверсией либо самостоятельно. Самостоятельно им нет резона вообще. Там можно только мост покоцать...Как организовать? Все просто - устроить месиво на западе (читайте Сырского), сдобрить ударами по инфраструктуре (оставшиеся 60% катарсиса) и агла!Журналист Дмитрий ВасилецКасательно речи Путина на Валдае.Как не крути, правда на стороне России и Зеленский сколько-бы не кривлялся, по итогу все-равно предатель украинского народа и слуга "международного олигархата", сказать по сути ему просто нечего.Правда, про гражданскую войну сказано мало, ситуация на местах иная, гражданская война сейчас идёт на Украине повсеместно, поэтому НАТОвский режим особо зверствует с репрессиями, народу не позволяют объединиться против настоящего врага.Политтехнолог Игорь ДимитриевТакие речи интересны тем, что каждый постарается найти в них то, что хочет услышать. Кто-то обоснование войны, кто-то явление многополярного мира. Другие - признаки скорой разрядки. Набираешь подходящих цитат и вот тебе доказательство. Но никаких однозначных заявлений. Наверное, правильно делает. Любое неосторожное высказывание могут использовать для дискредитации.Например, скажешь, что договорились - переговоры сорвут и выставят в некрасивом свете. Потому приходится серфить между историческими аналогиями, великими писателями и нынешними министрами. А вот серьезные заявления спихивать подчинённым.Общественный деятель Татьяна ПопПо сути, друзья, речь идет не так об Украине, Донбассе или отдельно взятой России. Как и в Мюнхене в 2007 году, Путин уже смотрит в будущее на годы вперед: Перед человечеством два пути: или накапливать груз проблем, или попытаться вместе найти хоть и не идеальные, но работающие решения". Это не об урегулировании локального кризиса, это о мировой шахматной доске как таковой. А Россию победить или загнать в угол не удастся, не мы создаем проблемы миру, но мы готовы помогать их решать.

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эксклюзив, россия, украина, эксперты, владимир путин