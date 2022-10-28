WP: Ответ США на предупреждение РФ о "грязной бомбе" должен стать образцом кризисной коммуникации - 28.10.2022 Украина.ру
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WP: Ответ США на предупреждение РФ о "грязной бомбе" должен стать образцом кризисной коммуникации
WP: Ответ США на предупреждение РФ о "грязной бомбе" должен стать образцом кризисной коммуникации - 28.10.2022 Украина.ру
WP: Ответ США на предупреждение РФ о "грязной бомбе" должен стать образцом кризисной коммуникации
Оперативная реакция вашингтонской администрации на предупреждения России о подготовке киевским режимом провокации с использованием "грязной бомбы" является позитивным примером того, как в будущем следует действовать в кризисных ситуациях. Такое мнение изложено в статье, опубликованной 27 октября в американской газете The Washington Post
2022-10-28T15:38
2022-10-28T15:38
новости
спецоперация
сша
the washington post
владимир путин
джо байден
кризис
грязная бомба
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Обозреватель издания Дэвид Игнатиус рассказал, что большинство западных аналитиков, включая его самого, отнеслись к этому предупреждению как к "фиктивному предлогу Кремля" для эскалации напряжённости.Однако, также возможно, что президент РФ Владимир Путин "действительно верит в это и думает, что у него есть доказательства", указывает автор.Он отмечает, что для своего предупреждения Кремль использовал все каналы коммуникации, которыми он располагал, включая звонки министра обороны своим коллегам из ведущих западных стран и вынесение этой темы на обсуждение Совета Безопасности ООН.Данная модель "кризисной коммуникации" должна применяться во всех случаях, которые потенциально могут привести к столкновению России и США, то есть к Третьей мировой войне, замечает Игнатиус. Он выражает надежду на успехи киевского режима в ходе боевых действий на Украине, но подчёркивает, что в интересах США было бы избежать прямой войны с Россией.
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новости, спецоперация, сша, the washington post, владимир путин, джо байден, кризис, грязная бомба
Новости, Спецоперация, США, The Washington Post, Владимир Путин, Джо Байден, кризис, грязная бомба

WP: Ответ США на предупреждение РФ о "грязной бомбе" должен стать образцом кризисной коммуникации

15:38 28.10.2022
 
© fonwall.ru
© fonwall.ru
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Оперативная реакция вашингтонской администрации на предупреждения России о подготовке киевским режимом провокации с использованием "грязной бомбы" является позитивным примером того, как в будущем следует действовать в кризисных ситуациях. Такое мнение изложено в статье, опубликованной 27 октября в американской газете The Washington Post
Обозреватель издания Дэвид Игнатиус рассказал, что большинство западных аналитиков, включая его самого, отнеслись к этому предупреждению как к "фиктивному предлогу Кремля" для эскалации напряжённости.
Однако, также возможно, что президент РФ Владимир Путин "действительно верит в это и думает, что у него есть доказательства", указывает автор.
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Гросси рассказал, когда МАГАТЭ начнет проверку по "грязной бомбе"МАГАТЭ начнет проверку утверждений о подготовке "грязной бомбы" на Украине в ближайшие пару дней. Об этом заявил журналистам гендиректор агентства Рафаэль Гросси, передает 28 октября РИА Новости
Он отмечает, что для своего предупреждения Кремль использовал все каналы коммуникации, которыми он располагал, включая звонки министра обороны своим коллегам из ведущих западных стран и вынесение этой темы на обсуждение Совета Безопасности ООН.

Что сделала администрация [Джо] Байдена? Надлежащим образом отвергнув обвинения, в прошлые выходные она быстро приняла меры, чтобы побудить Рафаэля Гросси, главу Международного агентства по атомной энергии ООН, провести расследование. Чтобы облегчить поездку Гросси на Украину, высокопоставленные чиновники Белого дома и Госдепартамента позвонили своим украинским коллегам. За 24 часа администрация Байдена нашла международную площадку, чтобы разрядить этот кризис (хотя бы на время) и ответить на громкие предупреждения России

Дэвид Игнатиус
Обозреватель The Washington Post
Данная модель "кризисной коммуникации" должна применяться во всех случаях, которые потенциально могут привести к столкновению России и США, то есть к Третьей мировой войне, замечает Игнатиус. Он выражает надежду на успехи киевского режима в ходе боевых действий на Украине, но подчёркивает, что в интересах США было бы избежать прямой войны с Россией.
 
НовостиСпецоперацияСШАThe Washington PostВладимир ПутинДжо Байденкризисгрязная бомба
 
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