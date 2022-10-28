https://ukraina.ru/20221028/1040259761.html

WP: Ответ США на предупреждение РФ о "грязной бомбе" должен стать образцом кризисной коммуникации

WP: Ответ США на предупреждение РФ о "грязной бомбе" должен стать образцом кризисной коммуникации - 28.10.2022 Украина.ру

WP: Ответ США на предупреждение РФ о "грязной бомбе" должен стать образцом кризисной коммуникации

Оперативная реакция вашингтонской администрации на предупреждения России о подготовке киевским режимом провокации с использованием "грязной бомбы" является позитивным примером того, как в будущем следует действовать в кризисных ситуациях. Такое мнение изложено в статье, опубликованной 27 октября в американской газете The Washington Post

2022-10-28T15:38

2022-10-28T15:38

2022-10-28T15:38

новости

спецоперация

сша

the washington post

владимир путин

джо байден

кризис

грязная бомба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/19/1040105356_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2d789126001a08f515637ab244de0eb6.jpg

Обозреватель издания Дэвид Игнатиус рассказал, что большинство западных аналитиков, включая его самого, отнеслись к этому предупреждению как к "фиктивному предлогу Кремля" для эскалации напряжённости.Однако, также возможно, что президент РФ Владимир Путин "действительно верит в это и думает, что у него есть доказательства", указывает автор.Он отмечает, что для своего предупреждения Кремль использовал все каналы коммуникации, которыми он располагал, включая звонки министра обороны своим коллегам из ведущих западных стран и вынесение этой темы на обсуждение Совета Безопасности ООН.Данная модель "кризисной коммуникации" должна применяться во всех случаях, которые потенциально могут привести к столкновению России и США, то есть к Третьей мировой войне, замечает Игнатиус. Он выражает надежду на успехи киевского режима в ходе боевых действий на Украине, но подчёркивает, что в интересах США было бы избежать прямой войны с Россией.

https://ukraina.ru/20221028/1040227771.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, сша, the washington post, владимир путин, джо байден, кризис, грязная бомба