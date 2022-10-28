WP: Ответ США на предупреждение РФ о "грязной бомбе" должен стать образцом кризисной коммуникации
Оперативная реакция вашингтонской администрации на предупреждения России о подготовке киевским режимом провокации с использованием "грязной бомбы" является позитивным примером того, как в будущем следует действовать в кризисных ситуациях. Такое мнение изложено в статье, опубликованной 27 октября в американской газете The Washington Post
Обозреватель издания Дэвид Игнатиус рассказал, что большинство западных аналитиков, включая его самого, отнеслись к этому предупреждению как к "фиктивному предлогу Кремля" для эскалации напряжённости.
Однако, также возможно, что президент РФ Владимир Путин "действительно верит в это и думает, что у него есть доказательства", указывает автор.
Он отмечает, что для своего предупреждения Кремль использовал все каналы коммуникации, которыми он располагал, включая звонки министра обороны своим коллегам из ведущих западных стран и вынесение этой темы на обсуждение Совета Безопасности ООН.
Что сделала администрация [Джо] Байдена? Надлежащим образом отвергнув обвинения, в прошлые выходные она быстро приняла меры, чтобы побудить Рафаэля Гросси, главу Международного агентства по атомной энергии ООН, провести расследование. Чтобы облегчить поездку Гросси на Украину, высокопоставленные чиновники Белого дома и Госдепартамента позвонили своим украинским коллегам. За 24 часа администрация Байдена нашла международную площадку, чтобы разрядить этот кризис (хотя бы на время) и ответить на громкие предупреждения России
Данная модель "кризисной коммуникации" должна применяться во всех случаях, которые потенциально могут привести к столкновению России и США, то есть к Третьей мировой войне, замечает Игнатиус. Он выражает надежду на успехи киевского режима в ходе боевых действий на Украине, но подчёркивает, что в интересах США было бы избежать прямой войны с Россией.