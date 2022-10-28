https://ukraina.ru/20221028/1040191095.html

Военный эксперт рассказал о влиянии ареста директора "Мотор Сичи" на ситуацию на фронте

Военный эксперт рассказал о влиянии ареста директора "Мотор Сичи" на ситуацию на фронте - 28.10.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал о влиянии ареста директора "Мотор Сичи" на ситуацию на фронте

Арест директора украинского завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева напрямую не повлияет на ситуацию на фронте. Таким мнением поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

2022-10-28T05:00

2022-10-28T05:00

2022-10-28T05:00

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эксперт

мотор сич

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"Этот человек всегда был против России. Мне кажется, что это разборки между различными кураторами киевского режима, потому что единства среди них нет. Например, есть информация, что именно Великобритания, а не США осуществила подрыв газопровода "Северный поток", а это уже начинает напрягать США. Так и здесь. Кому-то нужно было арестовывать Богуслаева, кому-то нет", - сказал эксперт.Он добавил, что арест может сказаться на СВО косвенно.Он призвал не преувеличивать ситуацию с Богуслаевым."Это разборки между различными странами-кураторами", - подчеркнул эксперт.На днях суд на Украине на два месяца арестовал главу завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, заявили в Службе безопасности Украины. 83-летнего бизнесмена обвиняют в коллаборационизме. В СБУ считают, что он поставлял вертолетные двигатели в Россию.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20221024/1040088358.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, эксперт, мотор сич, сво, запорожье