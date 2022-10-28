Военный эксперт рассказал о влиянии ареста директора "Мотор Сичи" на ситуацию на фронте - 28.10.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал о влиянии ареста директора "Мотор Сичи" на ситуацию на фронте
Военный эксперт рассказал о влиянии ареста директора "Мотор Сичи" на ситуацию на фронте - 28.10.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал о влиянии ареста директора "Мотор Сичи" на ситуацию на фронте
Арест директора украинского завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева напрямую не повлияет на ситуацию на фронте. Таким мнением поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2022-10-28T05:00
2022-10-28T05:00
новости
эксперт
мотор сич
сво
запорожье
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"Этот человек всегда был против России. Мне кажется, что это разборки между различными кураторами киевского режима, потому что единства среди них нет. Например, есть информация, что именно Великобритания, а не США осуществила подрыв газопровода "Северный поток", а это уже начинает напрягать США. Так и здесь. Кому-то нужно было арестовывать Богуслаева, кому-то нет", - сказал эксперт.Он добавил, что арест может сказаться на СВО косвенно.Он призвал не преувеличивать ситуацию с Богуслаевым."Это разборки между различными странами-кураторами", - подчеркнул эксперт.На днях суд на Украине на два месяца арестовал главу завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, заявили в Службе безопасности Украины. 83-летнего бизнесмена обвиняют в коллаборационизме. В СБУ считают, что он поставлял вертолетные двигатели в Россию.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, эксперт, мотор сич, сво, запорожье
Новости, эксперт, мотор сич, СВО, Запорожье

Военный эксперт рассказал о влиянии ареста директора "Мотор Сичи" на ситуацию на фронте

05:00 28.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Мотор-Сич
- РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Мотор-Сич
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Арест директора украинского завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева напрямую не повлияет на ситуацию на фронте. Таким мнением поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
"Этот человек всегда был против России. Мне кажется, что это разборки между различными кураторами киевского режима, потому что единства среди них нет. Например, есть информация, что именно Великобритания, а не США осуществила подрыв газопровода "Северный поток", а это уже начинает напрягать США. Так и здесь. Кому-то нужно было арестовывать Богуслаева, кому-то нет", - сказал эксперт.
Он добавил, что арест может сказаться на СВО косвенно.

"Если на "Мотор Сичи" может ухудшиться модернизация производства, что будет выгодно России. Но это произойдет не сейчас. Последствия будут долговременные. Отмечу также, что Запорожье готовят к серьезной обороне. В этих условиях говорить о массовом производстве на "Мотор Сичи" было бы совершенно нереально. Как только мы начнем освобождать город, завод прекратит свою деятельность", - сказал Евсеев.

Он призвал не преувеличивать ситуацию с Богуслаевым.
"Это разборки между различными странами-кураторами", - подчеркнул эксперт.
На днях суд на Украине на два месяца арестовал главу завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, заявили в Службе безопасности Украины. 83-летнего бизнесмена обвиняют в коллаборационизме. В СБУ считают, что он поставлял вертолетные двигатели в Россию.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
- РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 17:18
Месть Зеленского или удар по Залужному. Что стоит за арестом экс-директора "Мотор Сич" Богуслаева
 
Новостиэкспертмотор сичСВОЗапорожье
 
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