https://ukraina.ru/20221027/1040225982.html

Путин уклонился от ответа на вопрос о том, чья будет Одесса через два года, но сделал прозрачный намек

Путин уклонился от ответа на вопрос о том, чья будет Одесса через два года, но сделал прозрачный намек - 27.10.2022 Украина.ру

Путин уклонился от ответа на вопрос о том, чья будет Одесса через два года, но сделал прозрачный намек

На пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" президенту России Владимиру Путину задали вопрос, какую визу нужно будет оформлять, если планировать поездку в Одессу через два года - украинскую или российскую.

2022-10-27T21:05

2022-10-27T21:05

2022-10-27T21:05

владимир путин

одесса

екатерина ii

россия

украина

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"Поезжайте сейчас", - сказал Путин, уточнив, что пошутил. Однако он не стал прямо отвечать на заданный ему вопрос, отметив только, что Одесса была основана российской императрицей Екатериной II, и даже радикальные националисты не решаются снести памятник основательнице города."Одесса действительно один из красивейших городов мира... Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит. Вопрос не в нас", - сказал Путин.Он также отметил, что Россия готова к переговорам и мирному урегулированию конфликта на Украине, но Киев отказывается.

https://ukraina.ru/20221009/1039530461.html

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владимир путин, одесса, екатерина ii, россия, украина