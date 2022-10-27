Путин уклонился от ответа на вопрос о том, чья будет Одесса через два года, но сделал прозрачный намек - 27.10.2022 Украина.ру
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Путин уклонился от ответа на вопрос о том, чья будет Одесса через два года, но сделал прозрачный намек
Путин уклонился от ответа на вопрос о том, чья будет Одесса через два года, но сделал прозрачный намек - 27.10.2022 Украина.ру
Путин уклонился от ответа на вопрос о том, чья будет Одесса через два года, но сделал прозрачный намек
На пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" президенту России Владимиру Путину задали вопрос, какую визу нужно будет оформлять, если планировать поездку в Одессу через два года - украинскую или российскую.
2022-10-27T21:05
2022-10-27T21:05
владимир путин
одесса
екатерина ii
россия
украина
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"Поезжайте сейчас", - сказал Путин, уточнив, что пошутил. Однако он не стал прямо отвечать на заданный ему вопрос, отметив только, что Одесса была основана российской императрицей Екатериной II, и даже радикальные националисты не решаются снести памятник основательнице города."Одесса действительно один из красивейших городов мира... Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит. Вопрос не в нас", - сказал Путин.Он также отметил, что Россия готова к переговорам и мирному урегулированию конфликта на Украине, но Киев отказывается.
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владимир путин, одесса, екатерина ii, россия, украина
Владимир Путин, Одесса, Екатерина II, Россия, Украина

Путин уклонился от ответа на вопрос о том, чья будет Одесса через два года, но сделал прозрачный намек

21:05 27.10.2022
 
© commons.wikimedia.org / HOBOPOCC
- РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© commons.wikimedia.org / HOBOPOCC
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На пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" президенту России Владимиру Путину задали вопрос, какую визу нужно будет оформлять, если планировать поездку в Одессу через два года - украинскую или российскую.
"Поезжайте сейчас", - сказал Путин, уточнив, что пошутил. Однако он не стал прямо отвечать на заданный ему вопрос, отметив только, что Одесса была основана российской императрицей Екатериной II, и даже радикальные националисты не решаются снести памятник основательнице города.
"Одесса действительно один из красивейших городов мира... Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит. Вопрос не в нас", - сказал Путин.
Он также отметил, что Россия готова к переговорам и мирному урегулированию конфликта на Украине, но Киев отказывается.
Суд над бывшим мэром Одессы Г. Трухановым в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 06:49
Что происходит в Одессе: Труханов близок к отставке, памятник Екатерине готовят к сносу
 
Владимир ПутинОдессаЕкатерина IIРоссияУкраина
 
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Заголовок открываемого материала
21:05Путин уклонился от ответа на вопрос о том, чья будет Одесса через два года, но сделал прозрачный намек
20:51Путин рассказал, как посадить Киев за стол переговоров
20:38Путин призвал граждан западных государств к борьбе за повышение зарплат
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20:32Разрушите отношения: Путин предупредил Южную Корею о последствиях поставок оружия на Украину
20:19Владимир Видеманн о тех, кто реально управляет Великобританией и какой будет политика Риши Сунака
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