https://ukraina.ru/20221027/1040225885.html
Путин рассказал, как посадить Киев за стол переговоров
Путин рассказал, как посадить Киев за стол переговоров - 27.10.2022 Украина.ру
Путин рассказал, как посадить Киев за стол переговоров
Президент России Владимир Путин рассказал, как разрешить российско-украинский конфликт мирным путем. По его словам, для этого понадобится сигнал из Вашингтона в Украина.ру, 27.10.2022
2022-10-27T20:51
2022-10-27T20:51
2022-10-27T20:51
новости
украина
киев
переговоры
вашингтон
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Президент России Владимир Путин рассказал, как разрешить российско-украинский конфликт мирным путем. По его словам, для этого понадобится сигнал из Вашингтона в Киев. "Руководители киевского режима приняли решение не продолжатб переговоры с РФ. Те, кто, а таких не мало, (правда, решающее слово за теми, кто реализует эту политику в Вашингтоне), могут очень просто решить эту проблему. Дать соответствующий сигнал в Киев, что они должны поменять свою позицию и стремиться к тому, чтобы решать эти проблемы мирным путем. Вот и все", - рассказал Путин.
https://ukraina.ru/20221027/1040225792.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, переговоры, вашингтон
Президент России Владимир Путин рассказал, как разрешить российско-украинский конфликт мирным путем. По его словам, для этого понадобится сигнал из Вашингтона в Киев.
"Руководители киевского режима приняли решение не продолжатб переговоры с РФ. Те, кто, а таких не мало, (правда, решающее слово за теми, кто реализует эту политику в Вашингтоне), могут очень просто решить эту проблему. Дать соответствующий сигнал в Киев, что они должны поменять свою позицию и стремиться к тому, чтобы решать эти проблемы мирным путем. Вот и все", - рассказал Путин.