Путин рассказал, как посадить Киев за стол переговоров - 27.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221027/1040225885.html
Путин рассказал, как посадить Киев за стол переговоров
Путин рассказал, как посадить Киев за стол переговоров - 27.10.2022 Украина.ру
Путин рассказал, как посадить Киев за стол переговоров
Президент России Владимир Путин рассказал, как разрешить российско-украинский конфликт мирным путем. По его словам, для этого понадобится сигнал из Вашингтона в Украина.ру, 27.10.2022
2022-10-27T20:51
2022-10-27T20:51
новости
украина
киев
переговоры
вашингтон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039917069_0:0:3418:1922_1920x0_80_0_0_1bf1f14f567a40eb9fb1108f1a06bc03.jpg.webp
Президент России Владимир Путин рассказал, как разрешить российско-украинский конфликт мирным путем. По его словам, для этого понадобится сигнал из Вашингтона в Киев. "Руководители киевского режима приняли решение не продолжатб переговоры с РФ. Те, кто, а таких не мало, (правда, решающее слово за теми, кто реализует эту политику в Вашингтоне), могут очень просто решить эту проблему. Дать соответствующий сигнал в Киев, что они должны поменять свою позицию и стремиться к тому, чтобы решать эти проблемы мирным путем. Вот и все", - рассказал Путин.
https://ukraina.ru/20221027/1040225792.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039917069_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b996919493771de02cec1e22d0cedb0d.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, переговоры, вашингтон
Новости, Украина, Киев, переговоры, Вашингтон

Путин рассказал, как посадить Киев за стол переговоров

20:51 27.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Сергей Ильин
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент России Владимир Путин рассказал, как разрешить российско-украинский конфликт мирным путем. По его словам, для этого понадобится сигнал из Вашингтона в Киев.
"Руководители киевского режима приняли решение не продолжатб переговоры с РФ. Те, кто, а таких не мало, (правда, решающее слово за теми, кто реализует эту политику в Вашингтоне), могут очень просто решить эту проблему. Дать соответствующий сигнал в Киев, что они должны поменять свою позицию и стремиться к тому, чтобы решать эти проблемы мирным путем. Вот и все", - рассказал Путин.
Владимир Путин
20:38
Путин призвал граждан западных государств к борьбе за повышение зарплат
 
НовостиУкраинаКиевпереговорыВашингтон
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:05Путин уклонился от ответа на вопрос о том, чья будет Одесса через два года, но сделал прозрачный намек
20:51Путин рассказал, как посадить Киев за стол переговоров
20:38Путин призвал граждан западных государств к борьбе за повышение зарплат
20:34Доктрина Путина и украинская гражданская война
20:32Разрушите отношения: Путин предупредил Южную Корею о последствиях поставок оружия на Украину
20:19Владимир Видеманн о тех, кто реально управляет Великобританией и какой будет политика Риши Сунака
20:09Путин рассказал об "ура-патриотах", обокравших народ Украины
20:05Эрдоган назначил генсеку НАТО встречу по Украине и Финдяндии в Стамбуле
20:00Военный эксперт объяснил, почему США не смогут использовать свои новые атомные бомбы против Европы
19:51Пентагон открестился от обвинений России в намерении использовать "грязную бомбу" на Украине
19:46"Эффект достигнут". Путин прокомментировал выражение "попадем в рай, а они сдохнут"
19:35Путин: если бы я всего боялся, я бы ничего не делал
19:30Удары по Шахтёрску, опасный Херсон. Итоги 27 октября на Украине
19:30Военный эксперт объяснил, почему украинская армия переходит от военных действий к террористическим
19:28Путин: то, что мы делаем, очень привлекательно для многих стран
19:00Не Украина: военный эксперт назвал страну, которая произвела самое большое количество "грязных бомб"
18:44В Китае предположили, как американские промежуточные выборы скажутся на американской помощи Киеву
18:43Путин оценил ядерные угрозы Запада как шантаж
18:36Путин объяснил, почему в мире говорят о ядерных угрозах
18:25Путин: признать независимость Донбасса и бросить их - было неприемлемо
Лента новостейМолния