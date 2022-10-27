https://ukraina.ru/20221027/1040225792.html
Путин призвал граждан западных государств к борьбе за повышение зарплат
Путин призвал граждан западных государств к борьбе за повышение зарплат - 27.10.2022 Украина.ру
Путин призвал граждан западных государств к борьбе за повышение зарплат
Президент России Владимир Путин призвал граждан иностранных государств к борьбе за повышение зарплат. Так он ответил на вопрос о том, какое бы сообщение послал... Украина.ру, 27.10.2022
2022-10-27T20:38
2022-10-27T20:38
2022-10-27T20:38
новости
владимир путин
зарплаты
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Президент России Владимир Путин призвал граждан иностранных государств к борьбе за повышение зарплат. Так он ответил на вопрос о том, какое бы сообщение послал жителям западных стран."Что касается нашего послания гражданам западных стран: Соединённых Штатов, Европы... Хочу сказать самое главное: боритесь за повышение заработной платы", - сказал Путин. - "Второе. Не верьте, что Россия является вашим врагом, даже противником. Россия - ваш друг"Десятилетиями Россия делала все, чтобы укреплять отношения с жителями западных государств, добавил Путин.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, зарплаты
Новости, Владимир Путин, зарплаты
Путин призвал граждан западных государств к борьбе за повышение зарплат
Президент России Владимир Путин призвал граждан иностранных государств к борьбе за повышение зарплат. Так он ответил на вопрос о том, какое бы сообщение послал жителям западных стран.
"Что касается нашего послания гражданам западных стран: Соединённых Штатов, Европы... Хочу сказать самое главное: боритесь за повышение заработной платы", - сказал Путин. - "Второе. Не верьте, что Россия является вашим врагом, даже противником. Россия - ваш друг"
Десятилетиями Россия делала все, чтобы укреплять отношения с жителями западных государств, добавил Путин.