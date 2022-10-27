https://ukraina.ru/20221027/1040225465.html
Доктрина Путина и украинская гражданская война
Доктрина Путина и украинская гражданская война - 27.10.2022 Украина.ру
Доктрина Путина и украинская гражданская война
Президент России на Валдайском клубе
2022-10-27T20:34
2022-10-27T20:34
2022-10-27T20:35
мнения
василий стоякин
владимир путин
россия
великобритания
валдай (клуб)
независимость
украина
запад
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1b/1040216155_0:72:2664:1571_1920x0_80_0_0_2e269458e151a77b21a7e08293dc3638.jpg
Мы предполагали конечно, что за восемь месяцев специальной военной операции президент России должен был очень многое переосмыслить. Потому предупреждение Дмитрия Пескова о том, что выступление Владимира Путина на Валдайском клубе будет очень важным, восприняли с пониманием. И, тем не менее, некоторые суждения президента были неожиданны до шока.Нет, для автора этой статьи понимание того, что СВО, в действительности, война и, более того, война гражданская, в которой сражаются две части русского народа (как ни странно, но национальная самоидентификация тут – дело третье) – общее место. Но писать такое я конечно не осмеливался. Хотя бы просто потому, что признание этого факта – сильнейший вызов прежде всего российскому обществу. А Владимир Владимирович – осмелился.Что до оговорки "отчасти", то в советских учебниках истории соответствующий раздел назывался "гражданская война и иностранная интервенция". Что мы, собственно, и наблюдаем.Собственно, на фоне признания этого факта, который, кстати, на корню ломает всю концепцию СВО, все остальные заявления президента были признанием очевидных фактов.Внешняя политикаВ общем, всё сказанное в этом отношении неоднократно повторяется Владимиром Владимировичем начиная с пресловутой "Мюнхенской речи". Вещи, вроде бы, простые и понятные. Но – не доходит.Если кратко, то ситуация выглядит так:- Старая мировая система себя изжила. Не потому, что она была плохая, а потому, что Запад пытался использовать её в своих интересах. Отсюда – кризис, который выражается в деградации мировых институтов, размывании принципа коллективной безопасности, подмены международного права "правилами".- В результате Запад теряет свои позиции и, чтобы удержать их, провоцирует кризис, идёт на обострение. С каждым днём западный порядок умножает хаос и становится всё более нетерпимым, даже к самим западным странам, которые пытаются продемонстрировать самостоятельность.- Новым центрам мироустройства и Западу придётся все равно начать диалог. Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, не считает себя врагом Запада.- Условия диалога: если западные элиты полагают, что могут внедрить в свои общества тенденции, вроде гей-парадов и десятков гендеров, пускай делают, что хотят, но они не имеют права требовать от других следовать в том же направлении. Никто и никогда не сможет диктовать России, какое общество и на каких принципах мы должны строить.- Многополярность – реальный, и, по сути, единственный шанс для Европы восстановить свою авторитетность.- Нужны новые системы вне национальных юрисдикций. Новый миропорядок должен основываться на законе и праве, должен быть более справедливым и открытым. Нужен отказ от мировой резервной валюты. Нужно изменить Совбез ООН (это, очевидно, ответ тем силам на Западе, которые хотя исключить из Совбеза Россию).В общем это курс разумного консерватизма, но только в сфере морально-нравственных ценностей. Мировая система всё же должна быть изменена в сторону большего многообразия.Пожалуй, всё же, стоит согласиться с мнением Маргариты Симоньян – эта речь самая антиглобалистская, хотя Путин сторонником глобализации кажется никогда не был. Причина радикализации в общем-то понятна – отсутствие адекватной реакции на предложения России говорит, что Запад не отличается договороспособностью. И обещанное Путиным "непредсказуемое десятилетие" – это срок, за который западные элиты должны переформатироваться, чтобы соответствовать новому миру.И да – Путин не отказался от цели суверенизации Европы.Украина, Донбасс, СВОСВО сама по себе не явилась причиной мирового кризиса – наши действия на Украине только высвечивают и подталкивают некоторые процессы, которые, может быть, стали развиваться быстрее. Но они были бы неизбежны.Российский и украинский народы едины, это исторический факт.Украина исторически складывалась как искусственное государство. Единственным настоящим гарантом суверенитета Украины могла быть только Россия, которая ее и создала.России не нужен ядерный удар по Украине, смысла нет – ни политического, ни военного. Россия не допустит использования имеющейся у Украины "грязной бомбы" и постарается избежать ядерного кризиса.СВО – операция по защите Донбасса. После того, как Украина отказалась от исполнения Минских соглашений, Россия не могла не признать Донбасс, а признав – не защитить его.Ну и тут именно прозвучали слова о гражданской войне.Опять же, тут тоже не было сказано ничего революционного, но надо понимать, что эти слова Путина имеют преимущественно историческое значение – сейчас вопрос "защиты Донбасса" уже неактуален, поскольку речь идёт о защите территории собственно России.Не прозвучало то основное, что хотелось бы услышать – где те пределы, в рамках которых Россия собирается защищать Донбасс и те (искусственные) границы, в которых Россия может (если захочет – а хочет ли она?) гарантировать суверенитет Украины?Впрочем, ответ на этот вопрос должны давать украинская власть и украинский народ, а они, к сожалению, в своих словах и действиях несамостоятельны… Так что вопрос конфигурации российско-украинского пространства будет решаться в течение того самого "непредсказуемого десятилетия".
https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html
https://ukraina.ru/20221008/1039444188.html
https://ukraina.ru/20220830/1038225117.html
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Василий Стоякин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
мнения, василий стоякин, владимир путин, россия, великобритания, валдай (клуб), независимость, украина, запад
Мы предполагали конечно, что за восемь месяцев специальной военной операции президент России должен был очень многое переосмыслить. Потому предупреждение Дмитрия Пескова о том, что выступление Владимира Путина на Валдайском клубе будет очень важным, восприняли с пониманием. И, тем не менее, некоторые суждения президента были неожиданны до шока.
Нет, для автора этой статьи понимание того, что СВО, в действительности, война и, более того, война гражданская, в которой сражаются две части русского народа (как ни странно, но национальная самоидентификация тут – дело третье) – общее место. Но писать такое я конечно не осмеливался. Хотя бы просто потому, что признание этого факта – сильнейший вызов прежде всего российскому обществу. А Владимир Владимирович – осмелился.
Что до оговорки "отчасти", то в советских учебниках истории соответствующий раздел назывался "гражданская война и иностранная интервенция". Что мы, собственно, и наблюдаем.
Собственно, на фоне признания этого факта, который, кстати, на корню ломает всю концепцию СВО, все остальные заявления президента были признанием очевидных фактов.
В общем, всё сказанное в этом отношении неоднократно повторяется Владимиром Владимировичем начиная с пресловутой "Мюнхенской речи". Вещи, вроде бы, простые и понятные. Но – не доходит.
Если кратко, то ситуация выглядит так:
- Старая мировая система себя изжила. Не потому, что она была плохая, а потому, что Запад пытался использовать её в своих интересах. Отсюда – кризис, который выражается в деградации мировых институтов, размывании принципа коллективной безопасности, подмены международного права "правилами".
- В результате Запад теряет свои позиции и, чтобы удержать их, провоцирует кризис, идёт на обострение. С каждым днём западный порядок умножает хаос и становится всё более нетерпимым, даже к самим западным странам, которые пытаются продемонстрировать самостоятельность.
- Новым центрам мироустройства и Западу придётся все равно начать диалог. Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, не считает себя врагом Запада.
- Условия диалога: если западные элиты полагают, что могут внедрить в свои общества тенденции, вроде гей-парадов и десятков гендеров, пускай делают, что хотят, но они не имеют права требовать от других следовать в том же направлении. Никто и никогда не сможет диктовать России, какое общество и на каких принципах мы должны строить.
- Многополярность – реальный, и, по сути, единственный шанс для Европы восстановить свою авторитетность.
- Нужны новые системы вне национальных юрисдикций. Новый миропорядок должен основываться на законе и праве, должен быть более справедливым и открытым. Нужен отказ от мировой резервной валюты. Нужно изменить Совбез ООН (это, очевидно, ответ тем силам на Западе, которые хотя исключить из Совбеза Россию).
В общем это курс разумного консерватизма, но только в сфере морально-нравственных ценностей. Мировая система всё же должна быть изменена в сторону большего многообразия.
Пожалуй, всё же, стоит согласиться с мнением Маргариты Симоньян – эта речь самая антиглобалистская, хотя Путин сторонником глобализации кажется никогда не был. Причина радикализации в общем-то понятна – отсутствие адекватной реакции на предложения России говорит, что Запад не отличается договороспособностью. И обещанное Путиным "непредсказуемое десятилетие" – это срок, за который западные элиты должны переформатироваться, чтобы соответствовать новому миру.
И да – Путин не отказался от цели суверенизации Европы.
СВО сама по себе не явилась причиной мирового кризиса – наши действия на Украине только высвечивают и подталкивают некоторые процессы, которые, может быть, стали развиваться быстрее. Но они были бы неизбежны.
Российский и украинский народы едины, это исторический факт.
Украина исторически складывалась как искусственное государство. Единственным настоящим гарантом суверенитета Украины могла быть только Россия, которая ее и создала.
России не нужен ядерный удар по Украине, смысла нет – ни политического, ни военного. Россия не допустит использования имеющейся у Украины "грязной бомбы" и постарается избежать ядерного кризиса.
СВО – операция по защите Донбасса. После того, как Украина отказалась от исполнения Минских соглашений, Россия не могла не признать Донбасс, а признав – не защитить его.
Ну и тут именно прозвучали слова о гражданской войне.
Опять же, тут тоже не было сказано ничего революционного, но надо понимать, что эти слова Путина имеют преимущественно историческое значение – сейчас вопрос "защиты Донбасса" уже неактуален, поскольку речь идёт о защите территории собственно России.
Не прозвучало то основное, что хотелось бы услышать – где те пределы, в рамках которых Россия собирается защищать Донбасс и те (искусственные) границы, в которых Россия может (если захочет – а хочет ли она?) гарантировать суверенитет Украины?
Впрочем, ответ на этот вопрос должны давать украинская власть и украинский народ, а они, к сожалению, в своих словах и действиях несамостоятельны… Так что вопрос конфигурации российско-украинского пространства будет решаться в течение того самого "непредсказуемого десятилетия".