https://ukraina.ru/20221027/1040225465.html

Доктрина Путина и украинская гражданская война

Доктрина Путина и украинская гражданская война - 27.10.2022 Украина.ру

Доктрина Путина и украинская гражданская война

Президент России на Валдайском клубе

2022-10-27T20:34

2022-10-27T20:34

2022-10-27T20:35

мнения

василий стоякин

владимир путин

россия

великобритания

валдай (клуб)

независимость

украина

запад

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Мы предполагали конечно, что за восемь месяцев специальной военной операции президент России должен был очень многое переосмыслить. Потому предупреждение Дмитрия Пескова о том, что выступление Владимира Путина на Валдайском клубе будет очень важным, восприняли с пониманием. И, тем не менее, некоторые суждения президента были неожиданны до шока.Нет, для автора этой статьи понимание того, что СВО, в действительности, война и, более того, война гражданская, в которой сражаются две части русского народа (как ни странно, но национальная самоидентификация тут – дело третье) – общее место. Но писать такое я конечно не осмеливался. Хотя бы просто потому, что признание этого факта – сильнейший вызов прежде всего российскому обществу. А Владимир Владимирович – осмелился.Что до оговорки "отчасти", то в советских учебниках истории соответствующий раздел назывался "гражданская война и иностранная интервенция". Что мы, собственно, и наблюдаем.Собственно, на фоне признания этого факта, который, кстати, на корню ломает всю концепцию СВО, все остальные заявления президента были признанием очевидных фактов.Внешняя политикаВ общем, всё сказанное в этом отношении неоднократно повторяется Владимиром Владимировичем начиная с пресловутой "Мюнхенской речи". Вещи, вроде бы, простые и понятные. Но – не доходит.Если кратко, то ситуация выглядит так:- Старая мировая система себя изжила. Не потому, что она была плохая, а потому, что Запад пытался использовать её в своих интересах. Отсюда – кризис, который выражается в деградации мировых институтов, размывании принципа коллективной безопасности, подмены международного права "правилами".- В результате Запад теряет свои позиции и, чтобы удержать их, провоцирует кризис, идёт на обострение. С каждым днём западный порядок умножает хаос и становится всё более нетерпимым, даже к самим западным странам, которые пытаются продемонстрировать самостоятельность.- Новым центрам мироустройства и Западу придётся все равно начать диалог. Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, не считает себя врагом Запада.- Условия диалога: если западные элиты полагают, что могут внедрить в свои общества тенденции, вроде гей-парадов и десятков гендеров, пускай делают, что хотят, но они не имеют права требовать от других следовать в том же направлении. Никто и никогда не сможет диктовать России, какое общество и на каких принципах мы должны строить.- Многополярность – реальный, и, по сути, единственный шанс для Европы восстановить свою авторитетность.- Нужны новые системы вне национальных юрисдикций. Новый миропорядок должен основываться на законе и праве, должен быть более справедливым и открытым. Нужен отказ от мировой резервной валюты. Нужно изменить Совбез ООН (это, очевидно, ответ тем силам на Западе, которые хотя исключить из Совбеза Россию).В общем это курс разумного консерватизма, но только в сфере морально-нравственных ценностей. Мировая система всё же должна быть изменена в сторону большего многообразия.Пожалуй, всё же, стоит согласиться с мнением Маргариты Симоньян – эта речь самая антиглобалистская, хотя Путин сторонником глобализации кажется никогда не был. Причина радикализации в общем-то понятна – отсутствие адекватной реакции на предложения России говорит, что Запад не отличается договороспособностью. И обещанное Путиным "непредсказуемое десятилетие" – это срок, за который западные элиты должны переформатироваться, чтобы соответствовать новому миру.И да – Путин не отказался от цели суверенизации Европы.Украина, Донбасс, СВОСВО сама по себе не явилась причиной мирового кризиса – наши действия на Украине только высвечивают и подталкивают некоторые процессы, которые, может быть, стали развиваться быстрее. Но они были бы неизбежны.Российский и украинский народы едины, это исторический факт.Украина исторически складывалась как искусственное государство. Единственным настоящим гарантом суверенитета Украины могла быть только Россия, которая ее и создала.России не нужен ядерный удар по Украине, смысла нет – ни политического, ни военного. Россия не допустит использования имеющейся у Украины "грязной бомбы" и постарается избежать ядерного кризиса.СВО – операция по защите Донбасса. После того, как Украина отказалась от исполнения Минских соглашений, Россия не могла не признать Донбасс, а признав – не защитить его.Ну и тут именно прозвучали слова о гражданской войне.Опять же, тут тоже не было сказано ничего революционного, но надо понимать, что эти слова Путина имеют преимущественно историческое значение – сейчас вопрос "защиты Донбасса" уже неактуален, поскольку речь идёт о защите территории собственно России.Не прозвучало то основное, что хотелось бы услышать – где те пределы, в рамках которых Россия собирается защищать Донбасс и те (искусственные) границы, в которых Россия может (если захочет – а хочет ли она?) гарантировать суверенитет Украины?Впрочем, ответ на этот вопрос должны давать украинская власть и украинский народ, а они, к сожалению, в своих словах и действиях несамостоятельны… Так что вопрос конфигурации российско-украинского пространства будет решаться в течение того самого "непредсказуемого десятилетия".

https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html

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мнения, василий стоякин, владимир путин, россия, великобритания, валдай (клуб), независимость, украина, запад