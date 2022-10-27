https://ukraina.ru/20221027/1040225366.html

Разрушите отношения: Путин предупредил Южную Корею о последствиях поставок оружия на Украину

Разрушите отношения: Путин предупредил Южную Корею о последствиях поставок оружия на Украину - 27.10.2022 Украина.ру

Разрушите отношения: Путин предупредил Южную Корею о последствиях поставок оружия на Украину

Решение Южной Кореи поставлять оружие на Украину будет разрушать отношения Сеула с Москвой, заявил президент России Владимир Путин 27 октября

2022-10-27T20:32

2022-10-27T20:32

2022-10-27T20:32

украина

новости

владимир путин

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оружие

россия

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"У нас очень добрые отношения с Республикой Корея. И мы всегда имели возможность иметь диалог и с Республикой Корея, и с Корейской Народно-Демократической Республикой. Но сейчас нам известно, что Республика Корея приняла решение поставлять оружие и боеприпасы на Украину. Это будет разрушать наши отношения", - сказал Путин в ходе своего выступления на форуме "Валдай" в Москве.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

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украина, новости, владимир путин, южная корея, оружие, россия