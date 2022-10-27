Разрушите отношения: Путин предупредил Южную Корею о последствиях поставок оружия на Украину
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Решение Южной Кореи поставлять оружие на Украину будет разрушать отношения Сеула с Москвой, заявил президент России Владимир Путин 27 октября
"У нас очень добрые отношения с Республикой Корея. И мы всегда имели возможность иметь диалог и с Республикой Корея, и с Корейской Народно-Демократической Республикой. Но сейчас нам известно, что Республика Корея приняла решение поставлять оружие и боеприпасы на Украину. Это будет разрушать наши отношения", - сказал Путин в ходе своего выступления на форуме "Валдай" в Москве.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.
15 августа, 15:25Военный эксперт рассказал, как Южная Корея и Польша могут напакостить России на УкраинеПоляки поставили более 200 модернизированных танков на Украину. Это серьезная помощь киевскому режиму. При этом поляки хотели закупить часть танков и самоходок у США и Британии. У них это не получилось, и они стали обращаться к Южной Корее. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру