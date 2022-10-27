https://ukraina.ru/20221027/1040224777.html

Путин рассказал об "ура-патриотах", обокравших народ Украины

Путин рассказал об "ура-патриотах", обокравших народ Украины - 27.10.2022 Украина.ру

Путин рассказал об "ура-патриотах", обокравших народ Украины

Президент России Владимир Путин назвал фундаментальную проблему "так называемых украинских националистов". По его словам, украинское националистическое движение срослось с неофашистским, поэтому разделить "ура-патриотов" и бандеровцев невозможно.

2022-10-27T20:09

2022-10-27T20:09

2022-10-27T20:09

владимир путин

новости

националисты

бандеровцы

украина

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"Происходит сращивание националистического и неофашистского, неонацистского движения. Они ведь опираются на тех, кого нельзя не отнести к коллаборационистам и нацистам. Нельзя не отнести к тем, кто по поручению Гитлера уничтожали польское, еврейское, русское население на оккупированных во время Второй Мировой войны территориях", - сказал Путин. "Фактически одно и тоже", высказался Путин об украинских патриотах и бандеровцах. "Ура-патриотами" движет не идея национализма, а экономические интересы, "желание сохранить в западных банках миллиарды долларов, которые они украли у украинского народа", добавил Путин. Эти люди делают все для сохранения капиталов, но преподносят это за борьбу в интересах украинского народа. Истинные патриоты такого допустить не могут, считает Путин.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир путин, новости, националисты, бандеровцы, украина