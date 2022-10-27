https://ukraina.ru/20221027/1040224777.html
Путин рассказал об "ура-патриотах", обокравших народ Украины
Путин рассказал об "ура-патриотах", обокравших народ Украины - 27.10.2022 Украина.ру
Путин рассказал об "ура-патриотах", обокравших народ Украины
Президент России Владимир Путин назвал фундаментальную проблему "так называемых украинских националистов". По его словам, украинское националистическое движение срослось с неофашистским, поэтому разделить "ура-патриотов" и бандеровцев невозможно.
2022-10-27T20:09
2022-10-27T20:09
2022-10-27T20:09
владимир путин
новости
националисты
бандеровцы
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1a/1040161258_0:89:3030:1793_1920x0_80_0_0_1fab122293d8aa0d0804b2b383d42302.jpg
"Происходит сращивание националистического и неофашистского, неонацистского движения. Они ведь опираются на тех, кого нельзя не отнести к коллаборационистам и нацистам. Нельзя не отнести к тем, кто по поручению Гитлера уничтожали польское, еврейское, русское население на оккупированных во время Второй Мировой войны территориях", - сказал Путин. "Фактически одно и тоже", высказался Путин об украинских патриотах и бандеровцах. "Ура-патриотами" движет не идея национализма, а экономические интересы, "желание сохранить в западных банках миллиарды долларов, которые они украли у украинского народа", добавил Путин. Эти люди делают все для сохранения капиталов, но преподносят это за борьбу в интересах украинского народа. Истинные патриоты такого допустить не могут, считает Путин.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1a/1040161258_16:0:2745:2047_1920x0_80_0_0_17f4902bce954d95f2891d728f8c9bfc.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, новости, националисты, бандеровцы, украина
Путин рассказал об "ура-патриотах", обокравших народ Украины
Президент России Владимир Путин назвал фундаментальную проблему "так называемых украинских националистов". По его словам, украинское националистическое движение срослось с неофашистским, поэтому разделить "ура-патриотов" и бандеровцев невозможно.
"Происходит сращивание националистического и неофашистского, неонацистского движения. Они ведь опираются на тех, кого нельзя не отнести к коллаборационистам и нацистам. Нельзя не отнести к тем, кто по поручению Гитлера уничтожали польское, еврейское, русское население на оккупированных во время Второй Мировой войны территориях", - сказал Путин.
"Фактически одно и тоже", высказался Путин об украинских патриотах и бандеровцах.
"Ура-патриотами" движет не идея национализма, а экономические интересы, "желание сохранить в западных банках миллиарды долларов, которые они украли у украинского народа", добавил Путин. Эти люди делают все для сохранения капиталов, но преподносят это за борьбу в интересах украинского народа. Истинные патриоты такого допустить не могут, считает Путин.