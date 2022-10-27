Путин рассказал об "ура-патриотах", обокравших народ Украины - 27.10.2022 Украина.ру
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Путин рассказал об "ура-патриотах", обокравших народ Украины
Путин рассказал об "ура-патриотах", обокравших народ Украины - 27.10.2022 Украина.ру
Путин рассказал об "ура-патриотах", обокравших народ Украины
Президент России Владимир Путин назвал фундаментальную проблему "так называемых украинских националистов". По его словам, украинское националистическое движение срослось с неофашистским, поэтому разделить "ура-патриотов" и бандеровцев невозможно.
2022-10-27T20:09
2022-10-27T20:09
владимир путин
новости
националисты
бандеровцы
украина
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"Происходит сращивание националистического и неофашистского, неонацистского движения. Они ведь опираются на тех, кого нельзя не отнести к коллаборационистам и нацистам. Нельзя не отнести к тем, кто по поручению Гитлера уничтожали польское, еврейское, русское население на оккупированных во время Второй Мировой войны территориях", - сказал Путин. "Фактически одно и тоже", высказался Путин об украинских патриотах и бандеровцах. "Ура-патриотами" движет не идея национализма, а экономические интересы, "желание сохранить в западных банках миллиарды долларов, которые они украли у украинского народа", добавил Путин. Эти люди делают все для сохранения капиталов, но преподносят это за борьбу в интересах украинского народа. Истинные патриоты такого допустить не могут, считает Путин.
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владимир путин, новости, националисты, бандеровцы, украина
Владимир Путин, Новости, националисты, бандеровцы, Украина

Путин рассказал об "ура-патриотах", обокравших народ Украины

20:09 27.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин назвал фундаментальную проблему "так называемых украинских националистов". По его словам, украинское националистическое движение срослось с неофашистским, поэтому разделить "ура-патриотов" и бандеровцев невозможно.
"Происходит сращивание националистического и неофашистского, неонацистского движения. Они ведь опираются на тех, кого нельзя не отнести к коллаборационистам и нацистам. Нельзя не отнести к тем, кто по поручению Гитлера уничтожали польское, еврейское, русское население на оккупированных во время Второй Мировой войны территориях", - сказал Путин.
"Фактически одно и тоже", высказался Путин об украинских патриотах и бандеровцах.
"Ура-патриотами" движет не идея национализма, а экономические интересы, "желание сохранить в западных банках миллиарды долларов, которые они украли у украинского народа", добавил Путин. Эти люди делают все для сохранения капиталов, но преподносят это за борьбу в интересах украинского народа. Истинные патриоты такого допустить не могут, считает Путин.
 
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