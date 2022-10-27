https://ukraina.ru/20221027/1040224390.html

Эрдоган назначил генсеку НАТО встречу по Украине и Финдяндии в Стамбуле

Эрдоган назначил генсеку НАТО встречу по Украине и Финдяндии в Стамбуле - 27.10.2022 Украина.ру

Эрдоган назначил генсеку НАТО встречу по Украине и Финдяндии в Стамбуле

Президент Турции Тайип Эрдоган 4 ноября в Стамбуле обсудит с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию на Украине и членство Финляндии и Швеции в альянсе, сообщила газета Star

2022-10-27T20:05

2022-10-27T20:05

2022-10-27T20:05

эрдоган

нато

украина

финляндия

швеция

турция

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Отмечается, что в ходе встречи ожидается обсуждение процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО, а также событий, связанных с российско-украинским конфликтом."Президент Эрдоган также примет 8 ноября в Анкаре премьер-министра Швеции Улофа Кристерссона, с которым он вчера (в четверг) провел телефонный разговор. Ожидается, что в ходе встречи будут обсуждаться отношения между Турцией и Швецией, а также процесс вступления Швеции в НАТО", - сообщило издание.Финляндия и Швеция объявила о намерении вступить в НАТО на фоне антироссийской истерии после начала спецоперации на Украине.

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эрдоган, нато, украина, финляндия, швеция, турция