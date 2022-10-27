Эрдоган назначил генсеку НАТО встречу по Украине и Финдяндии в Стамбуле
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Президент Турции Тайип Эрдоган 4 ноября в Стамбуле обсудит с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию на Украине и членство Финляндии и Швеции в альянсе, сообщила газета Star
Отмечается, что в ходе встречи ожидается обсуждение процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО, а также событий, связанных с российско-украинским конфликтом.
"Президент Эрдоган также примет 8 ноября в Анкаре премьер-министра Швеции Улофа Кристерссона, с которым он вчера (в четверг) провел телефонный разговор. Ожидается, что в ходе встречи будут обсуждаться отношения между Турцией и Швецией, а также процесс вступления Швеции в НАТО", - сообщило издание.
Финляндия и Швеция объявила о намерении вступить в НАТО на фоне антироссийской истерии после начала спецоперации на Украине.
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