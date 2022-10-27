Эрдоган назначил генсеку НАТО встречу по Украине и Финдяндии в Стамбуле - 27.10.2022 Украина.ру
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Эрдоган назначил генсеку НАТО встречу по Украине и Финдяндии в Стамбуле
Эрдоган назначил генсеку НАТО встречу по Украине и Финдяндии в Стамбуле - 27.10.2022 Украина.ру
Эрдоган назначил генсеку НАТО встречу по Украине и Финдяндии в Стамбуле
Президент Турции Тайип Эрдоган 4 ноября в Стамбуле обсудит с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию на Украине и членство Финляндии и Швеции в альянсе, сообщила газета Star
2022-10-27T20:05
2022-10-27T20:05
эрдоган
нато
украина
финляндия
швеция
турция
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Отмечается, что в ходе встречи ожидается обсуждение процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО, а также событий, связанных с российско-украинским конфликтом."Президент Эрдоган также примет 8 ноября в Анкаре премьер-министра Швеции Улофа Кристерссона, с которым он вчера (в четверг) провел телефонный разговор. Ожидается, что в ходе встречи будут обсуждаться отношения между Турцией и Швецией, а также процесс вступления Швеции в НАТО", - сообщило издание.Финляндия и Швеция объявила о намерении вступить в НАТО на фоне антироссийской истерии после начала спецоперации на Украине.
https://ukraina.ru/20221017/1039781427.html
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эрдоган, нато, украина, финляндия, швеция, турция
Эрдоган, НАТО, Украина, Финляндия, Швеция, Турция

Эрдоган назначил генсеку НАТО встречу по Украине и Финдяндии в Стамбуле

20:05 27.10.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент Турции Тайип Эрдоган 4 ноября в Стамбуле обсудит с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом ситуацию на Украине и членство Финляндии и Швеции в альянсе, сообщила газета Star
Отмечается, что в ходе встречи ожидается обсуждение процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО, а также событий, связанных с российско-украинским конфликтом.
"Президент Эрдоган также примет 8 ноября в Анкаре премьер-министра Швеции Улофа Кристерссона, с которым он вчера (в четверг) провел телефонный разговор. Ожидается, что в ходе встречи будут обсуждаться отношения между Турцией и Швецией, а также процесс вступления Швеции в НАТО", - сообщило издание.
Финляндия и Швеция объявила о намерении вступить в НАТО на фоне антироссийской истерии после начала спецоперации на Украине.
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Турецкую Республику - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 04:40
"Интересы двух государств сходятся": о чем могли говорить Путин и Эрдоган в АстанеДиректор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников уверен, что полуторачасовая беседа двух лидеров не могла быть вся посвящена газовой теме. О чем еще могли говорить Путин и Эрдоган эксперт рассказал в интервью изданию Украина.ру
 
ЭрдоганНАТОУкраинаФинляндияШвецияТурция
 
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