https://ukraina.ru/20221027/1040223980.html
Пентагон открестился от обвинений России в намерении использовать "грязную бомбу" на Украине
Пентагон открестился от обвинений России в намерении использовать "грязную бомбу" на Украине - 27.10.2022 Украина.ру
Пентагон открестился от обвинений России в намерении использовать "грязную бомбу" на Украине
Соединенные Штаты не видят признаков того, что Россия решила применить "грязную бомбу" на Украине, заявил министр обороны США Ллойд Остин 27 октября
2022-10-27T19:51
2022-10-27T19:51
2022-10-27T19:51
ллойд остин
новости
сша
ядерная война
грязная бомба
украина
россия
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Ранее целый ряд американских СМИ и политиков обвиняли Москву в том, что она намерена использовать "грязную бомбу" (боеприпас, начиненный радиоактивными элементами) на Украине."Мы не видели ничего, что указывало бы на то, что президент Владимир Путин принял решение использовать грязную бомбу", - сказал он.Ранее США опубликовали обновленную редакцию стратегии национальной обороны, в которой провозглашается намерение снизить риски ядерной войны, для чего Вашингтон обещает стремиться к взаимодействию с остальными атомными державами.
https://ukraina.ru/20221027/1040220258.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ллойд остин, новости, сша, ядерная война, грязная бомба, украина, россия
Ллойд Остин, Новости, США, ядерная война, грязная бомба, Украина, Россия
Пентагон открестился от обвинений России в намерении использовать "грязную бомбу" на Украине
Соединенные Штаты не видят признаков того, что Россия решила применить "грязную бомбу" на Украине, заявил министр обороны США Ллойд Остин 27 октября