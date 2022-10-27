https://ukraina.ru/20221027/1040223980.html

Пентагон открестился от обвинений России в намерении использовать "грязную бомбу" на Украине

Пентагон открестился от обвинений России в намерении использовать "грязную бомбу" на Украине - 27.10.2022 Украина.ру

Пентагон открестился от обвинений России в намерении использовать "грязную бомбу" на Украине

Соединенные Штаты не видят признаков того, что Россия решила применить "грязную бомбу" на Украине, заявил министр обороны США Ллойд Остин 27 октября

2022-10-27T19:51

2022-10-27T19:51

2022-10-27T19:51

ллойд остин

новости

сша

ядерная война

грязная бомба

украина

россия

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Ранее целый ряд американских СМИ и политиков обвиняли Москву в том, что она намерена использовать "грязную бомбу" (боеприпас, начиненный радиоактивными элементами) на Украине."Мы не видели ничего, что указывало бы на то, что президент Владимир Путин принял решение использовать грязную бомбу", - сказал он.Ранее США опубликовали обновленную редакцию стратегии национальной обороны, в которой провозглашается намерение снизить риски ядерной войны, для чего Вашингтон обещает стремиться к взаимодействию с остальными атомными державами.

https://ukraina.ru/20221027/1040220258.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

ллойд остин, новости, сша, ядерная война, грязная бомба, украина, россия