Пентагон открестился от обвинений России в намерении использовать "грязную бомбу" на Украине - 27.10.2022 Украина.ру
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Пентагон открестился от обвинений России в намерении использовать "грязную бомбу" на Украине
Пентагон открестился от обвинений России в намерении использовать "грязную бомбу" на Украине - 27.10.2022 Украина.ру
Пентагон открестился от обвинений России в намерении использовать "грязную бомбу" на Украине
Соединенные Штаты не видят признаков того, что Россия решила применить "грязную бомбу" на Украине, заявил министр обороны США Ллойд Остин 27 октября
2022-10-27T19:51
2022-10-27T19:51
ллойд остин
новости
сша
ядерная война
грязная бомба
украина
россия
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Ранее целый ряд американских СМИ и политиков обвиняли Москву в том, что она намерена использовать "грязную бомбу" (боеприпас, начиненный радиоактивными элементами) на Украине."Мы не видели ничего, что указывало бы на то, что президент Владимир Путин принял решение использовать грязную бомбу", - сказал он.Ранее США опубликовали обновленную редакцию стратегии национальной обороны, в которой провозглашается намерение снизить риски ядерной войны, для чего Вашингтон обещает стремиться к взаимодействию с остальными атомными державами.
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ллойд остин, новости, сша, ядерная война, грязная бомба, украина, россия
Ллойд Остин, Новости, США, ядерная война, грязная бомба, Украина, Россия

Пентагон открестился от обвинений России в намерении использовать "грязную бомбу" на Украине

19:51 27.10.2022
 
© AP / Michael Probst Ллойд Остин
 Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© AP / Michael Probst
Читать в
Соединенные Штаты не видят признаков того, что Россия решила применить "грязную бомбу" на Украине, заявил министр обороны США Ллойд Остин 27 октября
Ранее целый ряд американских СМИ и политиков обвиняли Москву в том, что она намерена использовать "грязную бомбу" (боеприпас, начиненный радиоактивными элементами) на Украине.
"Мы не видели ничего, что указывало бы на то, что президент Владимир Путин принял решение использовать грязную бомбу", - сказал он.
Ранее США опубликовали обновленную редакцию стратегии национальной обороны, в которой провозглашается намерение снизить риски ядерной войны, для чего Вашингтон обещает стремиться к взаимодействию с остальными атомными державами.
Белорусский сектор зоны отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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Не Украина: военный эксперт назвал страну, которая произвела самое большое количество "грязных бомб"Мировым лидером по производству "грязных бомб" являются Соединенные Штаты Америки, заявил военный эксперт Алексей Леонков в интервью Украина.ру
 
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