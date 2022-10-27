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"Эффект достигнут". Путин прокомментировал выражение "попадем в рай, а они сдохнут"
"Эффект достигнут". Путин прокомментировал выражение "попадем в рай, а они сдохнут" - 27.10.2022 Украина.ру
"Эффект достигнут". Путин прокомментировал выражение "попадем в рай, а они сдохнут"
Президент России Владимир Путин прокомментировал выражение "мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут". Об этом главу государства попросил модератор заседания клуба "Валдай" Федор Лукьянов.
2022-10-27T19:46
2022-10-27T19:46
2022-10-27T19:46
новости
владимир путин
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- Когда возник ядерный фактор, очень многие занервничали, вспомнили ваше высказывание на нашем мероприятии четыре года назад, что мы все в рай попадем. Мы не торопимся же, правда? - спросил Лукьянов.В зале засмеялись. Владимир Путин промолчал. - Вот вы задумались, это уже настораживает, - продолжил Лукьянов. - А я специально задумался, чтобы вы насторожились, - ответил Путин. - Эффект достигнут.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин
"Эффект достигнут". Путин прокомментировал выражение "попадем в рай, а они сдохнут"
Президент России Владимир Путин прокомментировал выражение "мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут". Об этом главу государства попросил модератор заседания клуба "Валдай" Федор Лукьянов.
- Когда возник ядерный фактор, очень многие занервничали, вспомнили ваше высказывание на нашем мероприятии четыре года назад, что мы все в рай попадем. Мы не торопимся же, правда? - спросил Лукьянов.
В зале засмеялись. Владимир Путин промолчал.
- Вот вы задумались, это уже настораживает, - продолжил Лукьянов.
- А я специально задумался, чтобы вы насторожились, - ответил Путин. - Эффект достигнут.