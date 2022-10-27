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"Эффект достигнут". Путин прокомментировал выражение "попадем в рай, а они сдохнут"

"Эффект достигнут". Путин прокомментировал выражение "попадем в рай, а они сдохнут" - 27.10.2022 Украина.ру

"Эффект достигнут". Путин прокомментировал выражение "попадем в рай, а они сдохнут"

Президент России Владимир Путин прокомментировал выражение "мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут". Об этом главу государства попросил модератор заседания клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

2022-10-27T19:46

2022-10-27T19:46

2022-10-27T19:46

новости

владимир путин

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- Когда возник ядерный фактор, очень многие занервничали, вспомнили ваше высказывание на нашем мероприятии четыре года назад, что мы все в рай попадем. Мы не торопимся же, правда? - спросил Лукьянов.В зале засмеялись. Владимир Путин промолчал. - Вот вы задумались, это уже настораживает, - продолжил Лукьянов. - А я специально задумался, чтобы вы насторожились, - ответил Путин. - Эффект достигнут.

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новости, владимир путин