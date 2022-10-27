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Путин: если бы я всего боялся, я бы ничего не делал

Путин: если бы я всего боялся, я бы ничего не делал - 27.10.2022 Украина.ру

Путин: если бы я всего боялся, я бы ничего не делал

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, строит ли он новую Россию, или это Россия формирует его. Украина.ру, 27.10.2022

2022-10-27T19:35

2022-10-27T19:35

2022-10-27T19:35

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владимир путин

валдай

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Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, строит ли он новую Россию, или это Россия формирует его. "Когда я работаю, я не думаю никогда о каких-то исторических свершениях. Просто исхожу из того, что нужно делать, и без чего невозможно обойтись. Вот это - самое главное. В этих смыслах страна формирует любого человека, в том числе и меня. Что касается того, кого мы должны бояться... Конечно, многим хотелось бы, чтобы я сейчас сказал: боюсь-боюсь-боюсь. Но если бы я всего боялся, я бы ничего не делал. Я не могу руководствоваться соображениями такого порядка на том месте, которое я занимаю", - сказал Путин.Путин добавил, что руководствуется интересами народа Российской Федерации, и будет делать то, что считает нужным для этого.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, владимир путин, валдай