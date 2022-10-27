Удары по Шахтёрску, опасный Херсон. Итоги 27 октября на Украине
Вооружённые силы Украины нанесли несколько ударов по Шахтёрску. Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел в Херсоне ловушку
Вооружённые силы Украины в ночь на 27 октября обстреляли Шахтёрск, сообщили в Штабе территориальной обороны.
"В результате обстрела ВФУ в Шахтерске произошло возгорание горюче-смазочных материалов (ГСМ). Информация по пострадавшим уточняется", — отметили в штабе.
Как рассказали "Донецкому агентству новостей" очевидцы, около 21:30 в городе прозвучало несколько взрывов. После этого в районе железнодорожной станции Постниково в черте города начался сильный пожар. Пламя поднималось на несколько десятков метров. Его было видно из всех районов города.
После обстрела возникли опасения в том, что в этом регионе России может вспыхнуть топливный кризис, однако власти сразу же пообещали сделать всё, чтобы минимизировать негативные последствия.
"Прорабатываем вопрос, чтобы чрезвычайная ситуация минимально отразилась на потребителях и у нас не возникло дефицита топлива", — сообщил глава правительства ДНР Виталий Хоценко.
В конечном итоге пожар на железнодорожной станции Постниково, где пылало 12 цистерн с топливом, ликвидировали в 02:19.
"Героические действия МЧС ДНР позволили спасти от огня 42 цистерны с горючим", — сообщил телеграм-канал "Донбасс решает".
Этот же канал утром 27 октября сообщил, что обстановка с топливом в ДНР нормальная.
"Обстрел украинскими карателями Шахтёрска, в ходе которого пострадали цистерны с топливом, никак не сказался на ситуации с бензином в ДНР. Пока, во всяком случае. Корреспондент канала "Донбасс решает" побывал на нескольких АЗС, и сообщает, что дефицита горючего нет. По состоянию на утро 27 октября, цены аналогичные вчерашним: А 95 — 48 рублей за литр, А 92 — 43 рубля, дизель — 59 рублей, газ — 22 рубля", — указывалось в сообщении канала.
Однако Украина позже нанесла второй удар по Шахтёрску. Обстрел из американских РСЗО HIMARS произошёл около часу дня.
"По словам местных жителей, пострадали нефтебаза, автостоянка и жилые дома в частном секторе. Столб черного дыма виден за 15 километров от города. По предварительной информации, есть пострадавшие в результате обстрела", - сообщил телеграм-канал "Донбасс решает".
Пожарные снова приступили к тушению огня.
Как сообщил офицер Народной милиции ДНР Андрей Баевский, большую часть ракет ПВО удалось перехватить. По его словам, большинство повреждений городу нанесли обломки сбитых ракет.
Позже представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК подвело итоги двух ударов по Шахтёрску.
"Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт обстрела Шахтерска со стороны ВФУ, а также уточнили применяемое вооружение и направление ведения огня. Так, вчера, около 21:30 противник открыл огонь со своих позиций, расположенных в районе населённого пункта Константиновка, с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив по объектам гражданской инфраструктуры 2 ракеты. Зона ответственности 72-й Отдельной механизированной бригады ВФУ (вооружённых формирований Украины — Ред.). В результате обстрела зафиксированы повреждения: - ул. Капустина, 1 "а" - критические повреждения получили административные здания ГУП ДЖД "Дирекция управления движением ст. Постниково", здание ЖД вокзала, электроцентрализации и котельной. На железнодорожном полотне уничтожено несколько ж/д цистерн с ГСМ; - ул. Капустина, 2 - повреждено остекление многоквартирного жилого дома. К счастью, жертв удалось избежать" ,- указывалось в сообщении представительства.
А вот от второго удара были пострадавшие.
"Сегодня, в 12:52, противник снова атаковал Шахтёрск РСЗО HIMARS , выпустив 3 ракеты по нефтебазе и железнодорожной станции, из-за чего возникло горение емкостей с топливом и ж/д цистерн с бензином. В результате обстрела пострадали 5 гражданских лиц - мужчины 1982, 1978, 1990, 1961 и 1982 годов рождения. Также серьезно повреждена инфраструктура нефтебазы и ЖД станции", - отмечалось в сообщении.
Представительство подчеркнуло, что обстрел Шахтёрска со стороны ВСУ осуществлён из вооружения поставленного странами НАТО, которые продолжают вместе с Украиной терроризировать мирных граждан и уничтожать социальную инфраструктуру республики.
09:58Отвергнутое предложение, наступление, удар по Шахтёрску. Главное на Украине на утро 27 октябряПрезидент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о готовности России к переговорам. В Запорожской области ожидают наступления ВСУ. Украинские артиллеристы нанесли удар по Шахтёрску
Ловушка в Херсоне
Президент Украины Владимир Зеленский заподозрил ВС РФ в желании организовать ловушку в Херсоне.
"Я не вижу, чтобы они (россияне – Ред.) бежали из Херсона. Это информационная атака. Я не могу разглашать всё. Это атака, чтобы мы пошли туда, забрали людей из других опасных направлений туда. Это была их информационная операция. Они не готовы оставить Херсон", - заявил Зеленский в интервью изданию Corriere della Sera.
На аргументированное возражение итальянского журналиста о том, что из Херсона выводятся гражданские службы, а также идёт эвакуация мирного населения Зеленский ответил, что считает всё это постановкой.
"Не очень много. Это театр. Их наиболее подготовленные солдаты на своих местах, никто не уехал. Мы видим это и не верим им", - отметил Зеленский.
В то же время он заявил, что ВСУ смогут взять Херсон.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Херсон будут отстаивать до последнего.
"В общем ситуация в городе достаточно спокойная. Херсон сейчас - Рубикон, и мы будем его отстаивать до полной победы", - сказал Сальдо в эфире "Россия 24".
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Он рассказал, что сейчас полиция и добровольцы круглосуточно патрулируют Херсон, чтобы не допустить мародёрства и защитить имущество граждан, работают все коммунальные службы.
"Все социальные выплаты, пенсии будут выплачиваться", - подчеркнул врио главы региона.
Ранее Сальдо сообщил, что порядка 80 тысяч человек выехали с правого берега Днепра на левый в Херсонской области. Вывоз населения был организован для обеспечения безопасности в связи с возросшей угрозой обстрелов со стороны Украины. Люди размещаются на левобережной части области или же едут в другие регионы РФ.
По словам Сальдо, осталось на правом берегу около половины населения Херсона.
"Людей в городе и близлежащих населенных пунктах на этот момент, по нашим подсчетам, остается где-то 150-170 тысяч", - указал Сальдо.
Заместитель Сальдо — Кирилл Стремоусов — в свою очередь заявил, что с назначенными расчётами ПТРК отрядов территориальной обороны Херсона организованы занятия по применению противотанковых комплексов и организации огневых позиций в городской черте.
С группами минирования проведены практические занятия по установке мин направленного действия и изготовлению и установке фугасов.
С группами минирования проведены практические занятия по установке мин направленного действия и изготовлению и установке фугасов.