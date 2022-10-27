Удары по Шахтёрску, опасный Херсон. Итоги 27 октября на Украине - 27.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221027/1040222064.html
Удары по Шахтёрску, опасный Херсон. Итоги 27 октября на Украине
Удары по Шахтёрску, опасный Херсон. Итоги 27 октября на Украине - 27.10.2022 Украина.ру
Удары по Шахтёрску, опасный Херсон. Итоги 27 октября на Украине
Вооружённые силы Украины нанесли несколько ударов по Шахтёрску. Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел в Херсоне ловушку
2022-10-27T19:30
2022-10-27T19:30
хроники
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0e/1039764361_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_2f686dbd1606071b584da395c613802b.jpg
Вооружённые силы Украины в ночь на 27 октября обстреляли Шахтёрск, сообщили в Штабе территориальной обороны."В результате обстрела ВФУ в Шахтерске произошло возгорание горюче-смазочных материалов (ГСМ). Информация по пострадавшим уточняется", — отметили в штабе.Как рассказали "Донецкому агентству новостей" очевидцы, около 21:30 в городе прозвучало несколько взрывов. После этого в районе железнодорожной станции Постниково в черте города начался сильный пожар. Пламя поднималось на несколько десятков метров. Его было видно из всех районов города.После обстрела возникли опасения в том, что в этом регионе России может вспыхнуть топливный кризис, однако власти сразу же пообещали сделать всё, чтобы минимизировать негативные последствия."Прорабатываем вопрос, чтобы чрезвычайная ситуация минимально отразилась на потребителях и у нас не возникло дефицита топлива", — сообщил глава правительства ДНР Виталий Хоценко.В конечном итоге пожар на железнодорожной станции Постниково, где пылало 12 цистерн с топливом, ликвидировали в 02:19."Героические действия МЧС ДНР позволили спасти от огня 42 цистерны с горючим", — сообщил телеграм-канал "Донбасс решает".Этот же канал утром 27 октября сообщил, что обстановка с топливом в ДНР нормальная."Обстрел украинскими карателями Шахтёрска, в ходе которого пострадали цистерны с топливом, никак не сказался на ситуации с бензином в ДНР. Пока, во всяком случае. Корреспондент канала "Донбасс решает" побывал на нескольких АЗС, и сообщает, что дефицита горючего нет. По состоянию на утро 27 октября, цены аналогичные вчерашним: А 95 — 48 рублей за литр, А 92 — 43 рубля, дизель — 59 рублей, газ — 22 рубля", — указывалось в сообщении канала.Однако Украина позже нанесла второй удар по Шахтёрску. Обстрел из американских РСЗО HIMARS произошёл около часу дня."По словам местных жителей, пострадали нефтебаза, автостоянка и жилые дома в частном секторе. Столб черного дыма виден за 15 километров от города. По предварительной информации, есть пострадавшие в результате обстрела", - сообщил телеграм-канал "Донбасс решает".Пожарные снова приступили к тушению огня.Как сообщил офицер Народной милиции ДНР Андрей Баевский, большую часть ракет ПВО удалось перехватить. По его словам, большинство повреждений городу нанесли обломки сбитых ракет.Позже представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК подвело итоги двух ударов по Шахтёрску."Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт обстрела Шахтерска со стороны ВФУ, а также уточнили применяемое вооружение и направление ведения огня. Так, вчера, около 21:30 противник открыл огонь со своих позиций, расположенных в районе населённого пункта Константиновка, с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив по объектам гражданской инфраструктуры 2 ракеты. Зона ответственности 72-й Отдельной механизированной бригады ВФУ (вооружённых формирований Украины — Ред.). В результате обстрела зафиксированы повреждения: - ул. Капустина, 1 "а" - критические повреждения получили административные здания ГУП ДЖД "Дирекция управления движением ст. Постниково", здание ЖД вокзала, электроцентрализации и котельной. На железнодорожном полотне уничтожено несколько ж/д цистерн с ГСМ; - ул. Капустина, 2 - повреждено остекление многоквартирного жилого дома. К счастью, жертв удалось избежать" ,- указывалось в сообщении представительства.А вот от второго удара были пострадавшие."Сегодня, в 12:52, противник снова атаковал Шахтёрск РСЗО HIMARS , выпустив 3 ракеты по нефтебазе и железнодорожной станции, из-за чего возникло горение емкостей с топливом и ж/д цистерн с бензином. В результате обстрела пострадали 5 гражданских лиц - мужчины 1982, 1978, 1990, 1961 и 1982 годов рождения. Также серьезно повреждена инфраструктура нефтебазы и ЖД станции", - отмечалось в сообщении.Представительство подчеркнуло, что обстрел Шахтёрска со стороны ВСУ осуществлён из вооружения поставленного странами НАТО, которые продолжают вместе с Украиной терроризировать мирных граждан и уничтожать социальную инфраструктуру республики.Ловушка в ХерсонеПрезидент Украины Владимир Зеленский заподозрил ВС РФ в желании организовать ловушку в Херсоне."Я не вижу, чтобы они (россияне – Ред.) бежали из Херсона. Это информационная атака. Я не могу разглашать всё. Это атака, чтобы мы пошли туда, забрали людей из других опасных направлений туда. Это была их информационная операция. Они не готовы оставить Херсон", - заявил Зеленский в интервью изданию Corriere della Sera.На аргументированное возражение итальянского журналиста о том, что из Херсона выводятся гражданские службы, а также идёт эвакуация мирного населения Зеленский ответил, что считает всё это постановкой."Не очень много. Это театр. Их наиболее подготовленные солдаты на своих местах, никто не уехал. Мы видим это и не верим им", - отметил Зеленский.В то же время он заявил, что ВСУ смогут взять Херсон.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Херсон будут отстаивать до последнего."В общем ситуация в городе достаточно спокойная. Херсон сейчас - Рубикон, и мы будем его отстаивать до полной победы", - сказал Сальдо в эфире "Россия 24".Боевая работа расчетов реактивной системы залпового огня Ураган в ходеОн рассказал, что сейчас полиция и добровольцы круглосуточно патрулируют Херсон, чтобы не допустить мародёрства и защитить имущество граждан, работают все коммунальные службы."Все социальные выплаты, пенсии будут выплачиваться", - подчеркнул врио главы региона.Ранее Сальдо сообщил, что порядка 80 тысяч человек выехали с правого берега Днепра на левый в Херсонской области. Вывоз населения был организован для обеспечения безопасности в связи с возросшей угрозой обстрелов со стороны Украины. Люди размещаются на левобережной части области или же едут в другие регионы РФ.По словам Сальдо, осталось на правом берегу около половины населения Херсона."Людей в городе и близлежащих населенных пунктах на этот момент, по нашим подсчетам, остается где-то 150-170 тысяч", - указал Сальдо.Заместитель Сальдо — Кирилл Стремоусов — в свою очередь заявил, что с назначенными расчётами ПТРК отрядов территориальной обороны Херсона организованы занятия по применению противотанковых комплексов и организации огневых позиций в городской черте.С группами минирования проведены практические занятия по установке мин направленного действия и изготовлению и установке фугасов.
https://ukraina.ru/20221027/1040208777.html
https://ukraina.ru/20221027/1040194569.html
https://ukraina.ru/20221027/1040186075.html
https://ukraina.ru/20221026/1040174554.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0e/1039764361_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_83960ab787ad97ea3e7c74086f86d491.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Удары по Шахтёрску, опасный Херсон. Итоги 27 октября на Украине

19:30 27.10.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПонтонная переправа в Херсоне
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
Вооружённые силы Украины нанесли несколько ударов по Шахтёрску. Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел в Херсоне ловушку
Вооружённые силы Украины в ночь на 27 октября обстреляли Шахтёрск, сообщили в Штабе территориальной обороны.
"В результате обстрела ВФУ в Шахтерске произошло возгорание горюче-смазочных материалов (ГСМ). Информация по пострадавшим уточняется", — отметили в штабе.
Как рассказали "Донецкому агентству новостей" очевидцы, около 21:30 в городе прозвучало несколько взрывов. После этого в районе железнодорожной станции Постниково в черте города начался сильный пожар. Пламя поднималось на несколько десятков метров. Его было видно из всех районов города.
После обстрела возникли опасения в том, что в этом регионе России может вспыхнуть топливный кризис, однако власти сразу же пообещали сделать всё, чтобы минимизировать негативные последствия.
Энергетические объекты Крыма - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
16:20
Массовые отключения, сухой закон, требования ЕС. Главное на Украине на 16:00 27 октябряОтключения электроэнергии в Киевской области станут более массовыми. В Запорожской области ввели ограничения на продажу алкоголя. В ЕС к беженцам с Украины предъявили новые требования
"Прорабатываем вопрос, чтобы чрезвычайная ситуация минимально отразилась на потребителях и у нас не возникло дефицита топлива", — сообщил глава правительства ДНР Виталий Хоценко.
В конечном итоге пожар на железнодорожной станции Постниково, где пылало 12 цистерн с топливом, ликвидировали в 02:19.
"Героические действия МЧС ДНР позволили спасти от огня 42 цистерны с горючим", — сообщил телеграм-канал "Донбасс решает".
Этот же канал утром 27 октября сообщил, что обстановка с топливом в ДНР нормальная.
"Обстрел украинскими карателями Шахтёрска, в ходе которого пострадали цистерны с топливом, никак не сказался на ситуации с бензином в ДНР. Пока, во всяком случае. Корреспондент канала "Донбасс решает" побывал на нескольких АЗС, и сообщает, что дефицита горючего нет. По состоянию на утро 27 октября, цены аналогичные вчерашним: А 95 — 48 рублей за литр, А 92 — 43 рубля, дизель — 59 рублей, газ — 22 рубля", — указывалось в сообщении канала.
Однако Украина позже нанесла второй удар по Шахтёрску. Обстрел из американских РСЗО HIMARS произошёл около часу дня.
"По словам местных жителей, пострадали нефтебаза, автостоянка и жилые дома в частном секторе. Столб черного дыма виден за 15 километров от города. По предварительной информации, есть пострадавшие в результате обстрела", - сообщил телеграм-канал "Донбасс решает".
ФСБ РФ раскрыло убийство журналистки Д. Дугиной
12:24
Обстрелы, женщины-агенты. Главное на Украине на 12:00 27 октябряВооружённые силы Украины продолжают обстреливать приграничные регионы России. И. о. главы СБУ Василий Малюк рассказал о работе женщин в этой спецслужбе
Пожарные снова приступили к тушению огня.
Как сообщил офицер Народной милиции ДНР Андрей Баевский, большую часть ракет ПВО удалось перехватить. По его словам, большинство повреждений городу нанесли обломки сбитых ракет.
Позже представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК подвело итоги двух ударов по Шахтёрску.
"Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт обстрела Шахтерска со стороны ВФУ, а также уточнили применяемое вооружение и направление ведения огня. Так, вчера, около 21:30 противник открыл огонь со своих позиций, расположенных в районе населённого пункта Константиновка, с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив по объектам гражданской инфраструктуры 2 ракеты. Зона ответственности 72-й Отдельной механизированной бригады ВФУ (вооружённых формирований Украины — Ред.). В результате обстрела зафиксированы повреждения: - ул. Капустина, 1 "а" - критические повреждения получили административные здания ГУП ДЖД "Дирекция управления движением ст. Постниково", здание ЖД вокзала, электроцентрализации и котельной. На железнодорожном полотне уничтожено несколько ж/д цистерн с ГСМ; - ул. Капустина, 2 - повреждено остекление многоквартирного жилого дома. К счастью, жертв удалось избежать" ,- указывалось в сообщении представительства.
А вот от второго удара были пострадавшие.
"Сегодня, в 12:52, противник снова атаковал Шахтёрск РСЗО HIMARS , выпустив 3 ракеты по нефтебазе и железнодорожной станции, из-за чего возникло горение емкостей с топливом и ж/д цистерн с бензином. В результате обстрела пострадали 5 гражданских лиц - мужчины 1982, 1978, 1990, 1961 и 1982 годов рождения. Также серьезно повреждена инфраструктура нефтебазы и ЖД станции", - отмечалось в сообщении.
Представительство подчеркнуло, что обстрел Шахтёрска со стороны ВСУ осуществлён из вооружения поставленного странами НАТО, которые продолжают вместе с Украиной терроризировать мирных граждан и уничтожать социальную инфраструктуру республики.
У ж/д станции в Шахтерском районе ДНР загорелись цистерны с топливом - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
09:58
Отвергнутое предложение, наступление, удар по Шахтёрску. Главное на Украине на утро 27 октябряПрезидент Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о готовности России к переговорам. В Запорожской области ожидают наступления ВСУ. Украинские артиллеристы нанесли удар по Шахтёрску
Ловушка в Херсоне
Президент Украины Владимир Зеленский заподозрил ВС РФ в желании организовать ловушку в Херсоне.
"Я не вижу, чтобы они (россияне – Ред.) бежали из Херсона. Это информационная атака. Я не могу разглашать всё. Это атака, чтобы мы пошли туда, забрали людей из других опасных направлений туда. Это была их информационная операция. Они не готовы оставить Херсон", - заявил Зеленский в интервью изданию Corriere della Sera.
На аргументированное возражение итальянского журналиста о том, что из Херсона выводятся гражданские службы, а также идёт эвакуация мирного населения Зеленский ответил, что считает всё это постановкой.
"Не очень много. Это театр. Их наиболее подготовленные солдаты на своих местах, никто не уехал. Мы видим это и не верим им", - отметил Зеленский.
В то же время он заявил, что ВСУ смогут взять Херсон.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Херсон будут отстаивать до последнего.
"В общем ситуация в городе достаточно спокойная. Херсон сейчас - Рубикон, и мы будем его отстаивать до полной победы", - сказал Сальдо в эфире "Россия 24".
Боевая работа расчетов реактивной системы залпового огня Ураган в ходе
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Вчера, 19:03
Удары по военным центрам, Путин рассказал о шантаже Киева и многополярности мира. Итоги 26 октября
Он рассказал, что сейчас полиция и добровольцы круглосуточно патрулируют Херсон, чтобы не допустить мародёрства и защитить имущество граждан, работают все коммунальные службы.
"Все социальные выплаты, пенсии будут выплачиваться", - подчеркнул врио главы региона.
Ранее Сальдо сообщил, что порядка 80 тысяч человек выехали с правого берега Днепра на левый в Херсонской области. Вывоз населения был организован для обеспечения безопасности в связи с возросшей угрозой обстрелов со стороны Украины. Люди размещаются на левобережной части области или же едут в другие регионы РФ.
По словам Сальдо, осталось на правом берегу около половины населения Херсона.
"Людей в городе и близлежащих населенных пунктах на этот момент, по нашим подсчетам, остается где-то 150-170 тысяч", - указал Сальдо.
Заместитель Сальдо — Кирилл Стремоусов — в свою очередь заявил, что с назначенными расчётами ПТРК отрядов территориальной обороны Херсона организованы занятия по применению противотанковых комплексов и организации огневых позиций в городской черте.

С группами минирования проведены практические занятия по установке мин направленного действия и изготовлению и установке фугасов.
 
ХроникиЭксклюзив
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:19Владимир Видеманн о тех, кто реально управляет Великобританией и какой будет политика Риши Сунака
20:09Путин рассказал об "ура-патриотах", обокравших народ Украины
20:05Эрдоган назначил генсеку НАТО встречу по Украине и Финдяндии в Стамбуле
20:00Военный эксперт объяснил, почему США не смогут использовать свои новые атомные бомбы против Европы
19:51Пентагон открестился от обвинений России в намерении использовать "грязную бомбу" на Украине
19:46"Эффект достигнут". Путин прокомментировал выражение "попадем в рай, а они сдохнут"
19:35Путин: если бы я всего боялся, я бы ничего не делал
19:30Удары по Шахтёрску, опасный Херсон. Итоги 27 октября на Украине
19:30Военный эксперт объяснил, почему украинская армия переходит от военных действий к террористическим
19:28Путин: то, что мы делаем, очень привлекательно для многих стран
19:00Не Украина: военный эксперт назвал страну, которая произвела самое большое количество "грязных бомб"
18:44В Китае предположили, как американские промежуточные выборы скажутся на американской помощи Киеву
18:43Путин оценил ядерные угрозы Запада как шантаж
18:36Путин объяснил, почему в мире говорят о ядерных угрозах
18:25Путин: признать независимость Донбасса и бросить их - было неприемлемо
18:25Путин заявил, что постоянно думает о потерях в СВО
18:16Путин рассказал о потерях и приобретениях от спецоперации
18:12Ядерный шантаж Украины и стойкость наших добровольцев: Бородай подробно об СВО
18:08Онищенко назвал три причины удаленности биолабораторий от США
18:07Путин: Подрыв газопроводов "Северного потока" - вещь запредельная
Лента новостейМолния