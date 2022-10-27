https://ukraina.ru/20221027/1040222064.html

Удары по Шахтёрску, опасный Херсон. Итоги 27 октября на Украине

Удары по Шахтёрску, опасный Херсон. Итоги 27 октября на Украине - 27.10.2022 Украина.ру

Удары по Шахтёрску, опасный Херсон. Итоги 27 октября на Украине

Вооружённые силы Украины нанесли несколько ударов по Шахтёрску. Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел в Херсоне ловушку

2022-10-27T19:30

2022-10-27T19:30

2022-10-27T19:30

хроники

эксклюзив

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Вооружённые силы Украины в ночь на 27 октября обстреляли Шахтёрск, сообщили в Штабе территориальной обороны."В результате обстрела ВФУ в Шахтерске произошло возгорание горюче-смазочных материалов (ГСМ). Информация по пострадавшим уточняется", — отметили в штабе.Как рассказали "Донецкому агентству новостей" очевидцы, около 21:30 в городе прозвучало несколько взрывов. После этого в районе железнодорожной станции Постниково в черте города начался сильный пожар. Пламя поднималось на несколько десятков метров. Его было видно из всех районов города.После обстрела возникли опасения в том, что в этом регионе России может вспыхнуть топливный кризис, однако власти сразу же пообещали сделать всё, чтобы минимизировать негативные последствия."Прорабатываем вопрос, чтобы чрезвычайная ситуация минимально отразилась на потребителях и у нас не возникло дефицита топлива", — сообщил глава правительства ДНР Виталий Хоценко.В конечном итоге пожар на железнодорожной станции Постниково, где пылало 12 цистерн с топливом, ликвидировали в 02:19."Героические действия МЧС ДНР позволили спасти от огня 42 цистерны с горючим", — сообщил телеграм-канал "Донбасс решает".Этот же канал утром 27 октября сообщил, что обстановка с топливом в ДНР нормальная."Обстрел украинскими карателями Шахтёрска, в ходе которого пострадали цистерны с топливом, никак не сказался на ситуации с бензином в ДНР. Пока, во всяком случае. Корреспондент канала "Донбасс решает" побывал на нескольких АЗС, и сообщает, что дефицита горючего нет. По состоянию на утро 27 октября, цены аналогичные вчерашним: А 95 — 48 рублей за литр, А 92 — 43 рубля, дизель — 59 рублей, газ — 22 рубля", — указывалось в сообщении канала.Однако Украина позже нанесла второй удар по Шахтёрску. Обстрел из американских РСЗО HIMARS произошёл около часу дня."По словам местных жителей, пострадали нефтебаза, автостоянка и жилые дома в частном секторе. Столб черного дыма виден за 15 километров от города. По предварительной информации, есть пострадавшие в результате обстрела", - сообщил телеграм-канал "Донбасс решает".Пожарные снова приступили к тушению огня.Как сообщил офицер Народной милиции ДНР Андрей Баевский, большую часть ракет ПВО удалось перехватить. По его словам, большинство повреждений городу нанесли обломки сбитых ракет.Позже представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК подвело итоги двух ударов по Шахтёрску."Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт обстрела Шахтерска со стороны ВФУ, а также уточнили применяемое вооружение и направление ведения огня. Так, вчера, около 21:30 противник открыл огонь со своих позиций, расположенных в районе населённого пункта Константиновка, с применением американской РСЗО M142 HIMARS, выпустив по объектам гражданской инфраструктуры 2 ракеты. Зона ответственности 72-й Отдельной механизированной бригады ВФУ (вооружённых формирований Украины — Ред.). В результате обстрела зафиксированы повреждения: - ул. Капустина, 1 "а" - критические повреждения получили административные здания ГУП ДЖД "Дирекция управления движением ст. Постниково", здание ЖД вокзала, электроцентрализации и котельной. На железнодорожном полотне уничтожено несколько ж/д цистерн с ГСМ; - ул. Капустина, 2 - повреждено остекление многоквартирного жилого дома. К счастью, жертв удалось избежать" ,- указывалось в сообщении представительства.А вот от второго удара были пострадавшие."Сегодня, в 12:52, противник снова атаковал Шахтёрск РСЗО HIMARS , выпустив 3 ракеты по нефтебазе и железнодорожной станции, из-за чего возникло горение емкостей с топливом и ж/д цистерн с бензином. В результате обстрела пострадали 5 гражданских лиц - мужчины 1982, 1978, 1990, 1961 и 1982 годов рождения. Также серьезно повреждена инфраструктура нефтебазы и ЖД станции", - отмечалось в сообщении.Представительство подчеркнуло, что обстрел Шахтёрска со стороны ВСУ осуществлён из вооружения поставленного странами НАТО, которые продолжают вместе с Украиной терроризировать мирных граждан и уничтожать социальную инфраструктуру республики.Ловушка в ХерсонеПрезидент Украины Владимир Зеленский заподозрил ВС РФ в желании организовать ловушку в Херсоне."Я не вижу, чтобы они (россияне – Ред.) бежали из Херсона. Это информационная атака. Я не могу разглашать всё. Это атака, чтобы мы пошли туда, забрали людей из других опасных направлений туда. Это была их информационная операция. Они не готовы оставить Херсон", - заявил Зеленский в интервью изданию Corriere della Sera.На аргументированное возражение итальянского журналиста о том, что из Херсона выводятся гражданские службы, а также идёт эвакуация мирного населения Зеленский ответил, что считает всё это постановкой."Не очень много. Это театр. Их наиболее подготовленные солдаты на своих местах, никто не уехал. Мы видим это и не верим им", - отметил Зеленский.В то же время он заявил, что ВСУ смогут взять Херсон.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Херсон будут отстаивать до последнего."В общем ситуация в городе достаточно спокойная. Херсон сейчас - Рубикон, и мы будем его отстаивать до полной победы", - сказал Сальдо в эфире "Россия 24".Боевая работа расчетов реактивной системы залпового огня Ураган в ходеОн рассказал, что сейчас полиция и добровольцы круглосуточно патрулируют Херсон, чтобы не допустить мародёрства и защитить имущество граждан, работают все коммунальные службы."Все социальные выплаты, пенсии будут выплачиваться", - подчеркнул врио главы региона.Ранее Сальдо сообщил, что порядка 80 тысяч человек выехали с правого берега Днепра на левый в Херсонской области. Вывоз населения был организован для обеспечения безопасности в связи с возросшей угрозой обстрелов со стороны Украины. Люди размещаются на левобережной части области или же едут в другие регионы РФ.По словам Сальдо, осталось на правом берегу около половины населения Херсона."Людей в городе и близлежащих населенных пунктах на этот момент, по нашим подсчетам, остается где-то 150-170 тысяч", - указал Сальдо.Заместитель Сальдо — Кирилл Стремоусов — в свою очередь заявил, что с назначенными расчётами ПТРК отрядов территориальной обороны Херсона организованы занятия по применению противотанковых комплексов и организации огневых позиций в городской черте.С группами минирования проведены практические занятия по установке мин направленного действия и изготовлению и установке фугасов.

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

хроники, эксклюзив