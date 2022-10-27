Путин: то, что мы делаем, очень привлекательно для многих стран
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин рассказал о поддержке России на пути борьбы за укрепление суверенитета. Об этом он рассказал на заседании дискуссионного клуба "Валдай" 27 октября
Во многих странах Африки и Латинской Америки развесили российские флаги. В Азии у России много друзей, сказал Путин. Политические деятели и рядовые граждане, по его словам, устали жить в условиях внешнего диктата.
"То, что мы делаем, очень привлекательно для многих стран и народов. Западные так называемые партнеры делают все, чтобы оболгать Россию, унизить как-то, проигнорировать ее интерес. И когда мы боремся за свои интересы и делаем это открыто, честно и мужественно - сам по себе этот факт и пример является чрезвычайно заразительным и привлекательным для миллиардов людей на планете", - сказал Путин.
Когда уставшие от диктатуры политики и граждане видят российский пример борьбы, они "и внутренне, и внешне на нашей стороне". Поддержка будет только расширяться, заключил Путин.