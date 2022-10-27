Путин: то, что мы делаем, очень привлекательно для многих стран - 27.10.2022 Украина.ру
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Путин: то, что мы делаем, очень привлекательно для многих стран
Путин: то, что мы делаем, очень привлекательно для многих стран - 27.10.2022 Украина.ру
Путин: то, что мы делаем, очень привлекательно для многих стран
Президент России Владимир Путин рассказал о поддержке России на пути борьбы за укрепление суверенитета. Об этом он рассказал на заседании дискуссионного клуба "Валдай" 27 октября
2022-10-27T19:28
2022-10-27T19:28
новости
владимир путин
борьба
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Во многих странах Африки и Латинской Америки развесили российские флаги. В Азии у России много друзей, сказал Путин. Политические деятели и рядовые граждане, по его словам, устали жить в условиях внешнего диктата.Когда уставшие от диктатуры политики и граждане видят российский пример борьбы, они "и внутренне, и внешне на нашей стороне". Поддержка будет только расширяться, заключил Путин.
https://ukraina.ru/20221027/1040217779.html
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новости, владимир путин, борьба
Новости, Владимир Путин, борьба

Путин: то, что мы делаем, очень привлекательно для многих стран

19:28 27.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин рассказал о поддержке России на пути борьбы за укрепление суверенитета. Об этом он рассказал на заседании дискуссионного клуба "Валдай" 27 октября
Во многих странах Африки и Латинской Америки развесили российские флаги. В Азии у России много друзей, сказал Путин. Политические деятели и рядовые граждане, по его словам, устали жить в условиях внешнего диктата.
"То, что мы делаем, очень привлекательно для многих стран и народов. Западные так называемые партнеры делают все, чтобы оболгать Россию, унизить как-то, проигнорировать ее интерес. И когда мы боремся за свои интересы и делаем это открыто, честно и мужественно - сам по себе этот факт и пример является чрезвычайно заразительным и привлекательным для миллиардов людей на планете", - сказал Путин.
Когда уставшие от диктатуры политики и граждане видят российский пример борьбы, они "и внутренне, и внешне на нашей стороне". Поддержка будет только расширяться, заключил Путин.
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
18:06
Путин призвал строить финансовые платформы без доллараПрезидент России Владимир Путин предложил формировать международные финансовые платформы для расчетов в национальных валютах. Об этом он заявил 27 октября на заседании дискуссионного клуба "Валдай"
 
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