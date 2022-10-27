https://ukraina.ru/20221027/1040221777.html

Путин: то, что мы делаем, очень привлекательно для многих стран

Путин: то, что мы делаем, очень привлекательно для многих стран - 27.10.2022 Украина.ру

Путин: то, что мы делаем, очень привлекательно для многих стран

Президент России Владимир Путин рассказал о поддержке России на пути борьбы за укрепление суверенитета. Об этом он рассказал на заседании дискуссионного клуба "Валдай" 27 октября

2022-10-27T19:28

2022-10-27T19:28

2022-10-27T19:28

новости

владимир путин

борьба

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Во многих странах Африки и Латинской Америки развесили российские флаги. В Азии у России много друзей, сказал Путин. Политические деятели и рядовые граждане, по его словам, устали жить в условиях внешнего диктата.Когда уставшие от диктатуры политики и граждане видят российский пример борьбы, они "и внутренне, и внешне на нашей стороне". Поддержка будет только расширяться, заключил Путин.

https://ukraina.ru/20221027/1040217779.html

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2022

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новости, владимир путин, борьба