https://ukraina.ru/20221027/1040220422.html
Путин оценил ядерные угрозы Запада как шантаж
Путин оценил ядерные угрозы Запада как шантаж - 27.10.2022 Украина.ру
Путин оценил ядерные угрозы Запада как шантаж
Россия никогда не заявляла о применении ядерного оружия, но отвечала намеками на высказывания западных лидеров, заявил Путин. Бывшая премьер-министр... Украина.ру, 27.10.2022
2022-10-27T18:43
2022-10-27T18:43
2022-10-27T18:43
новости
трасс (лиз трасс)
ядерное
оружие
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Россия никогда не заявляла о применении ядерного оружия, но отвечала намеками на высказывания западных лидеров, заявил Путин. Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, по его словам, в беседе с журналистами прямо допустила возможность применения такого оружия. В России такое молчание поняли как согласованную позицию, шантаж.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, трасс (лиз трасс), ядерное, оружие
Новости, Трасс (Лиз Трасс), ядерное, оружие
Россия никогда не заявляла о применении ядерного оружия, но отвечала намеками на высказывания западных лидеров, заявил Путин. Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, по его словам, в беседе с журналистами прямо допустила возможность применения такого оружия.
"И никто ведь никак не отреагировал! Допустим, она ляпнула там, девушка немножко не в себе, но как можно такие вещи говорить публично? Сказала, но поправили бы ее. В Вашингтоне сказали бы: мы не имеем к этому никакого отношения, мы не знаем. И обижать не надо было, просто отмежеваться. Ведь молчат все", - сказал Путин.
В России такое молчание поняли как согласованную позицию, шантаж.