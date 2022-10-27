Путин оценил ядерные угрозы Запада как шантаж

"И никто ведь никак не отреагировал! Допустим, она ляпнула там, девушка немножко не в себе, но как можно такие вещи говорить публично? Сказала, но поправили бы ее. В Вашингтоне сказали бы: мы не имеем к этому никакого отношения, мы не знаем. И обижать не надо было, просто отмежеваться. Ведь молчат все", - сказал Путин.