Путин оценил ядерные угрозы Запада как шантаж - 27.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221027/1040220422.html
Путин оценил ядерные угрозы Запада как шантаж
Путин оценил ядерные угрозы Запада как шантаж - 27.10.2022 Украина.ру
Путин оценил ядерные угрозы Запада как шантаж
Россия никогда не заявляла о применении ядерного оружия, но отвечала намеками на высказывания западных лидеров, заявил Путин. Бывшая премьер-министр... Украина.ру, 27.10.2022
2022-10-27T18:43
2022-10-27T18:43
новости
трасс (лиз трасс)
ядерное
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1a/1040161401_0:287:2786:1854_1920x0_80_0_0_4ac1848b5a269f769f4b506f49606933.jpg
Россия никогда не заявляла о применении ядерного оружия, но отвечала намеками на высказывания западных лидеров, заявил Путин. Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, по его словам, в беседе с журналистами прямо допустила возможность применения такого оружия. В России такое молчание поняли как согласованную позицию, шантаж.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1a/1040161401_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7be155596ab748a0ab5b713407ab94da.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, трасс (лиз трасс), ядерное, оружие
Новости, Трасс (Лиз Трасс), ядерное, оружие

Путин оценил ядерные угрозы Запада как шантаж

18:43 27.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Алексей Бабушкин
Перейти в фотобанк
Читать в
Россия никогда не заявляла о применении ядерного оружия, но отвечала намеками на высказывания западных лидеров, заявил Путин. Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, по его словам, в беседе с журналистами прямо допустила возможность применения такого оружия.

"И никто ведь никак не отреагировал! Допустим, она ляпнула там, девушка немножко не в себе, но как можно такие вещи говорить публично? Сказала, но поправили бы ее. В Вашингтоне сказали бы: мы не имеем к этому никакого отношения, мы не знаем. И обижать не надо было, просто отмежеваться. Ведь молчат все", - сказал Путин.

В России такое молчание поняли как согласованную позицию, шантаж.
 
НовостиТрасс (Лиз Трасс)ядерноеоружие
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:19Владимир Видеманн о тех, кто реально управляет Великобританией и какой будет политика Риши Сунака
20:09Путин рассказал об "ура-патриотах", обокравших народ Украины
20:05Эрдоган назначил генсеку НАТО встречу по Украине и Финдяндии в Стамбуле
20:00Военный эксперт объяснил, почему США не смогут использовать свои новые атомные бомбы против Европы
19:51Пентагон открестился от обвинений России в намерении использовать "грязную бомбу" на Украине
19:46"Эффект достигнут". Путин прокомментировал выражение "попадем в рай, а они сдохнут"
19:35Путин: если бы я всего боялся, я бы ничего не делал
19:30Удары по Шахтёрску, опасный Херсон. Итоги 27 октября на Украине
19:30Военный эксперт объяснил, почему украинская армия переходит от военных действий к террористическим
19:28Путин: то, что мы делаем, очень привлекательно для многих стран
19:00Не Украина: военный эксперт назвал страну, которая произвела самое большое количество "грязных бомб"
18:44В Китае предположили, как американские промежуточные выборы скажутся на американской помощи Киеву
18:43Путин оценил ядерные угрозы Запада как шантаж
18:36Путин объяснил, почему в мире говорят о ядерных угрозах
18:25Путин: признать независимость Донбасса и бросить их - было неприемлемо
18:25Путин заявил, что постоянно думает о потерях в СВО
18:16Путин рассказал о потерях и приобретениях от спецоперации
18:12Ядерный шантаж Украины и стойкость наших добровольцев: Бородай подробно об СВО
18:08Онищенко назвал три причины удаленности биолабораторий от США
18:07Путин: Подрыв газопроводов "Северного потока" - вещь запредельная
Лента новостейМолния