Путин объяснил, почему в мире говорят о ядерных угрозах - 27.10.2022 Украина.ру
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Путин объяснил, почему в мире говорят о ядерных угрозах
Путин объяснил, почему в мире говорят о ядерных угрозах - 27.10.2022 Украина.ру
Путин объяснил, почему в мире говорят о ядерных угрозах
Пока ядерное оружие существует, всегда существует опасность его применения, сказал Путин. Цель сегодняшней "возни вокруг ядерных угроз" Путин назвал... Украина.ру, 27.10.2022
2022-10-27T18:36
2022-10-27T18:36
новости
владимир путин
ядерная безопасность
ядерное оружие
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Пока ядерное оружие существует, всегда существует опасность его применения, сказал Путин. Цель сегодняшней "возни вокруг ядерных угроз" Путин назвал примитивной. "Диктат западных стран, их попытка надавить на всех участников международного общения, в том числе на нейтральные или дружественные нам страны, заканчивается ничем. Они ищут дополнительные аргументы, чтобы убедить наших друзей или нейтральные государства в том, что нужно всем вместе противостоять России", - объяснил Путин. Провокации, нагнетание тезиса о возможном применении ядерного оружия Россией используются для достижения этих целей, добавил Путин. Ядерной риторикой Запад пытается повлиять на дружественные России страны. "Примитивная цель", добавил Путин. На самом деле, продолжил Путин, Россия отвечала намеками на заявления лидеров западных стран.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир путин, ядерная безопасность, ядерное оружие
Новости, Владимир Путин, ядерная безопасность, Ядерное оружие

Путин объяснил, почему в мире говорят о ядерных угрозах

18:36 27.10.2022
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЦеремония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Пока ядерное оружие существует, всегда существует опасность его применения, сказал Путин. Цель сегодняшней "возни вокруг ядерных угроз" Путин назвал примитивной.
"Диктат западных стран, их попытка надавить на всех участников международного общения, в том числе на нейтральные или дружественные нам страны, заканчивается ничем. Они ищут дополнительные аргументы, чтобы убедить наших друзей или нейтральные государства в том, что нужно всем вместе противостоять России", - объяснил Путин.
Провокации, нагнетание тезиса о возможном применении ядерного оружия Россией используются для достижения этих целей, добавил Путин. Ядерной риторикой Запад пытается повлиять на дружественные России страны. "Примитивная цель", добавил Путин.
На самом деле, продолжил Путин, Россия отвечала намеками на заявления лидеров западных стран.
 
НовостиВладимир Путинядерная безопасностьЯдерное оружие
 
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