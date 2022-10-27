https://ukraina.ru/20221027/1040219950.html

Путин объяснил, почему в мире говорят о ядерных угрозах

Путин объяснил, почему в мире говорят о ядерных угрозах - 27.10.2022 Украина.ру

Путин объяснил, почему в мире говорят о ядерных угрозах

Пока ядерное оружие существует, всегда существует опасность его применения, сказал Путин. Цель сегодняшней "возни вокруг ядерных угроз" Путин назвал... Украина.ру, 27.10.2022

2022-10-27T18:36

2022-10-27T18:36

2022-10-27T18:36

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владимир путин

ядерная безопасность

ядерное оружие

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Пока ядерное оружие существует, всегда существует опасность его применения, сказал Путин. Цель сегодняшней "возни вокруг ядерных угроз" Путин назвал примитивной. "Диктат западных стран, их попытка надавить на всех участников международного общения, в том числе на нейтральные или дружественные нам страны, заканчивается ничем. Они ищут дополнительные аргументы, чтобы убедить наших друзей или нейтральные государства в том, что нужно всем вместе противостоять России", - объяснил Путин. Провокации, нагнетание тезиса о возможном применении ядерного оружия Россией используются для достижения этих целей, добавил Путин. Ядерной риторикой Запад пытается повлиять на дружественные России страны. "Примитивная цель", добавил Путин. На самом деле, продолжил Путин, Россия отвечала намеками на заявления лидеров западных стран.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, ядерная безопасность, ядерное оружие