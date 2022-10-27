Путин: признать независимость Донбасса и бросить их - было неприемлемо - 27.10.2022 Украина.ру
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Путин: признать независимость Донбасса и бросить их - было неприемлемо
Путин: признать независимость Донбасса и бросить их - было неприемлемо - 27.10.2022 Украина.ру
Путин: признать независимость Донбасса и бросить их - было неприемлемо
Президент России Владимир Путин объяснил, почему признал независимость Республик Донбасса, а после референдума включил их в состав РФ. По его словам, после... Украина.ру, 27.10.2022
2022-10-27T18:25
2022-10-27T18:25
новости
владимир путин
донбасс
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Президент России Владимир Путин объяснил, почему признал независимость Республик Донбасса, а после референдума включил их в состав РФ. По его словам, после отказа киевских властей выполнять Минские соглашения, в Москве задумались о том, что нужно что-то делать."Люди восемь лет под обстрелами живут, которые продолжаются и до сих пор. Мы должны были что-то для себя решить. А что мы могли решить? Признать их независимость. Но признать их независимость и бросить просто на произвол судьбы - это неприемлемо. Значит, должны были включить их в состав российского государства", - сказал Путин. - "Они одни не выживут".После этого киевские власти провели бы военные операции, и России пришлось бы отвечать. Вот почему в Москве приняли решение провести спецоперацию до этих событий. По словам Путина, Украина пыталась дважды и безуспешно проводить такие операции.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, владимир путин, донбасс
Новости, Владимир Путин, Донбасс

Путин: признать независимость Донбасса и бросить их - было неприемлемо

18:25 27.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин объяснил, почему признал независимость Республик Донбасса, а после референдума включил их в состав РФ. По его словам, после отказа киевских властей выполнять Минские соглашения, в Москве задумались о том, что нужно что-то делать.
"Люди восемь лет под обстрелами живут, которые продолжаются и до сих пор. Мы должны были что-то для себя решить. А что мы могли решить? Признать их независимость. Но признать их независимость и бросить просто на произвол судьбы - это неприемлемо. Значит, должны были включить их в состав российского государства", - сказал Путин. - "Они одни не выживут".
После этого киевские власти провели бы военные операции, и России пришлось бы отвечать. Вот почему в Москве приняли решение провести спецоперацию до этих событий. По словам Путина, Украина пыталась дважды и безуспешно проводить такие операции.
 
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