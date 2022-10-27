https://ukraina.ru/20221027/1040219721.html

Путин: признать независимость Донбасса и бросить их - было неприемлемо

Путин: признать независимость Донбасса и бросить их - было неприемлемо - 27.10.2022 Украина.ру

Путин: признать независимость Донбасса и бросить их - было неприемлемо

Президент России Владимир Путин объяснил, почему признал независимость Республик Донбасса, а после референдума включил их в состав РФ. По его словам, после... Украина.ру, 27.10.2022

2022-10-27T18:25

2022-10-27T18:25

2022-10-27T18:25

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Президент России Владимир Путин объяснил, почему признал независимость Республик Донбасса, а после референдума включил их в состав РФ. По его словам, после отказа киевских властей выполнять Минские соглашения, в Москве задумались о том, что нужно что-то делать."Люди восемь лет под обстрелами живут, которые продолжаются и до сих пор. Мы должны были что-то для себя решить. А что мы могли решить? Признать их независимость. Но признать их независимость и бросить просто на произвол судьбы - это неприемлемо. Значит, должны были включить их в состав российского государства", - сказал Путин. - "Они одни не выживут".После этого киевские власти провели бы военные операции, и России пришлось бы отвечать. Вот почему в Москве приняли решение провести спецоперацию до этих событий. По словам Путина, Украина пыталась дважды и безуспешно проводить такие операции.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, донбасс