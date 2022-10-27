В Китае предположили, как американские промежуточные выборы скажутся на американской помощи Киеву - 27.10.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221027/1040219161.html
В Китае предположили, как американские промежуточные выборы скажутся на американской помощи Киеву
В Китае предположили, как американские промежуточные выборы скажутся на американской помощи Киеву - 27.10.2022 Украина.ру
В Китае предположили, как американские промежуточные выборы скажутся на американской помощи Киеву
В результате запланированных на 8 ноября парламентских выборов в США Демократическая партия потеряет большинство в Палате представителей, что приведёт к "корректировке" политики Вашингтона в отношении Украины. Такое мнение публикует 27 октября китайская газета Global Times
2022-10-27T18:44
2022-10-27T18:44
кнр (китай)
global times
выборы
сша
киевский режим
военная помощь
республиканская партия
демократическая партия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101699/44/1016994437_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_3fb380f1ead63bbff95b8bf76a20b285.jpg
Как заявил изданию эксперт по международным отношениям Китайской академии социальных наук Лю Сян, Республиканская и Демократическая партии США представляют разные группы интересов, и каждые выборы — это, по сути, смена доминирующей группы.Такая политическая система иногда может работать как коррекционный механизм, однако в условиях упадка такая смена может привести к непоследовательности во внешней политике, отметил Лю.Если республиканцы получат большинство в Палате представителей, то произойдёт корректировка политики Вашингтона в отношении Украины, считает эксперт.Ранее лидер республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти предупредил, что, в случае если республиканцы получат контроль над парламентом, они не будут давать "карт-бланш" киевскому режиму.
https://ukraina.ru/20221026/1040159152.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101699/44/1016994437_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5e5dbfe42427128e4462bf75cf9a90e7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
кнр (китай), global times, выборы, сша, киевский режим, военная помощь, республиканская партия, демократическая партия
КНР (Китай), Global Times, выборы, США, киевский режим, военная помощь, Республиканская партия, Демократическая партия

В Китае предположили, как американские промежуточные выборы скажутся на американской помощи Киеву

18:44 27.10.2022
 
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
Читать в
В результате запланированных на 8 ноября парламентских выборов в США Демократическая партия потеряет большинство в Палате представителей, что приведёт к "корректировке" политики Вашингтона в отношении Украины. Такое мнение публикует 27 октября китайская газета Global Times
Как заявил изданию эксперт по международным отношениям Китайской академии социальных наук Лю Сян, Республиканская и Демократическая партии США представляют разные группы интересов, и каждые выборы — это, по сути, смена доминирующей группы.
Такая политическая система иногда может работать как коррекционный механизм, однако в условиях упадка такая смена может привести к непоследовательности во внешней политике, отметил Лю.
Президент США Джо Байден ответил на вопрос о возможном применении ядерного оружия на Украине - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Вчера, 15:06
Демократическая партия без демократии. Байден давит на Маска и бунтующих конгрессменов
Если республиканцы получат большинство в Палате представителей, то произойдёт корректировка политики Вашингтона в отношении Украины, считает эксперт.

После промежуточных выборов помощь США Украине будет сокращена или же резко уменьшена

Лю Сян
Эксперт по международным отношениям Китайской академии социальных наук
Ранее лидер республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти предупредил, что, в случае если республиканцы получат контроль над парламентом, они не будут давать "карт-бланш" киевскому режиму.
 
КНР (Китай)Global TimesвыборыСШАкиевский режимвоенная помощьРеспубликанская партияДемократическая партия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:19Владимир Видеманн о тех, кто реально управляет Великобританией и какой будет политика Риши Сунака
20:09Путин рассказал об "ура-патриотах", обокравших народ Украины
20:05Эрдоган назначил генсеку НАТО встречу по Украине и Финдяндии в Стамбуле
20:00Военный эксперт объяснил, почему США не смогут использовать свои новые атомные бомбы против Европы
19:51Пентагон открестился от обвинений России в намерении использовать "грязную бомбу" на Украине
19:46"Эффект достигнут". Путин прокомментировал выражение "попадем в рай, а они сдохнут"
19:35Путин: если бы я всего боялся, я бы ничего не делал
19:30Удары по Шахтёрску, опасный Херсон. Итоги 27 октября на Украине
19:30Военный эксперт объяснил, почему украинская армия переходит от военных действий к террористическим
19:28Путин: то, что мы делаем, очень привлекательно для многих стран
19:00Не Украина: военный эксперт назвал страну, которая произвела самое большое количество "грязных бомб"
18:44В Китае предположили, как американские промежуточные выборы скажутся на американской помощи Киеву
18:43Путин оценил ядерные угрозы Запада как шантаж
18:36Путин объяснил, почему в мире говорят о ядерных угрозах
18:25Путин: признать независимость Донбасса и бросить их - было неприемлемо
18:25Путин заявил, что постоянно думает о потерях в СВО
18:16Путин рассказал о потерях и приобретениях от спецоперации
18:12Ядерный шантаж Украины и стойкость наших добровольцев: Бородай подробно об СВО
18:08Онищенко назвал три причины удаленности биолабораторий от США
18:07Путин: Подрыв газопроводов "Северного потока" - вещь запредельная
Лента новостейМолния