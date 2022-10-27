https://ukraina.ru/20221027/1040219161.html
В Китае предположили, как американские промежуточные выборы скажутся на американской помощи Киеву
В Китае предположили, как американские промежуточные выборы скажутся на американской помощи Киеву - 27.10.2022 Украина.ру
В Китае предположили, как американские промежуточные выборы скажутся на американской помощи Киеву
В результате запланированных на 8 ноября парламентских выборов в США Демократическая партия потеряет большинство в Палате представителей, что приведёт к "корректировке" политики Вашингтона в отношении Украины. Такое мнение публикует 27 октября китайская газета Global Times
2022-10-27T18:44
2022-10-27T18:44
2022-10-27T18:44
кнр (китай)
global times
выборы
сша
киевский режим
военная помощь
республиканская партия
демократическая партия
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Как заявил изданию эксперт по международным отношениям Китайской академии социальных наук Лю Сян, Республиканская и Демократическая партии США представляют разные группы интересов, и каждые выборы — это, по сути, смена доминирующей группы.Такая политическая система иногда может работать как коррекционный механизм, однако в условиях упадка такая смена может привести к непоследовательности во внешней политике, отметил Лю.Если республиканцы получат большинство в Палате представителей, то произойдёт корректировка политики Вашингтона в отношении Украины, считает эксперт.Ранее лидер республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти предупредил, что, в случае если республиканцы получат контроль над парламентом, они не будут давать "карт-бланш" киевскому режиму.
https://ukraina.ru/20221026/1040159152.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
кнр (китай), global times, выборы, сша, киевский режим, военная помощь, республиканская партия, демократическая партия
КНР (Китай), Global Times, выборы, США, киевский режим, военная помощь, Республиканская партия, Демократическая партия
В Китае предположили, как американские промежуточные выборы скажутся на американской помощи Киеву
В результате запланированных на 8 ноября парламентских выборов в США Демократическая партия потеряет большинство в Палате представителей, что приведёт к "корректировке" политики Вашингтона в отношении Украины. Такое мнение публикует 27 октября китайская газета Global Times
Как заявил
изданию эксперт по международным отношениям Китайской академии социальных наук Лю Сян, Республиканская и Демократическая партии США представляют разные группы интересов, и каждые выборы — это, по сути, смена доминирующей группы.
Такая политическая система иногда может работать как коррекционный механизм, однако в условиях упадка такая смена может привести к непоследовательности во внешней политике, отметил Лю.
Если республиканцы получат большинство в Палате представителей, то произойдёт корректировка политики Вашингтона в отношении Украины, считает эксперт.
После промежуточных выборов помощь США Украине будет сокращена или же резко уменьшена
Лю Сян
Эксперт по международным отношениям Китайской академии социальных наук
Ранее лидер республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти предупредил, что, в случае если республиканцы получат контроль над парламентом, они не будут давать "карт-бланш" киевскому режиму.