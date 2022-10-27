https://ukraina.ru/20221027/1040219161.html

В Китае предположили, как американские промежуточные выборы скажутся на американской помощи Киеву

В Китае предположили, как американские промежуточные выборы скажутся на американской помощи Киеву - 27.10.2022 Украина.ру

В Китае предположили, как американские промежуточные выборы скажутся на американской помощи Киеву

В результате запланированных на 8 ноября парламентских выборов в США Демократическая партия потеряет большинство в Палате представителей, что приведёт к "корректировке" политики Вашингтона в отношении Украины. Такое мнение публикует 27 октября китайская газета Global Times

2022-10-27T18:44

2022-10-27T18:44

2022-10-27T18:44

кнр (китай)

global times

выборы

сша

киевский режим

военная помощь

республиканская партия

демократическая партия

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Как заявил изданию эксперт по международным отношениям Китайской академии социальных наук Лю Сян, Республиканская и Демократическая партии США представляют разные группы интересов, и каждые выборы — это, по сути, смена доминирующей группы.Такая политическая система иногда может работать как коррекционный механизм, однако в условиях упадка такая смена может привести к непоследовательности во внешней политике, отметил Лю.Если республиканцы получат большинство в Палате представителей, то произойдёт корректировка политики Вашингтона в отношении Украины, считает эксперт.Ранее лидер республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевин Маккарти предупредил, что, в случае если республиканцы получат контроль над парламентом, они не будут давать "карт-бланш" киевскому режиму.

https://ukraina.ru/20221026/1040159152.html

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кнр (китай), global times, выборы, сша, киевский режим, военная помощь, республиканская партия, демократическая партия