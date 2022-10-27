Путин призвал строить финансовые платформы без доллара - 27.10.2022 Украина.ру
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Путин призвал строить финансовые платформы без доллара
Путин призвал строить финансовые платформы без доллара - 27.10.2022 Украина.ру
Путин призвал строить финансовые платформы без доллара
Президент России Владимир Путин предложил формировать международные финансовые платформы для расчетов в национальных валютах. Об этом он заявил 27 октября на заседании дискуссионного клуба "Валдай"
2022-10-27T18:06
2022-10-27T18:06
новости
владимир путин
расчеты
доллар
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Владимир Путин предложил формировать новые международные финансовые платформы, в том числе для международных расчетов. "Такие платформы должны находиться вне национальных юрисдикций", заявил он. Это потребует немало усилий и объединения стран, считает Путин."Это исключит возможность злоупотребления в сфере глобальной финансовой инфраструктуры, позволит эффективно, выгодно и безопасно обходиться при международных сделках. Без доллара и других так называемых резервных валют", - сказал Путин.США дискредитировали институт международных финансовых резервов, используя доллар как оружие. Переход к расчетам в национальных валютах будет набирать обороты, считает Путин.
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новости, владимир путин, расчеты, доллар
Новости, Владимир Путин, расчеты, доллар

Путин призвал строить финансовые платформы без доллара

18:06 27.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин предложил формировать международные финансовые платформы для расчетов в национальных валютах. Об этом он заявил 27 октября на заседании дискуссионного клуба "Валдай"
Владимир Путин предложил формировать новые международные финансовые платформы, в том числе для международных расчетов. "Такие платформы должны находиться вне национальных юрисдикций", заявил он. Это потребует немало усилий и объединения стран, считает Путин.
"Это исключит возможность злоупотребления в сфере глобальной финансовой инфраструктуры, позволит эффективно, выгодно и безопасно обходиться при международных сделках. Без доллара и других так называемых резервных валют", - сказал Путин.
США дискредитировали институт международных финансовых резервов, используя доллар как оружие. Переход к расчетам в национальных валютах будет набирать обороты, считает Путин.
 
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