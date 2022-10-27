https://ukraina.ru/20221027/1040217779.html
Путин призвал строить финансовые платформы без доллара
Путин призвал строить финансовые платформы без доллара - 27.10.2022 Украина.ру
Путин призвал строить финансовые платформы без доллара
Президент России Владимир Путин предложил формировать международные финансовые платформы для расчетов в национальных валютах. Об этом он заявил 27 октября на заседании дискуссионного клуба "Валдай"
2022-10-27T18:06
2022-10-27T18:06
2022-10-27T18:06
новости
владимир путин
расчеты
доллар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039916665_0:0:3292:1851_1920x0_80_0_0_d8c4cac6b63039c2e5493d2c3da3aafe.jpg.webp
Владимир Путин предложил формировать новые международные финансовые платформы, в том числе для международных расчетов. "Такие платформы должны находиться вне национальных юрисдикций", заявил он. Это потребует немало усилий и объединения стран, считает Путин."Это исключит возможность злоупотребления в сфере глобальной финансовой инфраструктуры, позволит эффективно, выгодно и безопасно обходиться при международных сделках. Без доллара и других так называемых резервных валют", - сказал Путин.США дискредитировали институт международных финансовых резервов, используя доллар как оружие. Переход к расчетам в национальных валютах будет набирать обороты, считает Путин.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039916665_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_def97632399eb40e2a8ce9c69397d196.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, расчеты, доллар
Новости, Владимир Путин, расчеты, доллар
Путин призвал строить финансовые платформы без доллара
Президент России Владимир Путин предложил формировать международные финансовые платформы для расчетов в национальных валютах. Об этом он заявил 27 октября на заседании дискуссионного клуба "Валдай"
Владимир Путин предложил формировать новые международные финансовые платформы, в том числе для международных расчетов. "Такие платформы должны находиться вне национальных юрисдикций", заявил он. Это потребует немало усилий и объединения стран, считает Путин.
"Это исключит возможность злоупотребления в сфере глобальной финансовой инфраструктуры, позволит эффективно, выгодно и безопасно обходиться при международных сделках. Без доллара и других так называемых резервных валют", - сказал Путин.
США дискредитировали институт международных финансовых резервов, используя доллар как оружие. Переход к расчетам в национальных валютах будет набирать обороты, считает Путин.