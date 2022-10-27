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Путин призвал строить финансовые платформы без доллара

Путин призвал строить финансовые платформы без доллара - 27.10.2022 Украина.ру

Путин призвал строить финансовые платформы без доллара

Президент России Владимир Путин предложил формировать международные финансовые платформы для расчетов в национальных валютах. Об этом он заявил 27 октября на заседании дискуссионного клуба "Валдай"

2022-10-27T18:06

2022-10-27T18:06

2022-10-27T18:06

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владимир путин

расчеты

доллар

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Владимир Путин предложил формировать новые международные финансовые платформы, в том числе для международных расчетов. "Такие платформы должны находиться вне национальных юрисдикций", заявил он. Это потребует немало усилий и объединения стран, считает Путин."Это исключит возможность злоупотребления в сфере глобальной финансовой инфраструктуры, позволит эффективно, выгодно и безопасно обходиться при международных сделках. Без доллара и других так называемых резервных валют", - сказал Путин.США дискредитировали институт международных финансовых резервов, используя доллар как оружие. Переход к расчетам в национальных валютах будет набирать обороты, считает Путин.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, расчеты, доллар