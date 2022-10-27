Онищенко рассказал, как биологическое оружие США бьет по экономике России - 27.10.2022 Украина.ру
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Онищенко рассказал, как биологическое оружие США бьет по экономике России
Онищенко рассказал, как биологическое оружие США бьет по экономике России - 27.10.2022 Украина.ру
Онищенко рассказал, как биологическое оружие США бьет по экономике России
Применение биологических рецептур, которые Вашингтон разрабатывает в лабораториях по всему миру, имеет целью не только летальный исход человека, но и преследует экономические задачи. Один из примеров тому в интервью изданию Украина.ру привел академик РАН, главный государственный санитарный врач России (2004−2013) Геннадий Онищенко
2022-10-27T15:02
2022-10-27T15:02
новости
онищенко
биологическое оружие
сша
экономика
россия
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"Вирусная идеология также направлена на подрыв экономики. Например, на территории России на протяжении последних 15 лет развивается такое опасное вирусное заболевание как африканская чума свиней. Мы вынуждены уничтожать огромное число этих животных, так как другого способа остановить распространение инфекции нет. А это подрыв продовольственной безопасности России, который можно расценивать как реальное применение биологического оружия", - сказал Онищенко.Он добавил, что Вашингтон создал большое количество лабораторий вокруг границ РФ. В частности, украинские биолаборатории в основном собирали биоматериал и проводили испытания по его применению. Далее материалы переправляли в США, Казахстан и другие страны, где проводились основные работы с полученным сырьемПолный текст интервью:
https://ukraina.ru/20221027/1040171233.html
Украина.ру
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, онищенко, биологическое оружие, сша, экономика, россия
Новости, Онищенко, биологическое оружие, США, экономика, Россия

Онищенко рассказал, как биологическое оружие США бьет по экономике России

15:02 27.10.2022
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
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Применение биологических рецептур, которые Вашингтон разрабатывает в лабораториях по всему миру, имеет целью не только летальный исход человека, но и преследует экономические задачи. Один из примеров тому в интервью изданию Украина.ру привел академик РАН, главный государственный санитарный врач России (2004−2013) Геннадий Онищенко
"Вирусная идеология также направлена на подрыв экономики. Например, на территории России на протяжении последних 15 лет развивается такое опасное вирусное заболевание как африканская чума свиней. Мы вынуждены уничтожать огромное число этих животных, так как другого способа остановить распространение инфекции нет. А это подрыв продовольственной безопасности России, который можно расценивать как реальное применение биологического оружия", - сказал Онищенко.
Он добавил, что Вашингтон создал большое количество лабораторий вокруг границ РФ. В частности, украинские биолаборатории в основном собирали биоматериал и проводили испытания по его применению. Далее материалы переправляли в США, Казахстан и другие страны, где проводились основные работы с полученным сырьем
Полный текст интервью:
Геннадий Онищенко интервью - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
06:16
Вся правда о биологических экспериментах США на Украине. Что грозит России – Геннадий Онищенко
 
НовостиОнищенкобиологическое оружиеСШАэкономикаРоссия
 
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