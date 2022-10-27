https://ukraina.ru/20221027/1040197868.html

Онищенко рассказал, как биологическое оружие США бьет по экономике России

Онищенко рассказал, как биологическое оружие США бьет по экономике России - 27.10.2022 Украина.ру

Онищенко рассказал, как биологическое оружие США бьет по экономике России

Применение биологических рецептур, которые Вашингтон разрабатывает в лабораториях по всему миру, имеет целью не только летальный исход человека, но и преследует экономические задачи. Один из примеров тому в интервью изданию Украина.ру привел академик РАН, главный государственный санитарный врач России (2004−2013) Геннадий Онищенко

2022-10-27T15:02

2022-10-27T15:02

2022-10-27T15:02

новости

онищенко

биологическое оружие

сша

экономика

россия

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"Вирусная идеология также направлена на подрыв экономики. Например, на территории России на протяжении последних 15 лет развивается такое опасное вирусное заболевание как африканская чума свиней. Мы вынуждены уничтожать огромное число этих животных, так как другого способа остановить распространение инфекции нет. А это подрыв продовольственной безопасности России, который можно расценивать как реальное применение биологического оружия", - сказал Онищенко.Он добавил, что Вашингтон создал большое количество лабораторий вокруг границ РФ. В частности, украинские биолаборатории в основном собирали биоматериал и проводили испытания по его применению. Далее материалы переправляли в США, Казахстан и другие страны, где проводились основные работы с полученным сырьемПолный текст интервью:

https://ukraina.ru/20221027/1040171233.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, онищенко, биологическое оружие, сша, экономика, россия