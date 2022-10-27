Цой Чан Хван: Я хочу, чтобы весь мир узнал о нарушениях прав человека на Западе - 27.10.2022 Украина.ру
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Цой Чан Хван: Я хочу, чтобы весь мир узнал о нарушениях прав человека на Западе
Цой Чан Хван: Я хочу, чтобы весь мир узнал о нарушениях прав человека на Западе - 27.10.2022 Украина.ру
Цой Чан Хван: Я хочу, чтобы весь мир узнал о нарушениях прав человека на Западе
Украина.ру, 27.10.2022
2022-10-27T12:10
2022-10-27T12:19
кндр
австралия
оон
санкции
политическое убежище
права человека
интервью
южная корея
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Обратившийся за политическим убежищем в РФ гражданин Австралии ответил, помогал ли он добывать компоненты для оружия массового уничтожения КНДР, вспомнил о том, как, находясь в заключении, едва не разделил участь Слободана Милошевича, и рассказал, чем его удивили российские собаки.В конце 2017 года австралийские СМИ сообщили об аресте жителя пригорода Сиднея по обвинению в экономической деятельности в пользу правительства КНДР. Более того, Цой Чан Хван, уроженец Южной Кореи, якобы "обслуживал программу производства оружия массового уничтожения" КНДР. Впрочем, обвинения по этому пункту с Цоя были, в конце концов, сняты.Арестованный не отрицал, что помогал Северной Корее обходить экономические санкции ООН, которые назвал "несправедливыми”. Он также обвинил австралийские власти в нарушении основных прав человека. Издание Украина.ру побеседовало с Цоем, который в настоящее время находится в России.- Господин Цой, в Австралии, откуда вы приехали в Россию, несколько лет назад вам было предъявлено обвинение за нарушение санкций ООН в отношении Северной Кореи. Вам пришлось провести несколько лет в тюрьме, ваше дело раздувалось австралийскими СМИ, но в итоге, вы вышли на свободу и теперь находитесь в России, к которой вы обратились за политическим убежищем. Почему вы выбрали нашу страну, а не Северную Корею, которой помогали, находясь в Австралии, или, скажем, не Китай?- Россия – страна, где любят свободу и мир, люди здесь кажутся образованными и тактичными . Россия способна противостоять западным СМИ, поэтому, находясь здесь, я смогу эффективно рассказать людям во всём мире о лицемерии Запада и о том, что я пережил в западной тюрьме. У КНДР и Китая нет такого опыта борьбы с западными СМИ, и у них не так много средств для информирования о нарушениях прав человека, с которыми я столкнулся.- Чем вы намерены заниматься в России, если получите здесь политическое убежище?- В первую очередь я хочу работать в интересах российской "мягкой силы". В будущем западный мир продолжит пропагандистские атаки на Россию, используя тему прав человека. Основываясь на своём опыте, я хочу помочь в предотвращении этих атак. Может, в дальнейшем получится заняться каким-либо бизнесом.- В своё время вы иммигрировали из Южной Кореи в Австралию. Почему? Трудно ли вам было получить австралийскую визу?- Когда я приехал в Австралию в 1987 году, это была страна с бОльшей свободой, чем Южная Корея, и у её жителей были гарантии личного прогресса. Как инженер, я легко получил визу.- Расскажите, почему вы решили помогать Северной Корее.- Это страна, которая 75 лет терпела международную изоляцию, я не мог отвернуться от той боли, которую они перенесли, поэтому решил помочь, ведь это мой народ.- Отличалась ли ситуация в КНДР, которую вы увидели своими глазами, от той картины об этой стране, которую рисует западная пропаганда?- Когда я ездил в Северную Корею, она не пичкала меня лживой рекламой. Они рассказали мне всю правду. Я понял их боль, и стал помогать им.- Вас обвиняли в махинациях с целью помощи северокорейскому правительству, а одно время даже в том, что вы якобы стремились раздобыть компоненты для оружия массового поражения. Вы можете рассказать, в чём именно заключалась ваша помощь КНДР?- Вы знаете поговорку про то, что голодающему лучше давать не рыбу, а удочку? Так вот, я учил их ловить рыбу…- Расскажите, как проходил ваш типичный день в заключении.- Утром, после прогулки и зарядки, я проводил время во дворе за игрой в шахматы, а в 2 часа дня возвращался в камеру, где можно было почитать книгу, помедитировать и заняться самопознанием. В основном, я думал о том, как лучше решить заведённое на меня уголовное дело.- А что было там самым худшим для вас?- Да там много чего нехорошего происходило. Моему адвокату и другим людям запрещали видеться со мной, мне запрещали телефонные звонки адвокатам. Судебные разбирательства проводились без моего присутствия. Мои разговоры с юристами прослушивались, а ещё мне не предоставляли переводчика (по австралийским законам, обвиняемым, для которых английским язык не является родным, должны предоставляться переводчики – ред.). Причём документы, подтверждающие все эти запреты, были уничтожены, в противном случае я бы выиграл судебный процесс.Но хуже всего было то, что в течение более чем 8 месяцев мне отказывали в медпомощи, хотя я был болен. У меня обострился диабет, и всё это время мне требовались экстренные дозы инсулина, а мне не разрешали даже обращаться к врачу. В результате я чуть не умер.- А какие у вас впечатления от России? Что вас больше всего удивило?- Россия удивила меня очень спокойным, упорядоченным поведением людей в общественных местах, и их заботе об окружающих. Я почувствовал, что здесь больше внимания уделяется общественному интересу, а не индивидуализму. Ещё меня удивило, что собаки, которых я встретил, гуляя по улицам, просто смотрели на меня, но не облаивали.- А разве в Австралии люди не отличаются спокойным поведением?- Там на первом месте стоит индивидуализм, люди делают всё, что хотят, не обращая внимания на окружающих.Проявление внутреннего внимания к другим противоположно западному обществу. Запад добрый на поверхности, но внутри они игнорируют окружающих и смотрят на них свысока. Россия на первый взгляд выглядит не очень дружелюбной, но здесь я почувствовал внутреннюю теплоту заботы об окружающих.
https://ukraina.ru/20221026/1040103277.html
https://ukraina.ru/20221027/1040193290.html
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Дмитрий Штраус
Дмитрий Штраус
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кндр, австралия, оон, санкции, политическое убежище, права человека, интервью, южная корея
КНДР, Австралия, ООН, санкции, политическое убежище, права человека, Интервью, Южная Корея

Цой Чан Хван: Я хочу, чтобы весь мир узнал о нарушениях прав человека на Западе

12:10 27.10.2022 (обновлено: 12:19 27.10.2022)
 
© из личного архиваЦой Чан Хван интервью
Цой Чан Хван интервью
© из личного архива
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Дмитрий Штраус
автор Украина.ру
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Обратившийся за политическим убежищем в РФ гражданин Австралии ответил, помогал ли он добывать компоненты для оружия массового уничтожения КНДР, вспомнил о том, как, находясь в заключении, едва не разделил участь Слободана Милошевича, и рассказал, чем его удивили российские собаки.
В конце 2017 года австралийские СМИ сообщили об аресте жителя пригорода Сиднея по обвинению в экономической деятельности в пользу правительства КНДР. Более того, Цой Чан Хван, уроженец Южной Кореи, якобы "обслуживал программу производства оружия массового уничтожения" КНДР. Впрочем, обвинения по этому пункту с Цоя были, в конце концов, сняты.
Арестованный не отрицал, что помогал Северной Корее обходить экономические санкции ООН, которые назвал "несправедливыми”. Он также обвинил австралийские власти в нарушении основных прав человека. Издание Украина.ру побеседовало с Цоем, который в настоящее время находится в России.
Ксения Трифонова интервью - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
Вчера, 14:39
Ксения Трифонова из Австралии: С Украиной что-то не так
- Господин Цой, в Австралии, откуда вы приехали в Россию, несколько лет назад вам было предъявлено обвинение за нарушение санкций ООН в отношении Северной Кореи. Вам пришлось провести несколько лет в тюрьме, ваше дело раздувалось австралийскими СМИ, но в итоге, вы вышли на свободу и теперь находитесь в России, к которой вы обратились за политическим убежищем. Почему вы выбрали нашу страну, а не Северную Корею, которой помогали, находясь в Австралии, или, скажем, не Китай?
- Россия – страна, где любят свободу и мир, люди здесь кажутся образованными и тактичными . Россия способна противостоять западным СМИ, поэтому, находясь здесь, я смогу эффективно рассказать людям во всём мире о лицемерии Запада и о том, что я пережил в западной тюрьме. У КНДР и Китая нет такого опыта борьбы с западными СМИ, и у них не так много средств для информирования о нарушениях прав человека, с которыми я столкнулся.
- Чем вы намерены заниматься в России, если получите здесь политическое убежище?
- В первую очередь я хочу работать в интересах российской "мягкой силы". В будущем западный мир продолжит пропагандистские атаки на Россию, используя тему прав человека. Основываясь на своём опыте, я хочу помочь в предотвращении этих атак. Может, в дальнейшем получится заняться каким-либо бизнесом.
- В своё время вы иммигрировали из Южной Кореи в Австралию. Почему? Трудно ли вам было получить австралийскую визу?
- Когда я приехал в Австралию в 1987 году, это была страна с бОльшей свободой, чем Южная Корея, и у её жителей были гарантии личного прогресса. Как инженер, я легко получил визу.
- Расскажите, почему вы решили помогать Северной Корее.
- Это страна, которая 75 лет терпела международную изоляцию, я не мог отвернуться от той боли, которую они перенесли, поэтому решил помочь, ведь это мой народ.
- Отличалась ли ситуация в КНДР, которую вы увидели своими глазами, от той картины об этой стране, которую рисует западная пропаганда?
- Когда я ездил в Северную Корею, она не пичкала меня лживой рекламой. Они рассказали мне всю правду. Я понял их боль, и стал помогать им.
- Вас обвиняли в махинациях с целью помощи северокорейскому правительству, а одно время даже в том, что вы якобы стремились раздобыть компоненты для оружия массового поражения. Вы можете рассказать, в чём именно заключалась ваша помощь КНДР?
- Вы знаете поговорку про то, что голодающему лучше давать не рыбу, а удочку? Так вот, я учил их ловить рыбу…
- Расскажите, как проходил ваш типичный день в заключении.
- Утром, после прогулки и зарядки, я проводил время во дворе за игрой в шахматы, а в 2 часа дня возвращался в камеру, где можно было почитать книгу, помедитировать и заняться самопознанием. В основном, я думал о том, как лучше решить заведённое на меня уголовное дело.
Стивен Сигал - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
12:03
Блинкена просят ввести персональные санкции против Сигала и КиркороваПерсональные санкции могут ввести США простив американского актера, продюсера и сценариста Стивена Сигала и российского поп-певца Филиппа Киркорова. Об этом 27 октября сообщает Newsweek
- А что было там самым худшим для вас?
- Да там много чего нехорошего происходило. Моему адвокату и другим людям запрещали видеться со мной, мне запрещали телефонные звонки адвокатам. Судебные разбирательства проводились без моего присутствия. Мои разговоры с юристами прослушивались, а ещё мне не предоставляли переводчика (по австралийским законам, обвиняемым, для которых английским язык не является родным, должны предоставляться переводчики – ред.). Причём документы, подтверждающие все эти запреты, были уничтожены, в противном случае я бы выиграл судебный процесс.
Но хуже всего было то, что в течение более чем 8 месяцев мне отказывали в медпомощи, хотя я был болен. У меня обострился диабет, и всё это время мне требовались экстренные дозы инсулина, а мне не разрешали даже обращаться к врачу. В результате я чуть не умер.
- А какие у вас впечатления от России? Что вас больше всего удивило?
- Россия удивила меня очень спокойным, упорядоченным поведением людей в общественных местах, и их заботе об окружающих. Я почувствовал, что здесь больше внимания уделяется общественному интересу, а не индивидуализму. Ещё меня удивило, что собаки, которых я встретил, гуляя по улицам, просто смотрели на меня, но не облаивали.
- А разве в Австралии люди не отличаются спокойным поведением?
- Там на первом месте стоит индивидуализм, люди делают всё, что хотят, не обращая внимания на окружающих.
Проявление внутреннего внимания к другим противоположно западному обществу. Запад добрый на поверхности, но внутри они игнорируют окружающих и смотрят на них свысока. Россия на первый взгляд выглядит не очень дружелюбной, но здесь я почувствовал внутреннюю теплоту заботы об окружающих.
 
КНДРАвстралияООНсанкцииполитическое убежищеправа человекаИнтервьюЮжная Корея
 
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