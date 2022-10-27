https://ukraina.ru/20221027/1040184723.html

От "грязной бомбы" к условно чистой провокации. Что готовили на Украине и почему это пока не получилось

От "грязной бомбы" к условно чистой провокации. Что готовили на Украине и почему это пока не получилось - 27.10.2022 Украина.ру

От "грязной бомбы" к условно чистой провокации. Что готовили на Украине и почему это пока не получилось

С осторожным оптимизмом можно утверждать, что после заседания Совета Безопасности ООН 26 октября тема использования «грязной бомбы» Украиной снята с повестки... Украина.ру, 27.10.2022

2022-10-27T12:25

2022-10-27T12:25

2022-10-27T14:08

украина

россия

спецоперация

ядерное оружие

эксклюзив

грязная бомба

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С осторожным оптимизмом можно утверждать, что после заседания Совета Безопасности ООН 26 октября тема использования «грязной бомбы» Украиной снята с повестки дня. Во всяком случае, сегодняшнего дня. Теперь любая радиационная авария на территории Украины будет рассматриваться с учётом опубликованных Россией данных, а Белый дом признал, что США не усматривают никакой подготовки РФ к применению «грязной бомбы» или тактического ядерного оружия на Украине. Более того, стало понятно и то, к чему, собственно, готовилась Украина.РИА «Новости» опубликовали описание планировавшейся провокации:«Киевский режим уже завершил техническую подготовку к провокации с "грязной бомбой": специалисты украинского предприятия "Южмаш" подготовили муляж ракеты комплекса "Искандер", который планируется начинить радиоактивным материалом, а затем якобы сбить над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС силами украинской ПВО и заявить о пуске ядерного заряда российскими вооруженными силами, сообщил РИА "Новости" источник, знакомый с ситуацией.Он уточнил, что муляж ракеты "Искандера" сделан на основе снаряда ракетного комплекса "Точка-У": "После того, как муляж “собьют”, киевские власти намерены показать западным и украинским СМИ фрагменты макета и элементы электроники якобы ракеты “Искандер”, чтобы убедить западную общественность в виновности России"».Первое, на что следует обратить внимание, состоит в совершенно другой квалификации — это не подготовка к использованию радиологического оружия, а провокация с использованием радиоактивных веществ. Разница примерно такая же, как между стрельбой на улице резиновыми пулями (радиологическое оружие большой поражающей мощью не обладает) и угрозами с применением масса-габаритного макета пистолета. И то и другое — общественно опасные действия, которые могут привести к травмированию и даже гибели людей, но статьи УК всё же разные.Сама по себе операция выглядит продуманной именно с точки зрения нанесения минимального ущерба экологии.Во-первых, для провокации выбран безлюдный район, в котором распыление радиоактивных веществ особенно неприятного эффекта не даст, — это и так зона повышенной радиационной опасности.Во-вторых, сама по себе провокация спланирована таким образом, чтобы не привести к значительному заражению даже этой местности.Разрушение ядерной боеголовки само по себе не приводит к значительному радиоактивному заражению, что известно из опыта. В ходе операции Chrome Dome («Хромированный купол»), проводившейся Стратегическим авиационным командованием США в 1961−1968 годах, потерпели катастрофу пять бомбардировщиков В-52 Stratofortress с боеготовыми термоядерными бомбами на борту. В результате семь бомб (четыре — в Гренландии, две — в Испании, одна — в США) разбились и вызвали радиоактивное заражение местности. Однако во всех случаях последствия заражения были сравнительно легко преодолены.В общем, довольно рационально продуманная провокация, которая позволяет выдвинуть обвинения против России (благо в России многие журналисты и даже политики позволяли себе рассуждения на тему применения тактического ядерного оружия), но при этом не причинить существенного вреда собственно территории Украины. Возникает подозрение, что это вообще готовили не украинские специалисты (они без всяких угрызений совести обстреливают хранилища радиоактивных отходов на Запорожской АЭС), а иностранные, скорее всего — британские. Собственно, и российская разведка подтверждает, что Зеленский обращался за помощью в приобретении ядерного оружия именно к Великобритании. А сама провокация была пресечена после отставок правительств Джонсона и Трасс.При всём этом с технической стороны возникает слишком много вопросов.Во-первых, сам по себе факт запуска ракеты с территории России и последующего сбития её над Чернобыльской зоной должен быть подтверждён данными радиолокационного контроля и спутникового наблюдения.Хотя, конечно, можно и без этого обойтись — как в случае с малазийским «Боингом» в 2014 году, когда оказалось, что коридор полёта не контролировался ни одним украинским радаром, данные американских спутников были засекречены, а диспетчер, который вёл самолёт, куда-то пропал.Во-вторых, элементарная база ракет типа «Искандер» и «Точка У» разная. Т. е. найденные на месте крушения ракеты обломки должны соответствовать именно первому, а не второй.С этим, впрочем, больших проблем быть не должно — украинские спецслужбы должны были насобирать необходимое количество обломков в местах падения «Искандеров».В-третьих, как мы понимаем, у ракет используется разное топливо, причём производитель находится не на территории Украины, а в подмосковном Дзержинском.Собственно, то и другое — твёрдое топливо, где горючим веществом является алюминиевый порошок, но разное соотношение составляющих и разное скрепляющее вещество (в одном случае — каучук, в другом — эпоксидная смола). Опять же, примерный состав топлива украинским инженерам известен, и если не скопировать его состав, то сфальсифицировать остатки топлива на месте крушения ракеты можно.В-четвёртых, мало загрузить в головную часть списанной «точки» какой-нибудь радиоактивный мусор — надо, чтобы изотопный состав этого мусора соответствовал составу специальной боевой части «Искандера». Причём проблема не так в определении этого состава (вряд ли ядерная боеголовка «Искандера» чем-то принципиально отличается от боеголовки «Точки У»), как в получении соответствующей изотопной смеси, которая должна быть обнаружена на месте аварии, — это тема для отдельного исследования и длительной работы на исследовательском реакторе.В общем, инженерные проблемы, которые нужно решить в ходе подготовки такой провокации, не сводятся к изготовлению муляжа. Там всё серьёзнее. С другой стороны, маловероятно, чтобы кто-то занялся серьёзным изучением проблемы – и так ведь, понятно, что виновата Россия. Таким образом была решена проблема с малазийским "Боингом" – технические доказательства, предоставленные концерном "Алмаз-Антей", просто не были приняты к сведению, потому что они непонятны следователям и противоречили результатом следствия, полученным ещё до начала следствия.P.S.: Следует всё же сказать, что материальных доказательств готовившейся провокации российская сторона не предъявила, да и не могла предъявить. Ну и сама по себе возможность проведения описанной провокации и применения радиологического оружия у Украины сохраняется.

https://ukraina.ru/20221025/1040103945.html

https://ukraina.ru/20221027/1040181052.html

https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html

https://ukraina.ru/20221027/1040157381.html

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украина, россия, спецоперация, ядерное оружие, эксклюзив, грязная бомба