https://ukraina.ru/20221027/1040181052.html

Отложенная "грязная" бомба. США не отказались от своих планов устроить провокацию

Отложенная "грязная" бомба. США не отказались от своих планов устроить провокацию - 27.10.2022 Украина.ру

Отложенная "грязная" бомба. США не отказались от своих планов устроить провокацию

Украина.ру, 27.10.2022

2022-10-27T09:30

2022-10-27T09:30

2022-10-27T11:28

украина

россия

спецоперация

ядерное оружие

биолаборатории

сша

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В четверг, 27 октября 2022 года, Совбез ООН по инициативе России рассмотрит ситуацию с биолабораториями на территории Украины. Россия предлагает принять резолюцию, которой «постановляет сформировать комиссию в составе всех членов Совета безопасности, чтобы расследовать представленные в жалобе РФ претензии к США и Украине».И касаются эти претензии «соблюдения обязательств по Конвенции в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории». Как известно из уже опубликованных документов, США с 2014 по 2017 годы построили около 15 биолабораторий. И на Украине из них, по разным оценкам, действовали не менее 11 биолабораторий Пентагона. В частности, Центр по контролю и мониторингу заболеваний в Киеве, Украинский научно-технический центр, научно-исследовательский противочумный институт в Одессе, научно-исследовательский институт эпидемиологии и гигиены во Львове, биообъекты в Виннице, Днепре (Днепропетровске), Одессе, Тернополе, Ужгороде и Херсоне. Деятельность этих «шарашек» так и не изучена до конца. Равно как и не установлено, чем же они занимались и какие могут быть последствия от этой «научной работы» сейчас, когда война между России и коллективным Западом входит в крайнюю, практически кризисную фазу ожесточения.Если заседание Совбеза удастся, то к 30 ноября 2022 года должен быть готов доклад Совету безопасности с рекомендациями, чтобы информировать о результатах расследования. Но, в принципе, уже понятно, что при рассмотрении вопроса биолабораторий, кроме установления истины насчет того, чем нас могут заразить, еще одна функция мероприятия — переключить внимание мировой политической общественности. С «грязной бомбы», которую мастырит Украина с подачи США, чтобы «победить агрессора Путина», но во взрыве «грязного атома» обвинить Россию. И на нее возложить всю ответственность.Сам президент России Владимир Путин о «грязной бомбе» знает и лично предупредил «наших западных партнеров» о недопустимости даже мысли о том, чтобы применить ее с целью достижения сиюминутных конъюнктурных целей. Однако ситуация по-прежнему остается сложной. Не до конца сработала мудрая латинская формула «предупрежден — значит вооружен». Все и обо всем знают, никакой тайны или сенсации, приносящей однозначный успех со взрывом «бомбы-грязнули» Украине, уже не получится, но проблемы остаются.С одной стороны, «фраер», что называется, сдал назад. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби вынужден был признать публично: администрация США не видит никакой подготовки России к возможному применению «грязной бомбы» или тактического ядерного оружия на Украине.Разумеется, шефу не мог не подгавкнуть и «главный партнер» — генсек НАТО Йенс Столтенберг, который попытался вывести из-под удара и Украину. Йенс этот со всегда круглыми от удивления глазами, для которого, походу, любые такие новости кажутся сенсацией, сообщил, что союзники по НАТО отвергают и заявления России о намерении Украины использовать «грязную бомбу» на собственной территории с целью последующего обвинения в этом Москвы.Как говорится, молодцы: увидели хоть что-то очевидное, и на том спасибо.Однако с другой стороны, нет никакой уверенности, что проект «грязной бомбы» похоронен до полного отказа от него. Нет, он, похоже, просто отложен до лучших времен. То есть более удачного стечения обстоятельств, когда можно будет бахнуть и снять радиационные «сливки» с ситуации. Как стало известно агентству РИА «Новости», на Украине изготовили муляж ракеты российской ракеты «Искандер», который и планируют начинить радиоактивными материалами, а затем сбить над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС. Потом разбросать вокруг куски якобы «грязной бомбы» с российской маркировкой и, ясное дело во всем обвинить Россию: дескать, видите, даже Совбез ООН для нее не указ. Уже доподлинно известно, что специалисты украинского завода «Южмаш» взяли за основу снаряд от комплекса «Точка-У», переделали его под «Искандер» и готовы к работе — ждут отмашку в три свистка. А обломки ракеты киевские власти, как вы понимаете, намерены предъявить западным СМИ, чтобы убедить всех в том, что это российские военные применили ядерный заряд.Пока что применить «грязнулю» и американцы, и с их подачи украинцы опасаются. На них не могли не подействовать вполне весомые аргументы. Во-первых, для начала министр обороны России Сергей Шойгу лично переговорил со своим коллегами из Турции, Великобритании, Франции и США и им объяснил, что бывает, если прогуливать уроки по ядерной физике и не понимать угроз применения атома в немирных целях.Потом Шойгу перезвонил и министрам обороны Китая и Индии. И им тоже он объяснил, что задумал «храм на холме» со своими европейскими холопами на ниве борьбы с Россией.И — это главное! — во-вторых, 26 октября 2022 года Россия, как предельно ясно сказано в информсообщение самим Шойгу, провела учения по нанесению ответного массированного ядерного удара. Да-да, в ответ на ядерный удар по территории страны.Прямо с космодрома Плесецк была запущена межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Ярс», а из акватории Баренцева моря с подводной лодки был произведен пуск баллистической ракеты «Синева». В обоих случаях они метили в полигон Кура на Камчатке. Кроме того, пуски крылатых ракет воздушного базирования также произвели бомбардировщики дальней авиации Ту-95МС.И вы не поверите, но все задачи, предусмотренные в ходе тренировки, были выполнены в полном объеме: ракеты успешно достигли камчатских целей так, чтобы было любо-дорого наблюдать. И, разумеется, подтвердили заданные характеристики. А из Минобороны России удовлетворенно передали и журналистам, и заинтересованной американской общественности: подобные тренировки стратегических ядерных сил носят регулярный характер, и в них нет ничего экстраординарного. Более того, ведь известно, что накануне пусков по полигону на Камчатке Минобороны России совершенно честно предупредило об учениях Пентагон, и тот не смог сделать ничего иного, как признать, что Россия все делает честно и транспарентно. То есть предупредили-то, как их будут бить в случае чего. В Пентагоне знают, и это отрезвляет даже грязных агрессивно-ядерных дебилов в Киеве.Пока отрезвляет. Как отметил эксперт Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович, сработала ситуация взаимного ядерного сдерживания. Но задачи-то перед Украиной и США стоят прежние:— по максимуму — довести конфликт на Украине до «грязного» ядерного, с обменом ударами тактическим ядерным оружием (ТЯО). Чтобы обрушить все негативные последствия от этого на голову России и окончательно отвлечь ее от активной борьбы за многополярный мир. В том числе и в связке с Китаем, который однозначно притормозит контакты с Москвой, если пойдет задуманная, спланированная и уже подготовленная информволна обвинений в том, что «бомбу-грязнулю» взорвала Россия. Ну а дальше — дискредитация России в глазах мирового сообщества, требования исключить ее из Совбеза ООН и лишить права вето. Новые еще более жесткие санкции и рестрикции, то да се;— по минимуму — вести спецвоенную операцию (СВО) на Украине к некоему замирению. Чтобы получить возможность (в том числе, под видом проверки на готовность использовать «грязную бомбу») притормозить военные действия, заключить некое соглашение типа «Минска-2» и получить время и передышку. Для того чтобы за несколько месяцев еще больше заточить свои ВПК на войну и перевести их на военные рельсы, чтобы потом пичкать Украину вооружением уже без всяких ограничений. Причем Запад в тупости своей даже почему-то не хочет понимать, что это же передышечное время Россия использует для того же, и ракетами она при желании после этого дешевые дроны сможет сбивать.Тот же эксперт Стефанович заметил: «С российской стороны подчеркивается ответный и массированный характер боевого применения стратегических ядерных сил, использовалась стратегическая триада, но, насколько можно судить, количество пусков было достаточно ограниченным».То есть Россия пока только предупреждает. Но делает это осмысленно, осознанно и вполне конкретно — чтобы избавить от ненужных соблазнов. «В отличие от классического ядерного оружия "грязная бомба" ни разу в мире никем не применялась. Это, я считаю, хороший повод задуматься насчет той опасности, которой потенциально грозила бы первая попытка ее применения», — уверен первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-представитель России при ЕС Владимир Чижов.А ведь в Киеве готовы и Запорожскую АЭС пустить как огромную бомбу. И тут тоже нужно держать ухо востро.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

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украина, россия, спецоперация, ядерное оружие, биолаборатории, сша