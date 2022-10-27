https://ukraina.ru/20221027/1040180610.html

Папа Римский объявил о намерении выступить миротворцем по Украине

Папа Римский объявил о намерении выступить миротворцем по Украине - 27.10.2022 Украина.ру

Папа Римский объявил о намерении выступить миротворцем по Украине

Папа Римский Франциск подтвердил намерение Ватикана "делать всё возможное для достижения на Украине мира". Об этом 27 октября сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, пишут РИА Новости

2022-10-27T08:56

2022-10-27T08:56

2022-10-27T08:56

новости

папа римский

миротворец

украина

эммануэль макрон

владимир путин

джо байден

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На днях во время визита в Ватикан президент Франции Эммануэль Макрон попросил Папу Римского Франциска позвонить российскому и американскому президентам Владимиру Путину и Джо Байдену с целью урегулирования кризиса на Украине.В Кремле отреагировали на это предложение, в частности пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия открыта для контактов, однако это Украина "кодифицировала непродолжение переговоров".Ранее в интервью изданию Украина.ру декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатиловзаявил, что включение в украинскую историю Папу Римского не основано на желании мира. Президент Франции и понтифик относятся к одному глобалистскому западному истеблишменту, а значит и задачи выполняют одни и те же. В данном случае – борются с геополитическим влиянием России.

https://ukraina.ru/20221025/1040135491.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, папа римский, миротворец, украина, эммануэль макрон, владимир путин, джо байден