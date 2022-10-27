https://ukraina.ru/20221027/1040180610.html
Папа Римский объявил о намерении выступить миротворцем по Украине
Папа Римский объявил о намерении выступить миротворцем по Украине - 27.10.2022 Украина.ру
Папа Римский объявил о намерении выступить миротворцем по Украине
Папа Римский Франциск подтвердил намерение Ватикана "делать всё возможное для достижения на Украине мира". Об этом 27 октября сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, пишут РИА Новости
2022-10-27T08:56
2022-10-27T08:56
2022-10-27T08:56
новости
папа римский
миротворец
украина
эммануэль макрон
владимир путин
джо байден
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На днях во время визита в Ватикан президент Франции Эммануэль Макрон попросил Папу Римского Франциска позвонить российскому и американскому президентам Владимиру Путину и Джо Байдену с целью урегулирования кризиса на Украине.В Кремле отреагировали на это предложение, в частности пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия открыта для контактов, однако это Украина "кодифицировала непродолжение переговоров".Ранее в интервью изданию Украина.ру декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатиловзаявил, что включение в украинскую историю Папу Римского не основано на желании мира. Президент Франции и понтифик относятся к одному глобалистскому западному истеблишменту, а значит и задачи выполняют одни и те же. В данном случае – борются с геополитическим влиянием России.
https://ukraina.ru/20221025/1040135491.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, папа римский, миротворец, украина, эммануэль макрон, владимир путин, джо байден
Новости, Папа Римский, Миротворец, Украина, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Джо Байден
Папа Римский объявил о намерении выступить миротворцем по Украине
Папа Римский Франциск подтвердил намерение Ватикана "делать всё возможное для достижения на Украине мира". Об этом 27 октября сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, пишут РИА Новости
"Спасибо за все, что вы делаете для мира. Ватикан всегда готов работать во имя мира", – говорится в письме понтифика Севастьянову.
На днях во время визита в Ватикан президент Франции Эммануэль Макрон попросил Папу Римского Франциска позвонить российскому и американскому президентам Владимиру Путину и Джо Байдену с целью урегулирования кризиса на Украине.
В Кремле отреагировали на это предложение, в частности пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия открыта для контактов, однако это Украина "кодифицировала непродолжение переговоров".
Ранее в интервью изданию Украина.ру декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатиловзаявил, что включение в украинскую историю Папу Римского не основано на желании мира. Президент Франции и понтифик относятся к одному глобалистскому западному истеблишменту, а значит и задачи выполняют одни и те же. В данном случае – борются с геополитическим влиянием России.