https://ukraina.ru/20221027/1040176039.html

Воровство и ненависть в украинском кино. Денег нет даже на пропаганду

Воровство и ненависть в украинском кино. Денег нет даже на пропаганду - 27.10.2022 Украина.ру

Воровство и ненависть в украинском кино. Денег нет даже на пропаганду

Украина.ру, 27.10.2022

2022-10-27T15:01

2022-10-27T15:01

2022-10-27T15:49

эксклюзив

кинематограф

украина

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Депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Николай Княжицкий с негодованием сообщил, что правительство Украины фактически перестало финансировать кино.Телеканал «Эспрессо» приводит его гневную речь:Княжицкий возмущен и шокирован: с 2014 по 2019 годы, по его мнению, украинский кинематограф возродился и расцвел, ежегодно украинский кинематограф снимал более 50 игровых фильмов, кино, «как ему и положено», выполняло функцию рупора правды (вернее, того, что на Украине называют правдой) и идеологии, а теперь…Ключевое слово было произнесено Княжицким: коррупция. Он даже посетовал, что государство продолжает чинить дороги, «даже там, где их не нужно чинить». А при этом на кино денег нет.Он пояснил, что кино должно быть о войне, о России, особенно детское, так как «дети больше нуждаются в объяснениях и рефлексии».О коррупции в украинском Госкино, кажется, сказано было уже столько, что добавить что-нибудь будет трудно. В двух оставшихся на Украине «живых» киностудиях — имени Александра Довженко в Киеве и Одесской — в помещениях в прямом смысле гуляет ветер.Первое, что мы видим, открыв сайт Одесской киностудии, — следующая надпись:«Снимаем фильмы с 1907 года, а также предоставляем производственные услуги для съемок фильмов, рекламы, сериалов, телевизионных шоу и других новых медиа. Сегодня коллектив стремится к возрождению былой славы на основе прекрасных традиций и связи с будущим поколением».И далее:«Одесская киностудия предоставляет услуги аренды павильонов, залов и цехов, складских помещений, а также циклорамы. Кроме того, студия предлагает прокат декораций, реквизита и техники».И ведь трудно поспорить со славой и заслугами киностудии в прошлом веке. Это она в свое время подарила нам «Весну на Заречной улице» Феликса Миронера и Марлена Хуциева, «Зеленый фургон» Генриха Габая, «Приходите завтра» Евгения Ташкова, «Волшебный голос Джельсомино» Тамары Лисициан, «Д'Артаньян и три мушкетера» Георгия Юнгвальд-Хилькевича, «Приключения Электроника» Константина Бромберга, «Десять негритят» Станислава Говорухина и многие-многие другие фильмы, хорошо нам всем известные.Однако последнюю свою картину — «Пистолет Страдивари» Алексея Луканева — киностудия выпустила в 2009 году, но и до того начиная с 1994 года выходило 1-2 фильма в год, и большинство — в совместной работе с другими кинокомпаниями.Киностудия Довженко, расположенная в столице, продержалась, безусловно, немного дольше и немного лучше. Ее последний фильм — »Тайный дневник Симона Петлюры» режиссера Олеся Янчука выпущен в 2018-м.Надо отметить, что все последние годы в украинском Госкино — скандалы и воровство. Громкие «разоблачения» звучали в 2019 году, когда многие молодые режиссеры и актеры стали жаловаться на невозможность пробиться в украинское кино. Киевские журналисты, проведя расследование, обнаружили такое количество коррупционных схем, что журналист Наталья Влащенко, комментируя эту историю, совсем не сдерживала эмоций:С не меньшей горькой иронией комментировал ситуацию политолог Кость Бондаренко:Что же снимают? За что так ратует Княжицкий? Увы, чаще всего, пропаганду. Вот всего несколько фактов об украинском кино последних нескольких лет:В конце января престижный международный кинофестиваль «Санденс» в США вручил награды сразу нескольким украинским фильмам, снятым при поддержке Госкино — «Земля голубая, как апельсин» Ирины Цилык, «Клондайк» Марины Эр Горбач, «Стоп-земля» Екатерины Горностай, «Дом из осколков» Азада Сафарова и Симона Леренга Вильмонта.Три из четырех картин — о Донбассе. Не о людях, разумеется, и их беде, а о «преступниках», которые нарушили мирный путь Украины в объятия Европы и «российской агрессии», щедро приправленной фейками.Украинский драматург и кинокритик Артур Сумарок подтверждает данный тезис:При этом, по его мнению, Украине все же недостает кино, «способного в полный рост противостоять российской информационной агрессии». Критик сокрушается, что самые кассовые фильмы за 2020-2021 годы (впрочем, и в течение предыдущего десятилетия) — это легкие комедии, такие как «Безумная свадьба» Владислава Климчука и юмористические проекты «Квартала 95».Ожидаемо или нет, но пропагандистское кино в прокате проваливается с треском. Например, член НСЖУ, член Международной федерации журналистов Карина Крупенчиенкова в 2018 году проанализировала украинский прокат и пришла к неутешительным выводам. Госбюджет выделил на съемки фильмов 1 миллиард гривен, и только лишь уже упомянутая комедия «Безумная свадьба» покрыла расходы бюджета на ее создание.Военная агитка «Донбасс» Сергея Лозницы, которой прочили Оскар, не вошла даже в шорт-лист американской киноакадемии. Фильм не собрал в прокате и 10% от средств, выделенных на него (бюджет — 71,3 млн грн, сборы — 1,5 млн грн).Newsone приводит статистику и других картин того достаточно показательного года:«Фильм "Бобот" собрал в прокате в 7 раз меньше денег, чем на него выделили из бюджета. "Брама" — в 8 раз меньше, "Позывной "Бандерас" — в 10, "Донбасс" — в 11. Совсем печальную тенденцию показали "Благородные бродяги" — они собрали в 21 раз меньше выделенных средств от той суммы, на которую производство поддержало государство. "Тайный дневник Симона Петлюры" собрал в 23 раза меньше, "Герой моего времени" — в 33 раза, "Когда падают деревья" — в 37».И все же все ставки делали на «Донбасс». Анализируя его, днепропетровский блогер Александр Митрофанов отмечает методы расчеловечивания жителей Донбасса в фильме Лозницы:«Этот фильм представляет экспортный вариант украинской националистической пропаганды, где вместо привычных совковых ватников с символикой СССР зритель видит православных фанатиков с хоругвями. Ведь украинский антисоветизм и антикоммунизм для внутреннего употребления вряд ли найдет понимание у западного зрителя — и вместо него в этой "реальности" фильма украинские "почти европейцы" защищают западную цивилизацию от православного варианта запрещенного в России ИГИЛа*. Хотя любой же украинский патриот знает, что в Донбассе обитает "безбожный пролетариат", воспитанный в советских цехах и шахтах».После провального 2018 года Госкино стало выделять все меньше денег.Так, в 2019 поддержку получили фильмы «Только чудо», «Наши котики», «Адская хоругвь или казацкое Рождество», «Захар Берекут» и несколько мультфильмов. Самый идеологически выверенный из них — «Захар Беркут» Ахтема Сеитаблаева не набрал даже 2 млн, хотя на него всего было потрачено более 100 млн гривен.С каждым годом эта тенденция сохранялась и усугублялась, фильмы о Донбассе, «кровавом советском прошлом» и сомнительных исторических героях вроде Петлюры не набирали никакую кассу и попросту не были никому интересны.В 2021 году госфинансирование получили только 14 картин, все были сняты частными кинокомпаниями и ни одна не имела финансового успеха. В 2022 же государство, наконец, отказалось от этого фарса и махнуло рукой на украинское кино. Армия важнее.«Клондайк», «Отблеск» Валентина Васяновича, «Видение бабочки» Максима Наконечного, «Терриконы» Тараса Томенко, «Снайпер: белый ворон» Мариана Бушана… Десять из пятнадцати украинских фильмов, отмеченных в 2022 году на международных фестивалях, кинопремиях, профинансированные из бюджета Госкино и рекламируемых на каждом украинском сайте, — о войне в Донбассе, о ВСУ, о помощи «иностранных партнёров» и «миротворцев».Последний, совсем недавний скандал с Госкино, вызвавший заметный резонанс — приказ о реорганизации Довженко-центра, который занимался изучением и продвижением современных украинских фильмов.По мнению специалистов, «реорганизация» на самом деле является уничтожением и фактически ведет к утрате национального киноархива — фильмов, снятых на Украине с 1991 года. Общество разделилось: кто-то увидел в этом коррупционный скандал, кто-то — идеологическую «руку Кремля», а министр культуры Александр Ткаченко собирался по этому поводу подать в отставку, но почему-то передумал.Таким образом, ситуация сложилась действительно интересная: с одной стороны, все силы украинского кинематографа брошены на военную пропаганду и обслуживание режима, а с другой — его же внезапно лишают финансирования, перенаправляя, по мнению Княжицкого, деньги не на кино, а на нужды ВСУ. Впрочем, Госкино не растерялось. Введя у себя на сайте популярный нынче хештег #Stand With Ukraine, агентство запустило сбор средств на «противодействие российской культурной агрессии», как они это понимают. А под этим, как ни странно, на Украине проходят просто обычные российские сериалы, исторические фильмы и фильмы про Великую Отечественную войну, в которой отцы и деды нынешних украинских кинематографистов победили фашизм вместе с россиянами, казахами, грузинами и всем остальным советским народом. *Запрещенная в РФ террористическая организация

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https://ukraina.ru/20220911/1038605326.html

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Мария Нестерова

эксклюзив, кинематограф, украина