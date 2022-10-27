https://ukraina.ru/20221027/1040171233.html

Вся правда о биологических экспериментах США на Украине. Что грозит России – Геннадий Онищенко

Вся правда о биологических экспериментах США на Украине. Что грозит России – Геннадий Онищенко - 27.10.2022 Украина.ру

Вся правда о биологических экспериментах США на Украине. Что грозит России – Геннадий Онищенко

Украина.ру, 27.10.2022

2022-10-27T06:16

2022-10-27T06:16

2022-10-27T06:16

биолаборатории

снг

украина

лаборатории

совбез оон

сша

онищенко

биологическое оружие

эпидемия

казахстан

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Владимир Путин заявил, что Украина потеряла суверенитет, а ее территории превратились в полигон для биологических экспериментов. Россия запросила заседание Совбеза ООН по этому вопросу, которое назначено на 27 октября.Академик РАН, доктор медицинских наук, главный государственный санитарный врач России (2004−2013) Геннадий Онищенко оценил угрозы от созданных по всему миру американских биолабораторий.— Геннадий Григорьевич, Россия запросила заседание Совбеза ООН по биологическому оружию и беспилотникам на Украине. Как вы считаете, они представляют серьезную угрозу для России?— На Украине проходит военная спецоперация и идут боевые действия, поэтому сейчас там вряд ли удается сделать биологическое оружие. Полтора-два года назад Россия поднимала эту тему, и американцы сделали все возможное, чтобы убрать следы, указывающие на какие-либо биологические разработки. Украинские лаборатории выполняли в основном такую роль: собирали биоматериал и проводили испытания по его применению. Далее материалы переправляли в США, в частности в головной институт по разработкам наступательных биологических программ Форт-Детрик, в Казахстан и другие страны, где находятся современные научные лаборатории. Там проводились основные работы с полученным сырьем.Кроме того, биологическое оружие не требует затрат на перевозку в отличие, например, от ядерных боеголовок, которым нужно иметь ракетоноситель. Поэтому опасность от таких учреждений большая, учитывая имеющиеся сегодня возможности, и она нацелена на Россию. Близость границы, генетическая схожесть этноса, изучение природно-очаговых болезней – вот была главная задача украинских лабораторий. На прошлой неделе в западной прессе появилась информация о том, что американские ученые создали вариант COVID со смертностью среди мышей в 80%. Это как раз говорит о том, что опасные разработки ведутся США. Нельзя недооценивать даже ту работу, которая проходила на Украине.Что касается беспилотников, то вы же знаете, что это разведка, доставка взрывчатых веществ и возможных биологических рецептур.— Почему на территории биолабораторий, например на Украине, запрещено появляться местным гражданам?— Вспомним открытую в Грузии лабораторию им. Ричарда Лугара – первую современную лабораторию, построенную с помощью США. Когда поднимался вопрос в отношении Лугары на тему того, почему в помещении находятся грузинские специалисты, нам было сказано (я думаю, с целью легендирования), что они там изучают корь. Но, для того чтобы заниматься корью, таких лабораторий не нужно. И вообще: в подобных учреждениях не должно быть никаких людей во избежание заражения – это уже правила безопасности, которые должны соблюдать все подобные базы, работающие с особо опасными инфекционными агентами.Я уверен, что в Казахстане в таких учреждениях нет ни одного казаха. Там работают военные микробиологи, офицеры сухопутных войск США, штатные сотрудники, которые занимаются наступательными военными программами и разработкой боевых рецептур. В Алматинской лаборатории, построенной на территории Среднеазиатского научно-исследовательского противочумного института, который когда-то подчинялся Минздраву СССР, работают американские специалисты и охраняют их западные ЧВК. Американцы даже не скрывают своей причастности, потому что они не выполняют Конвенцию по биологическому оружию [Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО)]. Что касается Украины, то здесь при посольстве США был создан филиал, который управлял всеми американскими лабораториями, которые находятся вокруг России. Штаты пытались создать опасные научные базы и в Азербайджане, и в Узбекистане, и я не уверен, что отказались от этих идей. Это все щупальца наступательных военных программ армии Вашингтона.— Где США используют свой военно-биологический потенциал и как им противостоять?— 4 февраля в Пекине Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление, в котором они четко и ясно потребовали, чтобы американцы открыли все свои наступательные программы для международной проверки. Сегодня Россия делает еще одну попытку вернуться к этой программе – теперь она носит больше политический характер. В 1972 году была подписана упомянутая мною Конвенция по биологическом оружию, а механизма контроля до сих пор нет. В 2001 году американцы вышли из этого договора, когда сами против себя применили споры сибирской язвы, которой заразилось 22 человека, из них пять погибли. Сегодня у нас нет ратифицированного механизма контроля, значит любые, даже очень убедительные, доказательства не дадут основания обвинить США в том, что они делают такие программы [создают биооружие].Что касается применения биологических рецептур, здесь целью может быть не только летальный исход человека или массы людей. Вирусная идеология также направлена на подрыв экономики. Например, на территории России на протяжении последних 15 лет развивается такое опасное вирусное заболевание как африканская чума свиней. Мы вынуждены уничтожать огромное число этих животных, так как другого способа остановить распространение инфекции нет. А это подрыв продовольственной безопасности России, который можно расценивать как реальное применение биологического оружия.— Почему подобные лаборатории не размещаются на территории США, а располагаются по периметру российской границы?— Во-первых, наличие таких лабораторий по всему миру повышает оперативность применения биооружия Америкой. Например, можно сделать его в Казахстане и сразу использовать. Во-вторых, это уход из-под национального законодательства США. Если в других вопросах американцы свои принципы распространяют на весь мир и могут в любой точке мира арестовать кого-то на основании своих национальных законов, то здесь они нашли еще одну лазейку. Например, если в США появятся здравые силы и Конгресс поднимет вопрос о неправомерности таких учреждений, всегда можно прикрыться тем, что это делается не на территории Америки, а в другой стране. Весь смысл такой удаленности биологических баз в этом.Еще один момент. Если будет применено ядерное или химическое оружие, то легко можно установить, кто его применил. В этом плане в биологии есть еще одно "преимущество": биологическая атака хорошо легендируется, ведь на микробе не написано, что он американский, нужно проводить специальные исследования. Если произойдет какое-то опасное заболевании в соответствии с той же Конвенцией и с механизмом который есть по контролю за биооружием может быть сказано: у вас опасность, она распространиться на весь мир, мы придём к вам и будем заниматься. Прийти и делать то что им нужно.— Тема биолабораторий США в странах СНГ периодически возникает в СМИ. Что даст очередной разговор о них?— Это касается не только СНГ. Нас прежде всего интересует наше ближайшее окружение. Понятно, что на уровне комитета ООН, который занимается вопросами разоружения и применения оружия массового поражения [видимо, имеется ввиду Управление ООН по вопросам разоружения – ЮНОДА], никакого решения по биолабораториям не примут, так как американцы его заблокируют аргументами, что механизма контроля за этой деятельностью нет. Я не ожидаю принципиальных решений от заседания ООН, но это шаг в правильном направлении и никакого сомнения не вызывает. Люди должны знать, что происходит на самом деле. Нужно обязательно говорить про это.

https://ukraina.ru/20221027/1040156287.html

https://ukraina.ru/20221027/1040159991.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

биолаборатории, снг, украина, лаборатории, совбез оон, сша, онищенко, биологическое оружие, эпидемия, казахстан, россия, интервью