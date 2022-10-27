https://ukraina.ru/20221027/1040157381.html

Физик ответил, сколько времени Киеву потребуется, чтобы создать "грязную бомбу"

Физик ответил, сколько времени Киеву потребуется, чтобы создать "грязную бомбу" - 27.10.2022 Украина.ру

Физик ответил, сколько времени Киеву потребуется, чтобы создать "грязную бомбу"

У Украины есть все необходимое для сборки "грязной бомбы": ядерное топливо, соответствующий задаче исследовательский реактор и специалисты. И именно исходя из этих составляющих стоит делать выводы о сроках изготовления "грязной бомбы", рассказал в интервью изданию Украина.ру физик, главный редактор журнала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич

2022-10-27T07:15

2022-10-27T07:15

2022-10-27T07:15

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Москва обратилась в МАГАТЭ и Совет Безопасности ООН для обсуждения возможной провокации Киева с использованием "грязной бомбы". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" - реальна, дело США, Великобритании и Франции верить в нее или нет. Позднее стало известно, что директор МАГАТЭ решил отправить на Украину экспертов для проверки этой информации.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221025/1040124280.html

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новости, физик, время, бомба, украина