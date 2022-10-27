https://ukraina.ru/20221027/1040157381.html
Физик ответил, сколько времени Киеву потребуется, чтобы создать "грязную бомбу"
Физик ответил, сколько времени Киеву потребуется, чтобы создать "грязную бомбу" - 27.10.2022 Украина.ру
Физик ответил, сколько времени Киеву потребуется, чтобы создать "грязную бомбу"
У Украины есть все необходимое для сборки "грязной бомбы": ядерное топливо, соответствующий задаче исследовательский реактор и специалисты. И именно исходя из этих составляющих стоит делать выводы о сроках изготовления "грязной бомбы", рассказал в интервью изданию Украина.ру физик, главный редактор журнала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич
2022-10-27T07:15
2022-10-27T07:15
2022-10-27T07:15
новости
физик
время
бомба
украина
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Москва обратилась в МАГАТЭ и Совет Безопасности ООН для обсуждения возможной провокации Киева с использованием "грязной бомбы". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" - реальна, дело США, Великобритании и Франции верить в нее или нет. Позднее стало известно, что директор МАГАТЭ решил отправить на Украину экспертов для проверки этой информации.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221025/1040124280.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, физик, время, бомба, украина
Физик ответил, сколько времени Киеву потребуется, чтобы создать "грязную бомбу"
У Украины есть все необходимое для сборки "грязной бомбы": ядерное топливо, соответствующий задаче исследовательский реактор и специалисты. И именно исходя из этих составляющих стоит делать выводы о сроках изготовления "грязной бомбы", рассказал в интервью изданию Украина.ру физик, главный редактор журнала "Геоэнергетика" Борис Марцинкевич