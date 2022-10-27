https://ukraina.ru/20221027/1040146373.html

Эксперт назвал условие потери Западом контроля над Украиной

Эксперт назвал условие потери Западом контроля над Украиной - 27.10.2022 Украина.ру

Эксперт назвал условие потери Западом контроля над Украиной

При каких обстоятельствах украинский кризис выйдет из-под контроля США и ЕС? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук Александр Шатилов

2022-10-27T05:30

2022-10-27T05:30

2022-10-27T05:30

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По его мнению, жонглирование темой обладания "грязным ядерным оружием" может привести к катастрофическим последствиям не только постсоветские территории, но и весь мир.Шатилов напомнил, что США находится далеко от эпицентра конфликта, и что бы ни произошло на Украине, не сильно расстроит американские элиты. Единственное, чего они боятся – ответа со стороны России.Эксперт подчеркнул, что англосаксам важно понимать, что украинская элита не признает "красных линий", убеждена в своей безнаказанности и тянет Запад в глобальное ядерное противостояние, выход из которого может оказаться билетом в один конец.Полностью прочитать интервью можно здесь:

https://ukraina.ru/20221025/1040138200.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, эксперт, контроль, украина, запад