https://ukraina.ru/20221027/1040146373.html
Эксперт назвал условие потери Западом контроля над Украиной
Эксперт назвал условие потери Западом контроля над Украиной - 27.10.2022 Украина.ру
Эксперт назвал условие потери Западом контроля над Украиной
При каких обстоятельствах украинский кризис выйдет из-под контроля США и ЕС? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук Александр Шатилов
2022-10-27T05:30
2022-10-27T05:30
2022-10-27T05:30
новости
эксперт
контроль
украина
запад
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По его мнению, жонглирование темой обладания "грязным ядерным оружием" может привести к катастрофическим последствиям не только постсоветские территории, но и весь мир.Шатилов напомнил, что США находится далеко от эпицентра конфликта, и что бы ни произошло на Украине, не сильно расстроит американские элиты. Единственное, чего они боятся – ответа со стороны России.Эксперт подчеркнул, что англосаксам важно понимать, что украинская элита не признает "красных линий", убеждена в своей безнаказанности и тянет Запад в глобальное ядерное противостояние, выход из которого может оказаться билетом в один конец.Полностью прочитать интервью можно здесь:
https://ukraina.ru/20221025/1040138200.html
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эксперт, контроль, украина, запад
Новости, эксперт, контроль, Украина, Запад
Эксперт назвал условие потери Западом контроля над Украиной
При каких обстоятельствах украинский кризис выйдет из-под контроля США и ЕС? На этот вопрос в интервью изданию Украина.ру ответил декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук Александр Шатилов
"Украина может выйти из-под контроля, так как США и, особенно, Великобритания попустительствуют скандальным и крайне рисковым манипуляциям киевского режима, особенно что касается оружия массового уничтожения, например, ядерных экспериментов Украины", - считает Шатилов.
По его мнению, жонглирование темой обладания "грязным ядерным оружием" может привести к катастрофическим последствиям не только постсоветские территории, но и весь мир.
Шатилов напомнил, что США находится далеко от эпицентра конфликта, и что бы ни произошло на Украине, не сильно расстроит американские элиты. Единственное, чего они боятся – ответа со стороны России.
Эксперт подчеркнул, что англосаксам важно понимать, что украинская элита не признает "красных линий", убеждена в своей безнаказанности и тянет Запад в глобальное ядерное противостояние, выход из которого может оказаться билетом в один конец.
Полностью прочитать интервью можно здесь: