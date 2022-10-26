Безпалько ответил, почему Запад толкает Россию к переговорам с Украиной - 26.10.2022 Украина.ру
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Безпалько ответил, почему Запад толкает Россию к переговорам с Украиной
Безпалько ответил, почему Запад толкает Россию к переговорам с Украиной - 26.10.2022 Украина.ру
Безпалько ответил, почему Запад толкает Россию к переговорам с Украиной
Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что конфликт на Украине должен быть прекращен путем подписания мирного соглашения, но только на условиях Киева. В интервью изданию Украина.ру это высказывание прокомментировал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
2022-10-26T04:15
2022-10-26T04:15
новости
богдан безпалько
запад
россия
украина
переговоры
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По его словам, Россия никогда не пойдет на мир на условиях Украины или Запада, потому что в Москве давно поняли, что любые предложения поговорить оттуда – обман. Очередное тому доказательство – зерновая сделка."Сколько их (обещаний – Ред.) было, начиная с 1990-го года? От обещаний Горбачеву и Ельцину о не расширении НАТО до вполне себе официальных договоров по ПРО, РСМД, ДОВСЕ. Из всех этих договоров США просто вышли. Собственно, что нам делать? Надеяться на то, что обещания будут выполнены? Не стоит, это безнадежно. Поэтому, это просто трёп", - заключил эксперт.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221025/1040093200.html
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новости, богдан безпалько, запад, россия, украина, переговоры
Новости, Богдан Безпалько, Запад, Россия, Украина, переговоры

Безпалько ответил, почему Запад толкает Россию к переговорам с Украиной

04:15 26.10.2022
 
© Владимир ТрефиловБогдан Безпалько
Богдан Безпалько
© Владимир Трефилов
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Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что конфликт на Украине должен быть прекращен путем подписания мирного соглашения, но только на условиях Киева. В интервью изданию Украина.ру это высказывание прокомментировал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
"Начали говорить, потому что возникло большое количество политических и экономических сложностей. Но дело в том, что это разговоры абсолютно бесполезные, бессмысленные. Разговаривать с Россией в нынешнем состоянии, тем более под угрозой ядерного шантажа о том, что мир должен быть заключен на условиях Киева – совершенно бессмысленно. Потому что мир на условиях Киева – это распад России, ее дезинтеграция, ее подчинение Западу и, в том числе, Украине", - ответил Безпалько.
По его словам, Россия никогда не пойдет на мир на условиях Украины или Запада, потому что в Москве давно поняли, что любые предложения поговорить оттуда – обман. Очередное тому доказательство – зерновая сделка.
"Сколько их (обещаний – Ред.) было, начиная с 1990-го года? От обещаний Горбачеву и Ельцину о не расширении НАТО до вполне себе официальных договоров по ПРО, РСМД, ДОВСЕ. Из всех этих договоров США просто вышли. Собственно, что нам делать? Надеяться на то, что обещания будут выполнены? Не стоит, это безнадежно. Поэтому, это просто трёп", - заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 08:08
Зачем Западу "грязная бомба" и почему украинский кризис может выйти из под контроля — Богдан Безпалько
 
НовостиБогдан БезпалькоЗападРоссияУкраинапереговоры
 
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