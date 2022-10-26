https://ukraina.ru/20221026/1040107349.html

Безпалько ответил, почему Запад толкает Россию к переговорам с Украиной

Безпалько ответил, почему Запад толкает Россию к переговорам с Украиной - 26.10.2022 Украина.ру

Безпалько ответил, почему Запад толкает Россию к переговорам с Украиной

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что конфликт на Украине должен быть прекращен путем подписания мирного соглашения, но только на условиях Киева. В интервью изданию Украина.ру это высказывание прокомментировал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

2022-10-26T04:15

2022-10-26T04:15

2022-10-26T04:15

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По его словам, Россия никогда не пойдет на мир на условиях Украины или Запада, потому что в Москве давно поняли, что любые предложения поговорить оттуда – обман. Очередное тому доказательство – зерновая сделка."Сколько их (обещаний – Ред.) было, начиная с 1990-го года? От обещаний Горбачеву и Ельцину о не расширении НАТО до вполне себе официальных договоров по ПРО, РСМД, ДОВСЕ. Из всех этих договоров США просто вышли. Собственно, что нам делать? Надеяться на то, что обещания будут выполнены? Не стоит, это безнадежно. Поэтому, это просто трёп", - заключил эксперт.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221025/1040093200.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, богдан безпалько, запад, россия, украина, переговоры