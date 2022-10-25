https://ukraina.ru/20221025/1040112043.html

Днепропетровская операция. Как форсировать Днепр и освободить областной центр

Днепропетровская операция. Как форсировать Днепр и освободить областной центр - 25.10.2022 Украина.ру

Днепропетровская операция. Как форсировать Днепр и освободить областной центр

Украина.ру, 25.10.2022

2022-10-25T12:27

2022-10-25T12:27

2022-10-25T12:27

история

история

1943

днепропетровск

великая отечественная война

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В этот день в 1943 году в результате успешного начала Днепропетровской наступательной операции был освобожден один из крупнейших областных центров Украинской СССР. Гитлеровцы планировали остановить советские войска на линии Днепра, где возвели стратегический оборонительный рубеж. Серьезное препятствие представляла собой и сама река.Поражения на Курской дуге заставило командование Третьего Рейха перейти на восточном фронте к стратегической обороне. После разгрома на Донбассе противник решил отступить на подготовленные позиции за Днепром.В двадцатых числах сентября 1943 г. передовые части Степного (И.С.Конев) и Юго-Западного (Р.Я. Малиновский) фронтов, преследуя стремительно отступающего за Днепр противника, вышли к реке в районе Днепропетровска. Они сходу форсировали Днепр и закрепились на плацдармах на правом берегу. Через несколько дней от гитлеровцев 1-й гвардейской армией, действующей в составе Юго-Западного фронта, был освобожден левобережный пригород Днепропетровска — Амур.Северный плацдарм располагался у с. Аулы, выше по течению Днепродзержинска. Здесь в русле Днепра находилось несколько островов, что облегчало переправу, а на правом берегу — небольшой лесной массив, в котором укрылись первые форсировавшие реку разведчики. В след за ними переправились более крупные силы, которые, несмотря на ожесточенные попытки немцев сбросить их в Днепр, сумели прочно закрепиться на его правом берегу.Южный плацдарм был захвачен в районе сел Войсковое и Вовниги, расположенными приблизительно посередине между Днепропетровском и Запорожьем. После повреждения плотины Днепрогесса вода в Днепре спала, и обнажился знаменитый порог Ненасытец, напротив которого части 4-го гвардейского стрелкового корпуса месяц с боями удерживали плацдарм, пока шла подготовка наступательной операции.За захват плацдармов звания Героя Советского Союза удостоились командиры осуществивших его подразделений (46-й арм., 333-й ст. и 25-й гв дивизий) и множество бойцов и командиров отличившихся при форсировании Днепра и удержании клочков земли на его правом берегу.Однако наличие собственных небольших плацдармов на правом берегу Днепра еще не позволяло перейти к его форсированию в этом районе. У гитлеровцев самих оставался плацдарм на противоположном берегу, причем куда более мощный — город Запорожье с окрестностями, который защищала 1 танковая армия Манштейна. Немцы считали, что пока они контролируют район Запорожья ничего страшного в том, что отдельным советским подразделениями удалось закрепиться на противоположном берегу Днепра нет.Только после того, как 14 октября этот плацдарм был ликвидирован, а Запорожье освобождено в результате беспрецедентного по масштабам ночного штурма, настал черед Днепропетровска.16 октября, за неделю до начала наступательной операции, Ставка Верховного Главнокомандования издала указ № 30227 о переименовании Воронежского, Степного, Юго-Западного и Южного фронтов с 20 октября 1943 г. в 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Украинские фронты соответственно.19 октября был отдан приказ о сосредоточении сил для форсировании Днепра в районе Днепропетровска и освобождения города.В это время тяжелые бои развернулись западнее, в районе Кривого Рога, где с 15 октября развернули решительное наступление части 2 Украинского фронта. Именно туда немцы перебрасывали основные резервы. 23 октября им удалось отбросить уже ворвавшиеся в Кривой Рог советские войска.Оптимальные условия для освобождения Днепропетровска наконец сложились. 23 октября с обоих плацдармов навстречу друг друга советские войска развернули наступление на юг, в сторону Никополя, замыкая вокруг Днепропетровска кольцо окружения.С Аульского плацдарма атаковала 46 армия генерала В.В.Глаголева, которая была передана от Степного (2 Украинского) в состав Юго-Западного фронта (3 Украинского).С Войсково-Вовнижского плацдарма развернула наступление 8 гвардейская армия, которой в отсутствие убывшего на лечение В.И.Чуйкова, командовал генерал-полковник И.И.Масленников.Обе армии, прорвав оборону противника, за первый день наступления продвинулись на 3 — 4 километра. На следующий день, развивая успех, нашим войскам удалось перерезать основные дороги на Днепропетровск. Ключевым пунктом немецкой обороны был небольшой город Днепродзержинск расположенный между Аульским плацдармом и Днепропетровском. Обойдя этот узел обороны, советские войска окружили его, отрезав от обороняющей областной центр немецкой группировки, и только затем приступили к штурму города.Параллельно развивалась атака на сам Днепропетровск. В его пригородах выше по течению утром 24 октября Днепр форсировали части 46-й армии (152 ст. д., 34 ст. к), а ниже по течению — 8-й гвардейской (39 гв. ст. д). Утром 25 октября они соединившись у с. Краснополье полностью окружили город и приступили к его штурму.Противник безуспешно попытался закрепиться в центральной части города и в районе железнодорожного вокзала, но был разбит. Несмотря на стремительность наступления советских войск, специальные немецкие команды успели нанести городу огромный ущерб. О разрушениях в Днепропетровске газета Красная Звезда сообщала: Сводка софинформбюро от 25 октября 1943 г. сообщала: В честь этой победы в Москве был дан артиллерийский салют.Однако развить успех Малиновскому не удалось. Противник смог остановить продвижение советских войск и после встречных боев стороны перешли к обороне. Криворожская и Никопольская группировки гитлеровцев сохраняли свои позиции еще несколько месяцев, вплоть до февраля 1944 г.

https://ukraina.ru/20221010/1039539278.html

https://ukraina.ru/20191014/1025306624.html

https://ukraina.ru/20191023/1025420167.html

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2022

Александр Васильев https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802972_346:0:900:554_100x100_80_0_0_de34ee273612966cdb48dca6cff8f0c9.jpg

Александр Васильев https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802972_346:0:900:554_100x100_80_0_0_de34ee273612966cdb48dca6cff8f0c9.jpg

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история, 1943, днепропетровск, великая отечественная война