Украина требует окончательно изгнать Россию из мирового футбола - 25.10.2022 Украина.ру
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Украина требует окончательно изгнать Россию из мирового футбола
Украина требует окончательно изгнать Россию из мирового футбола - 25.10.2022 Украина.ру
Украина требует окончательно изгнать Россию из мирового футбола
Украинская ассоциация футбола (УАФ) потребовала исключения Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА и ФИФА. Об этом сообщил в соцсетях глава УАФ Андрей Павелко 24 октября
2022-10-25T10:09
2022-10-25T10:09
новости
футбол
российский футбол
россия
украина
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Обращение связано с тем, что футбольные клубы из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей будут включены в российские чемпионаты.Об этом накануне сообщил президенту РФ Владимиру Путину вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он также рассказал о планах восстановления спортивной инфраструктуры в Мариуполе и Донецке.Ранее ФИФА и УЕФА отстранили Россию от международных турниров. Это касается как сборной команды, так и клубов.
https://ukraina.ru/20221005/1039419024.html
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новости, футбол, российский футбол, россия, украина, фифа
Новости, футбол, российский футбол, Россия, Украина, ФИФА

Украина требует окончательно изгнать Россию из мирового футбола

10:09 25.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанксборная России
сборная России - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Читать в
Украинская ассоциация футбола (УАФ) потребовала исключения Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА и ФИФА. Об этом сообщил в соцсетях глава УАФ Андрей Павелко 24 октября
УАФ направляет немедленное обращение в FIFA и UEFA с требованием применить самые строгие санкции в отношении Российского футбольного союза. Мы будем требовать исключения России из UEFA и FIFA за грубое нарушение уставов этих организаций.
Обращение связано с тем, что футбольные клубы из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей будут включены в российские чемпионаты.
Об этом накануне сообщил президенту РФ Владимиру Путину вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он также рассказал о планах восстановления спортивной инфраструктуры в Мариуполе и Донецке.
Ранее ФИФА и УЕФА отстранили Россию от международных турниров. Это касается как сборной команды, так и клубов.
Футбол. ЕВРО - 2012. Матч сборных Украины и Швеции - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 16:42
Украина официально претендует на чемпионат мира по футболуУкраина присоединилась к совместной заявке Испании и Португалии на право проведения мирового первенства по футболу в 2030 году. Сообщение об этом сделал на пресс-конференции 5 октября глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко
 
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