Украина требует окончательно изгнать Россию из мирового футбола
Украинская ассоциация футбола (УАФ) потребовала исключения Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА и ФИФА. Об этом сообщил в соцсетях глава УАФ Андрей Павелко 24 октября
УАФ направляет немедленное обращение в FIFA и UEFA с требованием применить самые строгие санкции в отношении Российского футбольного союза. Мы будем требовать исключения России из UEFA и FIFA за грубое нарушение уставов этих организаций.
Обращение связано с тем, что футбольные клубы из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей будут включены в российские чемпионаты.
Об этом накануне сообщил президенту РФ Владимиру Путину вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он также рассказал о планах восстановления спортивной инфраструктуры в Мариуполе и Донецке.
Ранее ФИФА и УЕФА отстранили Россию от международных турниров. Это касается как сборной команды, так и клубов.
5 октября, 16:42Украина официально претендует на чемпионат мира по футболуУкраина присоединилась к совместной заявке Испании и Португалии на право проведения мирового первенства по футболу в 2030 году. Сообщение об этом сделал на пресс-конференции 5 октября глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко