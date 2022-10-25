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Украина требует окончательно изгнать Россию из мирового футбола

Украина требует окончательно изгнать Россию из мирового футбола - 25.10.2022 Украина.ру

Украина требует окончательно изгнать Россию из мирового футбола

Украинская ассоциация футбола (УАФ) потребовала исключения Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА и ФИФА. Об этом сообщил в соцсетях глава УАФ Андрей Павелко 24 октября

2022-10-25T10:09

2022-10-25T10:09

2022-10-25T10:09

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Обращение связано с тем, что футбольные клубы из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей будут включены в российские чемпионаты.Об этом накануне сообщил президенту РФ Владимиру Путину вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он также рассказал о планах восстановления спортивной инфраструктуры в Мариуполе и Донецке.Ранее ФИФА и УЕФА отстранили Россию от международных турниров. Это касается как сборной команды, так и клубов.

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новости, футбол, российский футбол, россия, украина, фифа