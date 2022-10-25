Пелоси отвергла обвинения республиканцев в предоставлении неограниченной помощи киевскому режиму - 25.10.2022 Украина.ру
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Пелоси отвергла обвинения республиканцев в предоставлении неограниченной помощи киевскому режиму
Пелоси отвергла обвинения республиканцев в предоставлении неограниченной помощи киевскому режиму - 25.10.2022 Украина.ру
Пелоси отвергла обвинения республиканцев в предоставлении неограниченной помощи киевскому режиму
Вашингтон никогда не предоставлял неограниченной помощи киевскому режиму. Об этом заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 октября, выступая на пресс-конференции в Загребе
2022-10-25T09:28
2022-10-25T09:28
новости
спецоперация
сша
военная помощь
нэнси пелоси
киевский режим
республиканцы
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Таким образом Пелоси ответила на критику лидера республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевина Маккарти, который ранее предупредил, что, в случае, если республиканцы получат контроль над парламентом, они не будут давать "карт-бланш" киевскому режиму.Она также выразила уверенность, Вашингтон не прекратит поддерживать Киев в том случае, если по результатам промежуточных выборов в США большинство мест в Конгрессе получат республиканцы. В этой связи Пелоси напомнила, что поддержка киевского среди американских конгрессменов носит двухпартийный характер.19 октября американская газета Politico сообщила о внутреннем расколе в Республиканской партии, который, по мнению издания, угрожает привести к уменьшению американской военной помощи киевскому режиму.Politico сообщила, что Маккарти предложил отказаться от продолжения помощи Киеву, в то время как лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконелл растаивает на её продолжении в полном объёме.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, спецоперация, сша, военная помощь, нэнси пелоси, киевский режим, республиканцы
Новости, Спецоперация, США, военная помощь, Нэнси Пелоси, киевский режим, республиканцы

Пелоси отвергла обвинения республиканцев в предоставлении неограниченной помощи киевскому режиму

09:28 25.10.2022
 
© AP / J. Scott Applewhite
- РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP / J. Scott Applewhite
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Вашингтон никогда не предоставлял неограниченной помощи киевскому режиму. Об этом заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 октября, выступая на пресс-конференции в Загребе
Таким образом Пелоси ответила на критику лидера республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевина Маккарти, который ранее предупредил, что, в случае, если республиканцы получат контроль над парламентом, они не будут давать "карт-бланш" киевскому режиму.

Мы не даём карт-бланш Украине. Мы никогда не давали карт-бланш Украине… Это очень честные отношения во имя демократии и свободы во всем мире

Она также выразила уверенность, Вашингтон не прекратит поддерживать Киев в том случае, если по результатам промежуточных выборов в США большинство мест в Конгрессе получат республиканцы. В этой связи Пелоси напомнила, что поддержка киевского среди американских конгрессменов носит двухпартийный характер.
Выступление В. Зеленского на заседании Рады - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 15:42
Американский публицист обвинил администрацию Байдена во лживой апологии киевского режима Американские лидеры накопили громадный опыт обмана общественного мнения, когда речь идёт об их внешнеполитических целях или характеристиках проамериканских режимов. Об этом говорится в статье американского публициста Теда Карпентера, опубликованной 24 октября изданием The American Conservative
19 октября американская газета Politico сообщила о внутреннем расколе в Республиканской партии, который, по мнению издания, угрожает привести к уменьшению американской военной помощи киевскому режиму.
Politico сообщила, что Маккарти предложил отказаться от продолжения помощи Киеву, в то время как лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконелл растаивает на её продолжении в полном объёме.
 
НовостиСпецоперацияСШАвоенная помощьНэнси Пелосикиевский режимреспубликанцы
 
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