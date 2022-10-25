https://ukraina.ru/20221025/1040099509.html
Пелоси отвергла обвинения республиканцев в предоставлении неограниченной помощи киевскому режиму
Пелоси отвергла обвинения республиканцев в предоставлении неограниченной помощи киевскому режиму - 25.10.2022 Украина.ру
Пелоси отвергла обвинения республиканцев в предоставлении неограниченной помощи киевскому режиму
Вашингтон никогда не предоставлял неограниченной помощи киевскому режиму. Об этом заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 октября, выступая на пресс-конференции в Загребе
2022-10-25T09:28
2022-10-25T09:28
2022-10-25T09:28
новости
спецоперация
сша
военная помощь
нэнси пелоси
киевский режим
республиканцы
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Таким образом Пелоси ответила на критику лидера республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевина Маккарти, который ранее предупредил, что, в случае, если республиканцы получат контроль над парламентом, они не будут давать "карт-бланш" киевскому режиму.Она также выразила уверенность, Вашингтон не прекратит поддерживать Киев в том случае, если по результатам промежуточных выборов в США большинство мест в Конгрессе получат республиканцы. В этой связи Пелоси напомнила, что поддержка киевского среди американских конгрессменов носит двухпартийный характер.19 октября американская газета Politico сообщила о внутреннем расколе в Республиканской партии, который, по мнению издания, угрожает привести к уменьшению американской военной помощи киевскому режиму.Politico сообщила, что Маккарти предложил отказаться от продолжения помощи Киеву, в то время как лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконелл растаивает на её продолжении в полном объёме.
https://ukraina.ru/20221024/1040083130.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, сша, военная помощь, нэнси пелоси, киевский режим, республиканцы
Новости, Спецоперация, США, военная помощь, Нэнси Пелоси, киевский режим, республиканцы
Пелоси отвергла обвинения республиканцев в предоставлении неограниченной помощи киевскому режиму
Вашингтон никогда не предоставлял неограниченной помощи киевскому режиму. Об этом заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 октября, выступая на пресс-конференции в Загребе
Таким образом Пелоси ответила на критику лидера республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевина Маккарти, который ранее предупредил, что, в случае, если республиканцы получат контроль над парламентом, они не будут давать "карт-бланш" киевскому режиму.
Мы не даём карт-бланш Украине. Мы никогда не давали карт-бланш Украине… Это очень честные отношения во имя демократии и свободы во всем мире
Она также выразила уверенность, Вашингтон не прекратит поддерживать Киев в том случае, если по результатам промежуточных выборов в США большинство мест в Конгрессе получат республиканцы. В этой связи Пелоси напомнила, что поддержка киевского среди американских конгрессменов носит двухпартийный характер.
19 октября американская газета Politico сообщила
о внутреннем расколе в Республиканской партии, который, по мнению издания, угрожает привести к уменьшению американской военной помощи киевскому режиму.
Politico сообщила, что Маккарти предложил отказаться от продолжения помощи Киеву, в то время как лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконелл растаивает на её продолжении в полном объёме.