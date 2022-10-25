https://ukraina.ru/20221025/1040099509.html

Пелоси отвергла обвинения республиканцев в предоставлении неограниченной помощи киевскому режиму

Пелоси отвергла обвинения республиканцев в предоставлении неограниченной помощи киевскому режиму - 25.10.2022 Украина.ру

Пелоси отвергла обвинения республиканцев в предоставлении неограниченной помощи киевскому режиму

Вашингтон никогда не предоставлял неограниченной помощи киевскому режиму. Об этом заявила спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 октября, выступая на пресс-конференции в Загребе

2022-10-25T09:28

2022-10-25T09:28

2022-10-25T09:28

новости

спецоперация

сша

военная помощь

нэнси пелоси

киевский режим

республиканцы

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Таким образом Пелоси ответила на критику лидера республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевина Маккарти, который ранее предупредил, что, в случае, если республиканцы получат контроль над парламентом, они не будут давать "карт-бланш" киевскому режиму.Она также выразила уверенность, Вашингтон не прекратит поддерживать Киев в том случае, если по результатам промежуточных выборов в США большинство мест в Конгрессе получат республиканцы. В этой связи Пелоси напомнила, что поддержка киевского среди американских конгрессменов носит двухпартийный характер.19 октября американская газета Politico сообщила о внутреннем расколе в Республиканской партии, который, по мнению издания, угрожает привести к уменьшению американской военной помощи киевскому режиму.Politico сообщила, что Маккарти предложил отказаться от продолжения помощи Киеву, в то время как лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконелл растаивает на её продолжении в полном объёме.

https://ukraina.ru/20221024/1040083130.html

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новости, спецоперация, сша, военная помощь, нэнси пелоси, киевский режим, республиканцы