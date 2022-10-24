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В Минобороны рассказали, катастрофу какого масштаба можно ожидать из-за обстрелов ЗАЭС

В Минобороны рассказали, катастрофу какого масштаба можно ожидать из-за обстрелов ЗАЭС - 24.10.2022 Украина.ру

В Минобороны рассказали, катастрофу какого масштаба можно ожидать из-за обстрелов ЗАЭС

Выброс радиоактивных веществ на Запорожской атомной электростанции может затронуть большую часть континента, заявили в Минобороны РФ 24 октября

2022-10-24T14:18

2022-10-24T14:18

2022-10-24T14:18

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Ранее политолог Алексей Мухин в своем Telegram-канале заявил, что Украина готовит техногенную катастрофу, которая может привести к серьезным проблемам на Запорожской АЭС, а страны НАТО станут соучастниками этого преступления.В интервью Украина.ру он объяснил, что "украинская сторона фактически ничем не ограничена, ни моралью, ни законом, и им всё сходит с рук", а между тем, всем этим действиям должна быть дана юридическая оценка.Кроме того, в понедельник Минобороны РФ привело в готовность силы и средства на случай подрыва "грязной бомбы" Украиной.

https://ukraina.ru/20221019/1039897746.html

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