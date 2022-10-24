https://ukraina.ru/20221024/1040079477.html
В Минобороны рассказали, катастрофу какого масштаба можно ожидать из-за обстрелов ЗАЭС
В Минобороны рассказали, катастрофу какого масштаба можно ожидать из-за обстрелов ЗАЭС - 24.10.2022 Украина.ру
В Минобороны рассказали, катастрофу какого масштаба можно ожидать из-за обстрелов ЗАЭС
Выброс радиоактивных веществ на Запорожской атомной электростанции может затронуть большую часть континента, заявили в Минобороны РФ 24 октября
2022-10-24T14:18
2022-10-24T14:18
2022-10-24T14:18
новости
запорожская аэс
запорожская область
катастрофа
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Ранее политолог Алексей Мухин в своем Telegram-канале заявил, что Украина готовит техногенную катастрофу, которая может привести к серьезным проблемам на Запорожской АЭС, а страны НАТО станут соучастниками этого преступления.В интервью Украина.ру он объяснил, что "украинская сторона фактически ничем не ограничена, ни моралью, ни законом, и им всё сходит с рук", а между тем, всем этим действиям должна быть дана юридическая оценка.Кроме того, в понедельник Минобороны РФ привело в готовность силы и средства на случай подрыва "грязной бомбы" Украиной.
https://ukraina.ru/20221019/1039897746.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожская аэс, запорожская область, катастрофа, минобороны рф
Новости, Запорожская АЭС, Запорожская область, катастрофа, Минобороны РФ
В Минобороны рассказали, катастрофу какого масштаба можно ожидать из-за обстрелов ЗАЭС
Выброс радиоактивных веществ на Запорожской атомной электростанции может затронуть большую часть континента, заявили в Минобороны РФ 24 октября
Прогноз показал, что выброс радиоактивных веществ из-за обстрелов Киевом Запорожской АЭС затронет практически всю Европу.
Ранее политолог Алексей Мухин в своем Telegram-канале заявил, что Украина готовит техногенную катастрофу, которая может привести к серьезным проблемам на Запорожской АЭС, а страны НАТО станут соучастниками этого преступления.
В интервью Украина.ру он объяснил, что "украинская сторона фактически ничем не ограничена, ни моралью, ни законом, и им всё сходит с рук", а между тем, всем этим действиям должна быть дана юридическая оценка.
Кроме того, в понедельник Минобороны РФ привело в готовность силы и средства на случай подрыва "грязной бомбы" Украиной.