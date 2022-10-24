https://ukraina.ru/20221024/1040050331.html

Можем, но не хотим. Бородай о том, почему Россия обязана уничтожать мосты через Днепр

Можем, но не хотим. Бородай о том, почему Россия обязана уничтожать мосты через Днепр - 24.10.2022 Украина.ру

Можем, но не хотим. Бородай о том, почему Россия обязана уничтожать мосты через Днепр

Удивительно, почему военно-политическое руководство России до сих пор не приняло решение об уничтожении мостов через Днепр, которые находятся в распоряжении ВСУ. Об этом рассказал депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью изданию Украина.ру

2022-10-24T08:45

2022-10-24T08:45

2022-10-24T08:45

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Эти мосты — ключевые точки в линиях снабжения, по которым к противнику идет пополнение в виде живой силы и западные тяжелые вооружения, подчеркнул парламентарий.Очевидно, возможности наших сил позволяют нам уничтожить эти мосты. Вопрос в принятии решений на эту тему, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, мосты, пво, днепр