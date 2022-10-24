Можем, но не хотим. Бородай о том, почему Россия обязана уничтожать мосты через Днепр - 24.10.2022 Украина.ру
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Можем, но не хотим. Бородай о том, почему Россия обязана уничтожать мосты через Днепр
Можем, но не хотим. Бородай о том, почему Россия обязана уничтожать мосты через Днепр - 24.10.2022 Украина.ру
Можем, но не хотим. Бородай о том, почему Россия обязана уничтожать мосты через Днепр
Удивительно, почему военно-политическое руководство России до сих пор не приняло решение об уничтожении мостов через Днепр, которые находятся в распоряжении ВСУ. Об этом рассказал депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью изданию Украина.ру
2022-10-24T08:45
2022-10-24T08:45
новости
россия
всу
мосты
пво
днепр
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Эти мосты — ключевые точки в линиях снабжения, по которым к противнику идет пополнение в виде живой силы и западные тяжелые вооружения, подчеркнул парламентарий.Очевидно, возможности наших сил позволяют нам уничтожить эти мосты. Вопрос в принятии решений на эту тему, заключил собеседник издания.
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новости, россия, всу, мосты, пво, днепр
Новости, Россия, ВСУ, мосты, ПВО, Днепр

Можем, но не хотим. Бородай о том, почему Россия обязана уничтожать мосты через Днепр

08:45 24.10.2022
 
© skyandmethod.comПодольско-Воскресенский мост Киев
Подольско-Воскресенский мост Киев
© skyandmethod.com
Читать в
Удивительно, почему военно-политическое руководство России до сих пор не приняло решение об уничтожении мостов через Днепр, которые находятся в распоряжении ВСУ. Об этом рассказал депутат Государственной Думы и руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью изданию Украина.ру
Эти мосты — ключевые точки в линиях снабжения, по которым к противнику идет пополнение в виде живой силы и западные тяжелые вооружения, подчеркнул парламентарий.
"Мы ожидаем появления у противника на фронте тяжелых систем ПВО. Это существенно ограничит возможности нашей фронтовой авиации: как самолетов, так и вертолетов", - констатировал Бородай.
Очевидно, возможности наших сил позволяют нам уничтожить эти мосты. Вопрос в принятии решений на эту тему, заключил собеседник издания.
 
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