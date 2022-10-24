https://ukraina.ru/20221024/1040047498.html

Дело не в бардаке. Военный эксперт о том, почему на самом деле ВСУ взяли Красный Лиман

Дело не в бардаке. Военный эксперт о том, почему на самом деле ВСУ взяли Красный Лиман - 24.10.2022 Украина.ру

Дело не в бардаке. Военный эксперт о том, почему на самом деле ВСУ взяли Красный Лиман

За полгода СВО Украина поняла нашу главную слабость, которая заключалась именно в системной недостаточности ресурсов, выделенных на войну. Она смогла набрать достаточно резервов, обучить их в западных областях страны и за границей. Об этом рассказал известный военный эксперт Владислав Шурыгин в интервью изданию Украина.ру

2022-10-24T07:30

2022-10-24T07:30

2022-10-24T07:30

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Специалист напомнил, что тот же Красный Лиман ВСУ штурмовали почти 2,5 недели, прежде чем смогли его взять. А мы туда толком не смогли перебросить ничего, потому что ничего не было кроме небольших подразделений.По его словам, натовская тактика постоянного давления, когда мобильные разведывательные ударные группы ВСУ постоянно ищут бреши и заходят в них, режут коммуникации, заводят туда войска и пытаются произвести окружение, была заточена именно под наши малочисленность.ВСУ в любом случае не смогут сохранять такие же темпы продвижения, как это было месяц назад. Если месяц назад они мощно ударили и прогнули нас под Изюмом, то сейчас они в лучшем случае атакуют на некоторых направлениях и продвигаются только локально, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, россия, красный лиман, всу, украина, нато