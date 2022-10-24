Дело не в бардаке. Военный эксперт о том, почему на самом деле ВСУ взяли Красный Лиман - 24.10.2022 Украина.ру
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Дело не в бардаке. Военный эксперт о том, почему на самом деле ВСУ взяли Красный Лиман
Дело не в бардаке. Военный эксперт о том, почему на самом деле ВСУ взяли Красный Лиман - 24.10.2022 Украина.ру
Дело не в бардаке. Военный эксперт о том, почему на самом деле ВСУ взяли Красный Лиман
За полгода СВО Украина поняла нашу главную слабость, которая заключалась именно в системной недостаточности ресурсов, выделенных на войну. Она смогла набрать достаточно резервов, обучить их в западных областях страны и за границей. Об этом рассказал известный военный эксперт Владислав Шурыгин в интервью изданию Украина.ру
2022-10-24T07:30
2022-10-24T07:30
новости
сво
россия
красный лиман
всу
украина
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Специалист напомнил, что тот же Красный Лиман ВСУ штурмовали почти 2,5 недели, прежде чем смогли его взять. А мы туда толком не смогли перебросить ничего, потому что ничего не было кроме небольших подразделений.По его словам, натовская тактика постоянного давления, когда мобильные разведывательные ударные группы ВСУ постоянно ищут бреши и заходят в них, режут коммуникации, заводят туда войска и пытаются произвести окружение, была заточена именно под наши малочисленность.ВСУ в любом случае не смогут сохранять такие же темпы продвижения, как это было месяц назад. Если месяц назад они мощно ударили и прогнули нас под Изюмом, то сейчас они в лучшем случае атакуют на некоторых направлениях и продвигаются только локально, заключил собеседник издания.
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Новости, СВО, Россия, Красный Лиман, ВСУ, Украина, НАТО

Дело не в бардаке. Военный эксперт о том, почему на самом деле ВСУ взяли Красный Лиман

07:30 24.10.2022
 
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
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За полгода СВО Украина поняла нашу главную слабость, которая заключалась именно в системной недостаточности ресурсов, выделенных на войну. Она смогла набрать достаточно резервов, обучить их в западных областях страны и за границей. Об этом рассказал известный военный эксперт Владислав Шурыгин в интервью изданию Украина.ру
Специалист напомнил, что тот же Красный Лиман ВСУ штурмовали почти 2,5 недели, прежде чем смогли его взять. А мы туда толком не смогли перебросить ничего, потому что ничего не было кроме небольших подразделений.
По его словам, натовская тактика постоянного давления, когда мобильные разведывательные ударные группы ВСУ постоянно ищут бреши и заходят в них, режут коммуникации, заводят туда войска и пытаются произвести окружение, была заточена именно под наши малочисленность.
"Поэтому я считаю, что главной задачей сейчас является укомплектование до полного состава тех полков, бригад и дивизий, которые воюют сейчас. То есть, самых опытных наших резервистов, кто недавно служил, кто имеет боевой опыт, кого не надо долго готовить – их нужно сейчас перебрасывать под Донецк, под Луганск, там на полигонах быстро дообучить и отправлять в боевые подразделения", - уточнил Шурыгин.
ВСУ в любом случае не смогут сохранять такие же темпы продвижения, как это было месяц назад. Если месяц назад они мощно ударили и прогнули нас под Изюмом, то сейчас они в лучшем случае атакуют на некоторых направлениях и продвигаются только локально, заключил собеседник издания.
 
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