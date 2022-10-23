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Финский эксперт рассказал, как начнется развал НАТО и что случится, если этого не произойдет
Финский эксперт рассказал, как начнется развал НАТО и что случится, если этого не произойдет - 23.10.2022 Украина.ру
Финский эксперт рассказал, как начнется развал НАТО и что случится, если этого не произойдет
НАТО уже неспособно функционировать как единый организм, потому что Турция блокирует вступление Финляндии и Швеции. А Турция – большая страна и самая большая после Германии армия НАТО в Европе. Из Евросоюза могут начать выходить страны. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру
2022-10-23T15:31
2022-10-23T15:31
2022-10-23T15:31
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Во всех странах есть евроскептики и патриотические организации, которые требуют многополярного мира, подчеркнул эксперт.Но есть вариант украинизации и нацификации Европы. Этот процесс идет параллельно. Если генсеком НАТО будет премьер-министр Эстонии, которая выступает против всего русского, то это будет означать фашизацию НАТО. Это тоже очень опасно, добавил общественный деятель.Но этого тоже не хотят. Я не единственный человек, кто так думает. В руководстве Евросоюза есть люди, которые понимают, что надо как-то остановиться, потому что такая политика приведет к развалу объединения, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, финляндия, нато, евросоюз, россия, сша, франция
Новости, Финляндия, НАТО, Евросоюз, Россия, США, Франция
Финский эксперт рассказал, как начнется развал НАТО и что случится, если этого не произойдет
НАТО уже неспособно функционировать как единый организм, потому что Турция блокирует вступление Финляндии и Швеции. А Турция – большая страна и самая большая после Германии армия НАТО в Европе. Из Евросоюза могут начать выходить страны. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру
Во всех странах есть евроскептики и патриотические организации, которые требуют многополярного мира, подчеркнул эксперт.
"Возможно, что развал этих организаций начнётся с США. Если там начнут судить Трампа и запретят ему баллотироваться в президенты, там может начаться бунт. Но не так, как с захватом Капитолия, а настоящее восстание, которое распространится по всему миру. Начнутся бунты в Испании, вернутся "желтые жилеты" во Франции. А НАТО может быть просто парализован. Новый генсек Альянса будет совсем несерьезным человеком. Замечу, что Столтенберг уже почти нигде не показывается, потому что ему надоело. Он хочет стать банкиром в Норвегии. Столтенберг и так несерьезен, а следующий может быть еще хуже", - указал Бекман.
Но есть вариант украинизации и нацификации Европы. Этот процесс идет параллельно. Если генсеком НАТО будет премьер-министр Эстонии, которая выступает против всего русского, то это будет означать фашизацию НАТО. Это тоже очень опасно, добавил общественный деятель.
Но этого тоже не хотят. Я не единственный человек, кто так думает. В руководстве Евросоюза есть люди, которые понимают, что надо как-то остановиться, потому что такая политика приведет к развалу объединения, заключил собеседник издания.