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Финский эксперт рассказал, как начнется развал НАТО и что случится, если этого не произойдет

Финский эксперт рассказал, как начнется развал НАТО и что случится, если этого не произойдет - 23.10.2022 Украина.ру

Финский эксперт рассказал, как начнется развал НАТО и что случится, если этого не произойдет

НАТО уже неспособно функционировать как единый организм, потому что Турция блокирует вступление Финляндии и Швеции. А Турция – большая страна и самая большая после Германии армия НАТО в Европе. Из Евросоюза могут начать выходить страны. Об этом рассказал финский политолог и правозащитник Йохан Бекман в интервью изданию Украина.ру

2022-10-23T15:31

2022-10-23T15:31

2022-10-23T15:31

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Во всех странах есть евроскептики и патриотические организации, которые требуют многополярного мира, подчеркнул эксперт.Но есть вариант украинизации и нацификации Европы. Этот процесс идет параллельно. Если генсеком НАТО будет премьер-министр Эстонии, которая выступает против всего русского, то это будет означать фашизацию НАТО. Это тоже очень опасно, добавил общественный деятель.Но этого тоже не хотят. Я не единственный человек, кто так думает. В руководстве Евросоюза есть люди, которые понимают, что надо как-то остановиться, потому что такая политика приведет к развалу объединения, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, финляндия, нато, евросоюз, россия, сша, франция