Въезд в Шебекино в Белгородской области закрыт - соцсети - 22.10.2022 Украина.ру
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Въезд в Шебекино в Белгородской области закрыт - соцсети
Въезд в Шебекино в Белгородской области закрыт - соцсети - 22.10.2022 Украина.ру
Въезд в Шебекино в Белгородской области закрыт - соцсети
22 октября ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате обстрела пострадали 11 человек, четверых госпитализировали в тяжелом состоянии
2022-10-22T14:37
2022-10-22T14:37
новости
шебекино
белгородская область
обстрелы
всу
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ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате обстрела пострадали 11 человек, четверых госпитализировали в тяжелом состоянии. Город оцеплен, въезд закрыт, сообщают в соцсетях очевидцы. На въезде образовалась пробка, пропускают только автомобили экстренных служб. В результате обстрела разрушен торговый центр. Полиция перекрыла центральные улицы, чтобы к нему могли проехать пожарные, пишут авторы телеграм-канала Shot.
https://ukraina.ru/20221022/1040034743.html
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новости, шебекино, белгородская область, обстрелы, всу
Новости, Шебекино, Белгородская область, обстрелы, ВСУ

Въезд в Шебекино в Белгородской области закрыт - соцсети

14:37 22.10.2022
 
Обстрел Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ 22 октября
Обстрел Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ 22 октября
Читать в
22 октября ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате обстрела пострадали 11 человек, четверых госпитализировали в тяжелом состоянии
ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате обстрела пострадали 11 человек, четверых госпитализировали в тяжелом состоянии. Город оцеплен, въезд закрыт, сообщают в соцсетях очевидцы. На въезде образовалась пробка, пропускают только автомобили экстренных служб.
В результате обстрела разрушен торговый центр. Полиция перекрыла центральные улицы, чтобы к нему могли проехать пожарные, пишут авторы телеграм-канала Shot.
Обстрел Шебекино в Белгородской области 22 октября
14:24
Одиннадцать жителей Шебекино в Белгородской области пострадали в результате обстрела ВСУ
 
НовостиШебекиноБелгородская областьобстрелыВСУ
 
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