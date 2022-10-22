https://ukraina.ru/20221022/1040035007.html

Въезд в Шебекино в Белгородской области закрыт - соцсети

Въезд в Шебекино в Белгородской области закрыт - соцсети - 22.10.2022 Украина.ру

Въезд в Шебекино в Белгородской области закрыт - соцсети

22 октября ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате обстрела пострадали 11 человек, четверых госпитализировали в тяжелом состоянии

2022-10-22T14:37

2022-10-22T14:37

2022-10-22T14:37

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ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате обстрела пострадали 11 человек, четверых госпитализировали в тяжелом состоянии. Город оцеплен, въезд закрыт, сообщают в соцсетях очевидцы. На въезде образовалась пробка, пропускают только автомобили экстренных служб. В результате обстрела разрушен торговый центр. Полиция перекрыла центральные улицы, чтобы к нему могли проехать пожарные, пишут авторы телеграм-канала Shot.

https://ukraina.ru/20221022/1040034743.html

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новости, шебекино, белгородская область, обстрелы, всу