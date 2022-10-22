https://ukraina.ru/20221022/1040034743.html

Одиннадцать жителей Шебекино в Белгородской области пострадали в результате обстрела ВСУ

Одиннадцать жителей Шебекино в Белгородской области пострадали в результате обстрела ВСУ - 22.10.2022 Украина.ру

Одиннадцать жителей Шебекино в Белгородской области пострадали в результате обстрела ВСУ

ВСУ нанесли ракетный удар по городу Шебекино в Белгородской области. В результате обстрела пострадали 11 человек, четверо из них госпитализированы в тяжелом... Украина.ру, 22.10.2022

2022-10-22T14:24

2022-10-22T14:24

2022-10-22T14:24

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ВСУ нанесли ракетный удар по городу Шебекино в Белгородской области. В результате обстрела пострадали 11 человек, четверо из них госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По неофициальным данным, погибли два человека: мужчина и 16-летний подросток. Об этом сообщают источники издания "Известия". Очевидцы публикуют в соцсетях видеозаписи последствий обстрела. В кадре - горящие автомобили, разбитые фасады зданий, работа пожарных и спасателей. "Зоомагазин там был", сказала очевидец за кадром и показала клубы дыма.

https://ukraina.ru/20221021/1040024089.html

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новости, белгородская область, шебекино, обстрелы, всу