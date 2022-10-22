Одиннадцать жителей Шебекино в Белгородской области пострадали в результате обстрела ВСУ - 22.10.2022 Украина.ру
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Одиннадцать жителей Шебекино в Белгородской области пострадали в результате обстрела ВСУ
Одиннадцать жителей Шебекино в Белгородской области пострадали в результате обстрела ВСУ - 22.10.2022 Украина.ру
Одиннадцать жителей Шебекино в Белгородской области пострадали в результате обстрела ВСУ
ВСУ нанесли ракетный удар по городу Шебекино в Белгородской области. В результате обстрела пострадали 11 человек, четверо из них госпитализированы в тяжелом... Украина.ру, 22.10.2022
2022-10-22T14:24
2022-10-22T14:24
новости
белгородская область
шебекино
обстрелы
всу
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ВСУ нанесли ракетный удар по городу Шебекино в Белгородской области. В результате обстрела пострадали 11 человек, четверо из них госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По неофициальным данным, погибли два человека: мужчина и 16-летний подросток. Об этом сообщают источники издания "Известия". Очевидцы публикуют в соцсетях видеозаписи последствий обстрела. В кадре - горящие автомобили, разбитые фасады зданий, работа пожарных и спасателей. "Зоомагазин там был", сказала очевидец за кадром и показала клубы дыма.
https://ukraina.ru/20221021/1040024089.html
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новости, белгородская область, шебекино, обстрелы, всу
Новости, Белгородская область, Шебекино, обстрелы, ВСУ

Одиннадцать жителей Шебекино в Белгородской области пострадали в результате обстрела ВСУ

14:24 22.10.2022
 
© скриншотОбстрел Шебекино в Белгородской области 22 октября
Обстрел Шебекино в Белгородской области 22 октября
© скриншот
Читать в
ВСУ нанесли ракетный удар по городу Шебекино в Белгородской области. В результате обстрела пострадали 11 человек, четверо из них госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Уточнение по пострадавшим: одиннадцать человек, 4 из них в тяжелом состоянии. Все доставлены в районную центральную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - сообщил Гладков.
По неофициальным данным, погибли два человека: мужчина и 16-летний подросток. Об этом сообщают источники издания "Известия".
Очевидцы публикуют в соцсетях видеозаписи последствий обстрела. В кадре - горящие автомобили, разбитые фасады зданий, работа пожарных и спасателей. "Зоомагазин там был", сказала очевидец за кадром и показала клубы дыма.
Белгород нефтебаза - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 20:53
Губернатор Гладков: возникший в результате обстрела в Шебекино пожар локализованПожар на одном из промышленных предприятий в городе Шебекино Белгородской области, возникший в результате прямого попадания снаряда, локализован. Об этом сообщил 21 октября в своём Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков
 
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