Суздальцев ответил, почему Запад вспомнил про переговоры

"Любое наше наступление – катастрофа для Запада. Это еще не победа, но любое наше наступление демонстрирует, что Запад бессилен против России и Россия непобедима. Это огромный удар и по правящим западным элитам, которые стимулировали этот военный конфликт, наращивали поставки и поддерживали Киев деньгами. Отсюда стремление именно сейчас навязать Москве переговоры или попытаться нанести России ощутимый удар и снова поставить вопрос о переговорах, но уже с более лучших позиций. К примеру, захватить Херсон. Это возможно…", - сказал Суздальцев.