Суздальцев ответил, почему Запад вспомнил про переговоры - 22.10.2022 Украина.ру
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Суздальцев ответил, почему Запад вспомнил про переговоры
Суздальцев ответил, почему Запад вспомнил про переговоры - 22.10.2022 Украина.ру
Суздальцев ответил, почему Запад вспомнил про переговоры
Госсекретарь президента США Энтони Блинкен заявил, что мир не сможет организоваться без Америки, поэтому Вашингтону приходится участвовать во всех глобальных событиях. Эти слова американского политика в интервью изданию Украина.ру прокомментировал политолог Андрей Суздальцев
2022-10-22T04:45
2022-10-22T04:45
новости
андрей суздальцев
запад
россия
переговоры
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По словам эксперта, последние недели в мире начался невероятный ажиотаж вокруг перспектив переговоров между Москвой и Западом. А причина суеты кроется в ситуации на фронте, где российские военные перехватывают инициативу из рук ВСУ.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221021/1039943059.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, андрей суздальцев, запад, россия, переговоры
Новости, Андрей Суздальцев, Запад, Россия, переговоры

Суздальцев ответил, почему Запад вспомнил про переговоры

04:45 22.10.2022
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаАндрей Суздальцев
Андрей Суздальцев - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
Госсекретарь президента США Энтони Блинкен заявил, что мир не сможет организоваться без Америки, поэтому Вашингтону приходится участвовать во всех глобальных событиях. Эти слова американского политика в интервью изданию Украина.ру прокомментировал политолог Андрей Суздальцев
По словам эксперта, последние недели в мире начался невероятный ажиотаж вокруг перспектив переговоров между Москвой и Западом. А причина суеты кроется в ситуации на фронте, где российские военные перехватывают инициативу из рук ВСУ.
"Любое наше наступление – катастрофа для Запада. Это еще не победа, но любое наше наступление демонстрирует, что Запад бессилен против России и Россия непобедима. Это огромный удар и по правящим западным элитам, которые стимулировали этот военный конфликт, наращивали поставки и поддерживали Киев деньгами. Отсюда стремление именно сейчас навязать Москве переговоры или попытаться нанести России ощутимый удар и снова поставить вопрос о переговорах, но уже с более лучших позиций. К примеру, захватить Херсон. Это возможно…", - сказал Суздальцев.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Андрей Суздальцев интервью
Вчера, 06:03
Андрей Суздальцев о тайнах спецоперации, хитрой провокации Запада и переговорах РФ и США
 
НовостиАндрей СуздальцевЗападРоссияпереговоры
 
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