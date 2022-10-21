https://ukraina.ru/20221021/1039942799.html

Эксперт рассказал, где сейчас находится созданный на Украине кустарный ядерный боеприпас

Эксперт рассказал, где сейчас находится созданный на Украине кустарный ядерный боеприпас - 21.10.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, где сейчас находится созданный на Украине кустарный ядерный боеприпас

Ядерная угроза по вине НАТО возросла по сравнению с началом года, считает глава Евразийского аналитического клуба и политолог-международник Никита Мендкович. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

2022-10-21T04:15

2022-10-21T04:15

2022-10-21T04:15

новости

ядерная война

угроза

никита мендкович

украина

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В эти дни проходят учения НАТО по ядерному сдерживанию, под названием "Стойкий полдень", которые продлятся до 30 октября. Они проходят в 1 тыс. километров от российской границы.По его словам, сейчас этот боеприпас находится в Николаеве, гораздо ближе к границе с Россией. Кроме того, в регион были доставлены из Европы таблетки иодида калия, который предписывается применять в случае угрозы лучевой болезни. Их распространяют по аптекам, больницам и среди населения.Мендкович считает, что все указывает на то, что Вашингтон готовил или продолжает готовить провокацию с применением ядерного оружия на Украине, чтобы обвинить в этом Россию. Это помогло бы США сплотить вокруг себя Европу, которая начинает сомневаться.Провокации в ядерной сфере – серьезное повышение ставок, по словам эксперта.

https://ukraina.ru/20221019/1039890835.html

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новости, ядерная война, угроза, никита мендкович, украина