https://ukraina.ru/20221021/1039942799.html
Эксперт рассказал, где сейчас находится созданный на Украине кустарный ядерный боеприпас
Эксперт рассказал, где сейчас находится созданный на Украине кустарный ядерный боеприпас - 21.10.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, где сейчас находится созданный на Украине кустарный ядерный боеприпас
Ядерная угроза по вине НАТО возросла по сравнению с началом года, считает глава Евразийского аналитического клуба и политолог-международник Никита Мендкович. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
2022-10-21T04:15
2022-10-21T04:15
2022-10-21T04:15
новости
ядерная война
угроза
никита мендкович
украина
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В эти дни проходят учения НАТО по ядерному сдерживанию, под названием "Стойкий полдень", которые продлятся до 30 октября. Они проходят в 1 тыс. километров от российской границы.По его словам, сейчас этот боеприпас находится в Николаеве, гораздо ближе к границе с Россией. Кроме того, в регион были доставлены из Европы таблетки иодида калия, который предписывается применять в случае угрозы лучевой болезни. Их распространяют по аптекам, больницам и среди населения.Мендкович считает, что все указывает на то, что Вашингтон готовил или продолжает готовить провокацию с применением ядерного оружия на Украине, чтобы обвинить в этом Россию. Это помогло бы США сплотить вокруг себя Европу, которая начинает сомневаться.Провокации в ядерной сфере – серьезное повышение ставок, по словам эксперта.
https://ukraina.ru/20221019/1039890835.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ядерная война, угроза, никита мендкович, украина
Эксперт рассказал, где сейчас находится созданный на Украине кустарный ядерный боеприпас
Ядерная угроза по вине НАТО возросла по сравнению с началом года, считает глава Евразийского аналитического клуба и политолог-международник Никита Мендкович. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
В эти дни проходят учения НАТО по ядерному сдерживанию, под названием "Стойкий полдень", которые продлятся до 30 октября. Они проходят в 1 тыс. километров от российской границы.
Сейчас, к сожалению, ядерная угроза по вине НАТО возросла. Я должен напомнить, появилась информация в начале октября, что при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки.
По его словам, сейчас этот боеприпас находится в Николаеве, гораздо ближе к границе с Россией. Кроме того, в регион были доставлены из Европы таблетки иодида калия, который предписывается применять в случае угрозы лучевой болезни. Их распространяют по аптекам, больницам и среди населения.
Мендкович считает, что все указывает на то, что Вашингтон готовил или продолжает готовить провокацию с применением ядерного оружия на Украине, чтобы обвинить в этом Россию. Это помогло бы США сплотить вокруг себя Европу, которая начинает сомневаться.
Провокации в ядерной сфере – серьезное повышение ставок, по словам эксперта.