Эксперт рассказал, где сейчас находится созданный на Украине кустарный ядерный боеприпас - 21.10.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал, где сейчас находится созданный на Украине кустарный ядерный боеприпас
Эксперт рассказал, где сейчас находится созданный на Украине кустарный ядерный боеприпас - 21.10.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, где сейчас находится созданный на Украине кустарный ядерный боеприпас
Ядерная угроза по вине НАТО возросла по сравнению с началом года, считает глава Евразийского аналитического клуба и политолог-международник Никита Мендкович. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
2022-10-21T04:15
2022-10-21T04:15
новости
ядерная война
угроза
никита мендкович
украина
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В эти дни проходят учения НАТО по ядерному сдерживанию, под названием "Стойкий полдень", которые продлятся до 30 октября. Они проходят в 1 тыс. километров от российской границы.По его словам, сейчас этот боеприпас находится в Николаеве, гораздо ближе к границе с Россией. Кроме того, в регион были доставлены из Европы таблетки иодида калия, который предписывается применять в случае угрозы лучевой болезни. Их распространяют по аптекам, больницам и среди населения.Мендкович считает, что все указывает на то, что Вашингтон готовил или продолжает готовить провокацию с применением ядерного оружия на Украине, чтобы обвинить в этом Россию. Это помогло бы США сплотить вокруг себя Европу, которая начинает сомневаться.Провокации в ядерной сфере – серьезное повышение ставок, по словам эксперта.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ядерная война, угроза, никита мендкович, украина
Новости, ядерная война, угроза, Никита Мендкович, Украина

Эксперт рассказал, где сейчас находится созданный на Украине кустарный ядерный боеприпас

04:15 21.10.2022
 
© commons.wikimedia.org / Photo courtesy of National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
- РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© commons.wikimedia.org / Photo courtesy of National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
Читать в
Ядерная угроза по вине НАТО возросла по сравнению с началом года, считает глава Евразийского аналитического клуба и политолог-международник Никита Мендкович. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
В эти дни проходят учения НАТО по ядерному сдерживанию, под названием "Стойкий полдень", которые продлятся до 30 октября. Они проходят в 1 тыс. километров от российской границы.
Сейчас, к сожалению, ядерная угроза по вине НАТО возросла. Я должен напомнить, появилась информация в начале октября, что при участии американских и британских военных советников на территории Западной Украины был смонтирован кустарный ядерный боеприпас, который мог быть запущен, использован с помощью пусковой наземной установки.
По его словам, сейчас этот боеприпас находится в Николаеве, гораздо ближе к границе с Россией. Кроме того, в регион были доставлены из Европы таблетки иодида калия, который предписывается применять в случае угрозы лучевой болезни. Их распространяют по аптекам, больницам и среди населения.
Мендкович считает, что все указывает на то, что Вашингтон готовил или продолжает готовить провокацию с применением ядерного оружия на Украине, чтобы обвинить в этом Россию. Это помогло бы США сплотить вокруг себя Европу, которая начинает сомневаться.
Провокации в ядерной сфере – серьезное повышение ставок, по словам эксперта.
Стоп - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 08:07
Представитель МИД Воронцов: Россия Киеву ядерным оружием не угрожала и не угрожаетРоссия не угрожала и не угрожает Украине ядерным оружием, заявил замглавы российской делегации на заседании Первого комитета ГА ООН Константин Воронцов
 
Новостиядерная войнаугрозаНикита МендковичУкраина
 
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Заголовок открываемого материала
04:21Неменский назвал срок осуществления ядерной провокации на Украине
04:15Эксперт рассказал, где сейчас находится созданный на Украине кустарный ядерный боеприпас
04:07Политолог назвал знак скорой ядерной провокации
04:00Акопов объяснил, зачем в России создали координационный совет для решения вопросов обеспечения СВО
01:00Операция "Запад". Как началось массовое выселение родственников бандеровцев
19:59Не Мелитополь: Военный эксперт Евсеев назвал направление главного удара ВСУ
19:50Недетские шалости президента Зеленского. Не единожды совравши, кто ж ему не верит
19:25Кулеба: ЕС и НАТО предоставят Украине почти 600 единиц энергетического оборудования
19:07Конец света, угроза Каховской ГЭС. Итоги 20 октября на Украине
19:00"Шизанулись на фашизме": Федоров объяснил, почему энергетический коллапс не приведет к капитуляции Киева
18:37Владимир Евсеев: России нужно продержаться до 8 ноября, чтобы пойти в атаку на ВСУ по мостам через Днепр
18:30Политический вопрос: Марков объяснил, почему США обязательно попытаются взорвать "Турецкий поток"
18:15Репортаж Аль-Джазиры подтверждает провал наступления ВСУ в Херсонской области
18:03Американцев не заботит Украина, Зеленский напуган: что говорили об Украине в мире 20 октября
18:00Противники использования потенциала ядерного оружия в России работают на вражескую пропаганду – Федоров
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17:33Сыновья Кадырова доставят в Грозный пленных украинских военных
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