https://ukraina.ru/20221020/1039945404.html

Украинцы атаковали балерину Волочкову

Украинцы атаковали балерину Волочкову - 20.10.2022 Украина.ру

Украинцы атаковали балерину Волочкову

Российская балерина Анастасия Волочкова передала 150 билетов на свой спектакль детям из ДНР и ЛНР, за что ее раскритиковали комментаторы. Сообщение она разместила в своем Instagram*-аккаунте на днях

2022-10-20T13:12

2022-10-20T13:12

2022-10-20T13:12

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Речь шла об оригинальном детском балете "Балерина в зазеркалье цирка", который будет показан в Москве.Комментаторы обвинили Волочкову в цинизме, обвиняя ее в "преступлениях российской армии" и прочих распространенных фейках.Балерина ответила на критику, подчеркнув, что она – "творческий человек" и хотела лишь "отвлечь людей от негатива и переживаний".* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, анастасия волочкова, балет, днр, лнр, украина