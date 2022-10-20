Украинцы атаковали балерину Волочкову
Российская балерина Анастасия Волочкова передала 150 билетов на свой спектакль детям из ДНР и ЛНР, за что ее раскритиковали комментаторы. Сообщение она разместила в своем Instagram*-аккаунте на днях
Я и не рассчитывала. Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск, мы с вами. От чистого сердца передали 150 пригласительных Вашим детям, проживающим в московском регионе, на мой добрый спектакль 27-го в "Известия-Холл.
Речь шла об оригинальном детском балете "Балерина в зазеркалье цирка", который будет показан в Москве.
Комментаторы обвинили Волочкову в цинизме, обвиняя ее в "преступлениях российской армии" и прочих распространенных фейках.
Балерина ответила на критику, подчеркнув, что она – "творческий человек" и хотела лишь "отвлечь людей от негатива и переживаний".
* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
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