Украинцы атаковали балерину Волочкову - 20.10.2022 Украина.ру
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Украинцы атаковали балерину Волочкову
Украинцы атаковали балерину Волочкову - 20.10.2022 Украина.ру
Украинцы атаковали балерину Волочкову
Российская балерина Анастасия Волочкова передала 150 билетов на свой спектакль детям из ДНР и ЛНР, за что ее раскритиковали комментаторы. Сообщение она разместила в своем Instagram*-аккаунте на днях
2022-10-20T13:12
2022-10-20T13:12
новости
анастасия волочкова
балет
днр
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украина
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Речь шла об оригинальном детском балете "Балерина в зазеркалье цирка", который будет показан в Москве.Комментаторы обвинили Волочкову в цинизме, обвиняя ее в "преступлениях российской армии" и прочих распространенных фейках.Балерина ответила на критику, подчеркнув, что она – "творческий человек" и хотела лишь "отвлечь людей от негатива и переживаний".* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
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новости, анастасия волочкова, балет, днр, лнр, украина
Новости, Анастасия Волочкова, балет, ДНР, ЛНР, Украина

Украинцы атаковали балерину Волочкову

13:12 20.10.2022
 
© Анастасия Волочкова/ИнстаграмАнастасия Волочкова
Анастасия Волочкова
© Анастасия Волочкова/Инстаграм
Читать в
Российская балерина Анастасия Волочкова передала 150 билетов на свой спектакль детям из ДНР и ЛНР, за что ее раскритиковали комментаторы. Сообщение она разместила в своем Instagram*-аккаунте на днях
Я и не рассчитывала. Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск, мы с вами. От чистого сердца передали 150 пригласительных Вашим детям, проживающим в московском регионе, на мой добрый спектакль 27-го в "Известия-Холл.
Речь шла об оригинальном детском балете "Балерина в зазеркалье цирка", который будет показан в Москве.
Комментаторы обвинили Волочкову в цинизме, обвиняя ее в "преступлениях российской армии" и прочих распространенных фейках.
Балерина ответила на критику, подчеркнув, что она – "творческий человек" и хотела лишь "отвлечь людей от негатива и переживаний".
* Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
Василий Ломаченко - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 18:30
"Мозги тебе отшибло!": фанаты накинулись на украинского боксера из-за патриарха КириллаУкраинский боксер, двукратный Олимпийский чемпион Василий Ломаченко оказался в центре скандала, разместив в своем Instagram* видео с митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой, передает РБК-Україна 12 августа
 
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