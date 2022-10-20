https://ukraina.ru/20221020/1039930121.html

Руководитель Херсонской области Владимир Сальдо: Мы проводим добровольную эвакуацию за госсредства

Руководитель Херсонской области Владимир Сальдо: Мы проводим добровольную эвакуацию за госсредства - 20.10.2022 Украина.ру

Руководитель Херсонской области Владимир Сальдо: Мы проводим добровольную эвакуацию за госсредства

Украина.ру, 20.10.2022

2022-10-20T05:45

2022-10-20T05:45

2022-10-20T05:47

херсон

интервью

херсонская область

сальдо

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- Владимир Васильевич, в среду президент России Владимир Путин ввел военное положение в новых регионах России, в том числе, и в Херсонской области. Что изменится в регионе, и как сейчас живет Херсонская область?– Он будет жить, продолжать жить, но теперь нам, руководителям и работникам военно-гражданской администрации, – дано очень большое право быстрее принимать решения.Изменится то, что те предложения, которые нужны для быстрейшего решения задач по обороне, по коммунальному обеспечению, по любому направлению жизнедеятельности, мы теперь имеем право принимать самостоятельно и быстро. Это очень большой плюс.Второе – военное положение обязывает всех нас и не только, я имею в виду не только руководителей работников администрации, всех жителей, перейти в такое состояние, когда мы работаем и делаем все, что нужно для фронта.Но, подчеркиваю, в первую очередь, сейчас у нас стоит задача эвакуировать как можно большее количество жителей Херсона, и Херсонской агломерации, это прилегающие районы к Херсону.Я скажу, почему – потому что в случае увеличения активности по военным действиям, угроза для мирных жителей значительно возрастает. Поэтому наибольшее количество людей вывезем на левый берег Днепра.На левом берегу уже сейчас находятся почти все подразделения военно-гражданской администрации, сотрудники. Там есть место для их работы, мы будем продолжать управлять процессом всей Херсонщины уже с левого берега, у нас есть такая возможность.Люди переехали, да, это определенные неудобства, но они временные, потому что мы все уверены в том, что свою землю мы никому не отдадим и будем сражаться.Многие, очень многие люди сейчас обращаются с предложением, желанием записаться в добровольческие батальоны. Это говорит о том что херсонцы свой выбор сделали.Мы все хотим жить в Российской Федерации, поэтому и отстаивать и бороться за нее будем всеми возможными способами. Но при этом приоритет номер один – вывоз как можно большего количества жителей на левый берег Днепра, там у нас есть временные пункты для размещения, есть большое количество тех объектов, где это можно еще организовать.Кто-то захочет побыть временно тут, кто-то захочет уехать в более дальние регионы России, и там остаться, кто-то просто будет у своих родственников. Поэтому, на сегодняшний день идет в первую очередь эвакуация жителей.– Я сегодня смотрела кадры, как осуществляется выезд жителей Херсонской области. Надо сказать, всё проходит организовано, никакой паники, всё спокойно, отлажено. Как много людей надеетесь вывезти и сколько вывезено уже сейчас?– Давайте мы по цифрам будем говорить. Мы уже начали эту работу еще на прошлой неделе, когда детей отвезли в летние лагеря, они работают круглогодично – в Крым.Началась работа именно с детей и их родителей и сопровождающих их преподавателей. Сейчас объем работы увеличился, потому что я уже говорю – мы намерены организовать эвакуацию для наибольшего количества людей, и при этом вся эта логистика перемещения людей, всё будет осуществляться бесплатно.Если у кого-то есть сложности с деньгами, и материально-техническими возможностями – вещей нет, еще чего-то нет, уже сейчас многие регионы Российской Федерации предлагают свою помощь, и поэтому уверен таких людей не оставят один на один – мы заходим в зиму.Но при этом подчеркиваю – организация этой работы ведется как сотрудниками военно-гражданской администрации, подразделениями МЧС, армии частично, инженерные войска подключены к этой работе. Организовано все достаточно хорошо, я сегодня сам ездил рано утром, смотрел, каким образом из речпорта люди отправляются на Левый берег.Там есть так называемые наши речные трамваи, которые каждый берет достаточно большое количество людей, не буду говорить сколько, чтобы не давать лишнюю информацию, и перевозят на левый берег.Кроме того, есть еще несколько точек, из которых люди могут переправиться на левый берег. Я сегодня ввел свое распоряжение возможности приостановки пропуска людей, гражданских лиц, которые возвращаются в Херсон и на правый берег, то есть, на семь дней пропускная система начинает действовать более жестко. Сделано это для того, чтобы выезжающие люд, логистика, чтобы они не мешали друг другу. Одностороннее движение сейчас организовано на выезд.Через семь дней очевидно ситуация будет изменена, и мы откроем город снова для въезда и выезда. Но сейчас для гражданских лиц организовано по специальным пропускам проезжать на правый берег и в Херсон для того, чтобы снабжение города не приостановилось.– В среду утром вооруженные формирование Украины предпринимали попытки наступления в Херсонской области. Какова обстановка сейчас в регионе?– Уже несколько дней по утрам происходит каждый раз эти атаки отбиваются, большей частью это атаки, идущие с северной части Херсонской области, со стороны Кривого Рога и Днепропетровской области.Вот и сегодня по информации, которая есть на сию минуту уже та же самая история – два-три батальона, это небольшие силы, пытаются найти брешь в наших вооруженных силах для того, чтобы пробиться и потом уже дальше разворачиваться.Но они получают серьезный отпор, теряют людей, танки, бронеавтомобили и отходят обратно, со стороны Криворожского направления. Со стороны Николаевского направления тоже идет контрбатарейная борьба, но пока она не сдвигается ни в одну, ни в другую сторону.– Расскажите, каковы настроения местного населения, изменились ли они после постоянных обстрелов со стороны Украины? Как сейчас относятся к Украине, и как относятся к России, частью которой Херсонская область стала уже не только де-факто, но и де-юре?– Постоянные обстрелы – обыватель уже фактически к ним привык, и поэтому информация о том, что будет производиться вывоз, а потом эвакуация, не сильно сначала затронула херсонцев. Ну как бы "и пусть бомбят", они уже привыкли.Привыкли уходить в безопасные места, привыкли жить при таких вот ракетных ударах, но сейчас другая ситуация. Сейчас надо действительно дать военным закончить свою работу.Отношение к Украине, и к вооруженным силам Украины, очень негативное. За это время оно еще больше увеличилось. Но вместе с тем, давайте будем реалистами, много людей, которые ждут возвращения ВСУ. Человек так устроен.Но большая часть осознано хочет жить в Российской Федерации, получает паспорта, приходят на работу, работают государственные органы. Это говорит о том, что открывают счета в банках – опять же подтверждение того, что бизнес начинает стабилизироваться и дает возможность получить уже деньги из бюджета для своего рода деятельности.Поэтому все это было до вчерашнего дня. Теперь мы когда объявили эвакуацию, уже посмотрим через несколько дней. Я уже в начале говорил такое большое количество обращений записаться в добровольческие батальоны, само за себя говорит о многом.– Но, тем не менее, жизнь продолжается, и как вы справедливо отметили, мы входим в зиму. Я конечно понимаю, что Херсон это не Москва, он намного южнее, там намного теплее, но тем не менее, холода не за горами.– Как только появится необходимость централизованного отопления, оно будет включено. Все объекты, обеспечивающие теплом жилые дома, это в основном квартирные дома, они подготовлены к запуску, газ есть, электроэнергия есть, все необходимые для жизнедеятельности структуры - на работе. Коммунальные службы, несмотря на то что люди эвакуируются, продолжают работать, в город транспорт ходит, троллейбусы, автобусы.Если выйти на улицы Херсона, вряд ли можно почувствовать напряжение, но оно присутствует. Мы любим свой город и делаем всё для того, чтобы даже в трудную минуту он выглядел красиво и привлекательно.- Понятно, что выедут не все, по разным причинам – кто-то не хочет, у кого-то нет такой возможности, кто-то не может оставить родителей престарелых, у каждого своя причина. Те, кто все же останутся в Херсоне, как будут жить они, насколько налажена будет их жизнь, обеспечение продуктами и всем необходимым?– Я еще раз хочу подчеркнуть что даже сейчас на введенное мной ограничение, всё, что связано со снабжением, текущим снабжением жизни, жизнедеятельности, продолжает работать.То есть, для них запрет не действует. Продукты поступают в Херсон. На переправе очень много действительно машин, которые понятно, не легковые машины, а грузовые, и допустим, маленькие бусы, которые везут в Херсон и продовольствие, и овощную группу, и крупы – все, что нужно для жизни. Аптеки работают.Единственное, конечно, что оборот упадет. Люди выезжают, потребность уменьшится, он упадет. Но те, кто остается, здесь вероятность гуманитарной катастрофы абсолютно не предвидится. Это наша территория, мы найдем возможность снабжать всем необходимым тех, кто останется.Но это крайний вариант. Я верю, и большая часть херсонцев верит в то, что этот план не будет задействован. То есть, в Херсон не пустят вражеские войска и уличных боев у нас не будет. Но, как здравомыслящий человек я считаю правильным действия военных и МЧС по составлению плана, и Б в том числе.Вдруг зайдут, тогда будет намного более тяжело для Херсона, но все равно мы выстоим, потому что херсонцы говорят "мы все равно будем бороться",– Мы сейчас живем в поистине исторические времена, много всего происходит, и хорошего, и плохого. Хорошего, к счастью, больше. Хочу вас поздравить, что Херсонская область стала частью России уже и де-юре. Я смотрела прямую трансляцию из Кремля 30 сентября, когда были подписаны необходимые документы, вы их тоже подписывали. Честно – смотрела с замиранием сердца. Что чувствовали в этот момент вы? Для вас это вообще символично, потому что вы родились в День России.– Я не скрою – я волновался, волнительно мне было все это. Тем не менее, то было радостное возбуждение вместе с волнением, ожидание и планирование, потому что я человек, придерживающийся планового развития нашей области. Мы ждем дополнительных инвестиций. Улучшение полностью всей экономической деятельности. Кроме того, как ни крути, это было восстановлением исторической справедливости. То есть, это было, это нужно было, и рано или поздно все равно это присоединение к России произошло бы. Напомню, как в 2003 году, мы горожанами нашими проявили инициативу, собрали деньги и восстановили памятник основателю нашего города, человеку, который легендарным в истории остается – Григорию Потемкину, Светлейшему князю. И вот прошло двадцать лет практически, и эта справедливость нашла свое место. Наша земля вернулась в свою родную родину.

https://ukraina.ru/20221019/1039906536.html

https://ukraina.ru/20221020/1039929289.html

https://ukraina.ru/20221020/1039929289.html

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2022

Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

херсон, интервью, херсонская область, сальдо