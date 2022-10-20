Эксперт рассказал, будет ли построена новая ветка "Турецкого потока"
Решать, будет ли построена новая ветка "Турецкого потока" для поставок российского газа в Европу, должны сами европейские страны. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог, эксперт по Турции Иван Стародубцев
Он указал, что самостоятельно строить такую ветку и вкладываться в неё России нет никакой необходимости, особенно с учётом недавней диверсии на газопроводах "Северный поток".
Нам взрывают нитку "Северного потока", получается, несколько миллиардов долларов сейчас надо вложить, чтобы построить новую нитку и пытаться дотянуться до европейцев, как будто это нужно больше России, чем Европе. Мне кажется, тут должен быть взаимный интерес
Он добавил, что даже если строительство новой очереди "Турецкого потока" будет согласовано, то это не окажет никакого влияния на ближайший отопительный сезон в Европе.
5 декабря 2021, 12:33На Украине призвали ЕС разобраться с «Турецким потоком»Евросоюз недооценил риски политического давления из-за российского газопровода «Турецкий поток», сказала в Брюсселе директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями компании «Оператор ГТС Украины» Ольга Белькова, передает издание Euractiv
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.