https://ukraina.ru/20221020/1039912600.html

Эксперт рассказал, будет ли построена новая ветка "Турецкого потока"

Эксперт рассказал, будет ли построена новая ветка "Турецкого потока" - 20.10.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, будет ли построена новая ветка "Турецкого потока"

Решать, будет ли построена новая ветка "Турецкого потока" для поставок российского газа в Европу, должны сами европейские страны. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог, эксперт по Турции Иван Стародубцев

2022-10-20T06:45

2022-10-20T06:45

2022-10-20T06:45

новости

политолог

турция

турецкий поток

северный поток

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102028/88/1020288881_0:260:3949:2481_1920x0_80_0_0_29366294a10a93e14f37245a19316287.jpg

Он указал, что самостоятельно строить такую ветку и вкладываться в неё России нет никакой необходимости, особенно с учётом недавней диверсии на газопроводах "Северный поток".Он добавил, что даже если строительство новой очереди "Турецкого потока" будет согласовано, то это не окажет никакого влияния на ближайший отопительный сезон в Европе.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20211205/1032804304.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, политолог, турция, турецкий поток, северный поток, европа