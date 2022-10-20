Эксперт рассказал, будет ли построена новая ветка "Турецкого потока" - 20.10.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал, будет ли построена новая ветка "Турецкого потока"
Эксперт рассказал, будет ли построена новая ветка "Турецкого потока" - 20.10.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, будет ли построена новая ветка "Турецкого потока"
Решать, будет ли построена новая ветка "Турецкого потока" для поставок российского газа в Европу, должны сами европейские страны. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог, эксперт по Турции Иван Стародубцев
2022-10-20T06:45
2022-10-20T06:45
новости
политолог
турция
турецкий поток
северный поток
европа
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Он указал, что самостоятельно строить такую ветку и вкладываться в неё России нет никакой необходимости, особенно с учётом недавней диверсии на газопроводах "Северный поток".Он добавил, что даже если строительство новой очереди "Турецкого потока" будет согласовано, то это не окажет никакого влияния на ближайший отопительный сезон в Европе.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20211205/1032804304.html
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новости, политолог, турция, турецкий поток, северный поток, европа
Новости, политолог, Турция, турецкий поток, Северный поток, Европа

Эксперт рассказал, будет ли построена новая ветка "Турецкого потока"

06:45 20.10.2022
 
© Фото : пресс-служба "Газпрома""Турецкий поток" первая нитка
Турецкий поток первая нитка - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© Фото : пресс-служба "Газпрома"
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Решать, будет ли построена новая ветка "Турецкого потока" для поставок российского газа в Европу, должны сами европейские страны. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил политолог, эксперт по Турции Иван Стародубцев
Он указал, что самостоятельно строить такую ветку и вкладываться в неё России нет никакой необходимости, особенно с учётом недавней диверсии на газопроводах "Северный поток".

Нам взрывают нитку "Северного потока", получается, несколько миллиардов долларов сейчас надо вложить, чтобы построить новую нитку и пытаться дотянуться до европейцев, как будто это нужно больше России, чем Европе. Мне кажется, тут должен быть взаимный интерес

Иван Стародубцев интервью
Иван Стародубцев
Политолог, эксперт по Турции
Он добавил, что даже если строительство новой очереди "Турецкого потока" будет согласовано, то это не окажет никакого влияния на ближайший отопительный сезон в Европе.
Турецкий поток газопровод
5 декабря 2021, 12:33
На Украине призвали ЕС разобраться с «Турецким потоком»Евросоюз недооценил риски политического давления из-за российского газопровода «Турецкий поток», сказала в Брюсселе директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями компании «Оператор ГТС Украины» Ольга Белькова, передает издание Euractiv
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиполитологТурциятурецкий потокСеверный потокЕвропа
 
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