Обстрелы Донбасса и "капитуляция" Украины - 19.10.2022 Украина.ру
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Обстрелы Донбасса и "капитуляция" Украины
Обстрелы Донбасса и "капитуляция" Украины - 19.10.2022 Украина.ру
Обстрелы Донбасса и "капитуляция" Украины
Украина.ру, 19.10.2022
2022-10-19T09:23
2022-10-19T09:23
мнения
ростислав ищенко
украина
спецоперация
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В последнее время постоянно слышу экспертные мнения о том, что массированные ракетные и авиаудары по городам Украины якобы должны заставить её население о чём-то там задуматься, устыдиться многолетних бомбардировок Донбасса и сменить свою власть на более адекватную, после чего наступит всеобщий мир и в человецех благоволение. Странно, как наши деды об этом не подумали, когда по Берлину стреляли. Надо было вместо штурма пострелять подольше, глядишь немцы бы устыдились, Гитлера свергли, а фон Папена избрали бы канцлером. Он ведь после войны так убедительно рассказывал, как не любил нацистов (даром, что с ними сотрудничал), что его даже в Нюрнберге оправдали (хоть прокурор Руденко и требовал для него смертной казни).Интересно, что украинцы, 8 лет обстреливая Донбасс, тоже почему-то были уверены, что местное население то ли устыдится, то ли испугается и приползёт на коленях просить и каяться.Между тем абсолютно понятно, что первая же пролитая кровь значительно усложняет возможность достижения компромисса в рамках одной государственной системы. В Донбассе так и говорили, что если до кровопролития какое-то соглашение с Киевом ещё было возможно, то после уже никакого. И чем дольше шла война в Донбассе, тем сильнее было ожесточение.Так вот, для любой войны всегда действуют одни и те же правила. До кровопролития компромиссный мир ещё возможен. После кровопролития, условия мира диктует победитель.Если мы справедливо говорим, что армия один раз стреляет в свой народ, потому, что второй раз она стреляет уже в чужой народ, то это относится к любой армии – к нашей ровно в той же мере, что к украинской или американской. Поэтому меня до сих пор удивляет, что многие российские политики до сих пор говорят, что мы с украинцами – один народ. Даже в последнее выступление генерала Суровикина это утверждение закралось.Разве может "единый народ" собрать против нас миллионную армию (при том, что на Украине всего населения осталось вряд ли больше 25 миллионов) и почти год упорно сопротивляться всем нашим попыткам решить проблему без массового кровопролития? Разве может один народ начать массово переходить с родного русского на неродной украинский, только чтобы показать освободителям, насколько ему противно освобождение?Украинцы в основном пасутся в фэйсбуке. Его у нас давно не прочтёшь без VPN. Но на пару дней VPN можно скачать бесплатно. Зайдите, поинтересуйтесь взглядами "единого народа". Украинцы примерно в равных пропорциях делятся на тех, кто просто закрыл свою страницу и пишет о нас гадости так, чтобы мы не видели, и на тех, кто пишет о нас гадости открыто.Первые – это те, кто не видит для себя места в Европе и планирует остаться на Украине, даже если она полностью войдёт в состав России. Злобствовать они будут на кухнях, но это будет мощная, в несколько миллионов, пятая колонна, влияние которой на российскую жизнь прекратится лишь со сменой двух поколений. Конечно, и среди внуков останутся поклонники Бандеры, мечтающие о реванше и мести, но их уже будет исчезающе мало.Вторые – те, кто собирается воевать до конца, а потом бежать в Европу (большинство) или уйти в партизаны (единицы).Есть ещё небольшая категория совершенно аполитичных украинцев, которым на всё наплевать, лишь бы не мешали жить и работать. Но они, в основном сконцентрированы в сельской местности, куда ракеты не летят, ибо там нечего поражать, кроме старых разрушенных колхозных свинарников, и погоду не делают, ибо молчат и подчиняются любой власти. Совсем уж единицы остались русскими и ждут Россию, надеясь вопреки надежде дожить до того дня, когда День Победы вернётся из 8-го в 9-е мая и снова станет Днём Победы, а не днём памяти и скорби.На меня очень обижались "прогрессивные украинцы", хотевшие при помощи России вернуться к власти в Киеве и дальше идти в Европу без бандеровцев, не понимая, что без бандеровцев они не нужны США, а без поддержки США не нужны и Европе. Обижались за то, что когда они начинали рассказывать, что 9-го мая их "миллионы и бандеровцы боятся и прячутся", я у них спрашивал, куда эти миллионы деваются десятого мая и почему бандеровцы "боятся" их один день в году, а они боятся бандеровцев 364 дня? И обращал их внимание на лозунг: "Победили Гитлера, победим и Путина!" - с которым шли девятого мая возлагать цветы миллионы с красными маками, а не с георгиевскими ленточками.Потому так легко и запретили георгиевские ленточки, что большинство украинцев было согласно с утверждением власти, что это "символ агрессора". Потому и не могли ничего сделать "прогрессивные украинцы" без России, а в феврале-марте 2022 года даже с помощью России, что подавляющее большинство было против них. В феврале-марте 2022 года власть на Украине была настолько уверенна в поддержке народа, что автоматы в Киеве, Запорожье, Харькове, Днепропетровске и других бывших русских городах раздавались всем подряд без какого-либо учёта.Власть не боялась "пророссийских партизан", ибо знала, что их просто нет, что это миф сторонников удара по Украине в 2014 году, которые все уши прожужжали "массовым сопротивлением хунте", но в конечном итоге даже Стрелков, ещё воюя в Донбассе, вынужден был признать, что местное население на войну неохотно записывается и не менее трети, если не половина сражающихся с хунтой в августе-сентябре 2014 года – добровольцы из России. Так по Донбассу уже стреляли, его уже давили танками и в оккупированных нацистами городах уже устраивали полноценные концлагеря для местных.Россию покидают люди, ориентированные на США и Европу. Россия, в лице своего народа, прощается с ними без сожаления. Когда нынешняя украинская эмиграция в России покидала Украину, о ней тоже никто не жалел. Точно так же, как сейчас россияне удивляются зачем разные певцы и юмористы уехали из страны, где им было тепло и сытно, патентованные украинцы удивлялись исходу немногочисленных русских (и примкнувшей к ним меньшей части "прогрессивных украинцев"). Спрашивали: "Как можно ехать в Мордор с уже европейской Украины?" Говорили: "Покайтесь, народ простит. Убьём только самых отъявленных врагов демократии". Впрочем, теперь они уже не хотят принимать у себя русскую проукраинскую эмиграцию. Потому, что эмигранты русские, а украинцы утверждают, что "хороший русский – мёртвый русский".Посмотрите дискуссии в украинских социальных сетях и вы увидите, что на каждую сотню уверенных, что убивать надо всех русских, включая стариков, детей и беременных женщин, найдутся один-два сомневающихся. Не то, чтобы они были совсем уж против, но как-то не уверены в необходимости столь радикальных мер. Может быть, говорят они, всё же давать шанс тем, кто изъявляет желание перевоспитаться и "убить в себе русского". Это "единый народ"?Страшнее вражды между бывшими друзьями, только вражда между братьями. Да, мы были единым народом. Совсем недавно. Лет тридцать, может быть даже двадцать назад. Мы так к этому привыкли, что не заметили, как "единонародность" закончилась, превратившись в опасное заблуждение. И сейчас их армия стреляет в нас, а наша армия стреляет в них. Нам на одной планете тесно.Мы помним Дом профсоюзов в Одессе, а они верят в "геноцид в Буче". И мы друг другу никогда это не простим. Это можно назвать отложенной в 1991 году гражданской войной, но она не гражданская. Мы тридцать лет жили в разных государствах. И только потому сегодня возможно то, что в 1992 году себе представить было невозможно – война Украины против России в интересах США.Большинству из тех, кто сегодня воюет по обе стороны линии фронта 30-45 лет. Они либо не жили в одном государстве вовсе, либо были слишком малы, чтобы что-то помнить или понимать. Они не служили в одной армии, даже из тех, кому сейчас 50 многие служили уже в разных армиях и присягу на верность разным родинам давали.Я считал, что можно обойтись без войны – дождаться когда Украина станет для США слишком большим обременением (это не самодостаточный финансово-экономически Тайвань), и они окончательно её спишут со счетов, после чего она скончается в муках. Российское руководство утверждает, что США и Украина готовили чудовищную провокацию и пришлось ударить на упреждение. У меня нет оснований не верить этим утверждениям, поскольку я сам писал, что для США один из вариантов избавиться от Украины, минимизировав убытки – разбить её об Россию. Они выбрали этот вариант, они спровоцировали войну, и нам не остаётся ничего, кроме как эту войну у США выиграть, для начала на Украине.Но это не 1943 год. Украина не оккупирована США. Украина добровольный союзник и помощник США. Сотни тысяч её солдат ожесточённо сражаются на фронте. Из попавших в плен, при возможности обмена, лишь единицы выражают желание остаться в плену до конца войны, чтобы больше не воевать против России. Большинство радостно отправляется на Украину, зная, что завтра вновь окажутся в окопах и будут стрелять в нас. Это "единый народ"?Это не единый народ. Это народ, сознательно поддержавший нацистский режим в тот момент, когда был выбор между ним и Россией. И затем регулярно повторявший этот выбор. Уже в 2004 году за Ющенко, который шёл на выборы с откровенно русофобской риторикой, проголосовало около половины от всех принявших участие в выборах. По итогам второго тура (последнего конституционного) Янукович выиграл у него около 3% голосов. Через пять лет, те же примерно 3% отделили победившего Януковича от Тимошенко.Но уже за Порошенко и Зеленского голосовало подавляющее большинство. И можно было бы предположить, что это большинство голосовало за мир, но когда Порошенко подписывал Минские соглашения, его рейтинг падал. Пока Зеленский вёл хоть какие-то переговоры о мире, его рейтинг падал. А началась война и рейтинг Зеленского моментально вырос и держится, как гвоздями прибитый.Народ, одобривший сожжение людей в Одессе и убийства в Мариуполе в 2014 году, народ до сих пор "не видящий" нацистов в собственных городах и поющий дифирамбы садистам и палачам из "Азова", "Айдара" и прочих нацбатов, народ разрушающий памятники советским воинам и "декоммунизирующий" Пушкина, Потёмкина и Екатерину II, народ, радующийся теракту на Крымском мосту и вообще любой проблеме России, народ восемь лет "не замечавший" обстрелы городов Донбасса, народ, добровольно отказавшийся от общего с нами языка, общей культуры, общего прошлого, выбравший себе не только другое будущее, но и другую историю, и ради этого восемь месяцев стреляющий в нас и не планирующий уняться, не может быть с нами одним народом.Да, это бывшие родственники (даже братья), но теперь враги тем более ожесточённые, что сами продали родство даже не за тридцать сребреников, а всего лишь за обещание чечевичной похлёбки, особого (по западному рецепту) приготовления.Это не значит, что мы должны радоваться их гибели. Но и жалеть их не стоит. Они в любой момент готовы воспользоваться нашей жалостью, которую принимают за слабость.Когда-то наши пути разошлись. И вот теперь мы столкнулись на историческом перекрёстке в борьбе за существование. Остаться должен кто-то один. Так пусть же этим одним будем мы.Нет, мы, в отличие от них, вовсе не собираемся убить всех. Даже не большинство. Только тех, кто будет пытаться убить нас. У остальных – свободный выбор: либо, оставшись дома, попытаться хотя бы в будущих поколениях вновь стать единым народом, либо навсегда покинуть родину, растворившись в огромном мире и став в следующих поколениях немцами, французами, канадцами и, в первую очередь, поляками. И не стоит по этому поводу рефлексировать. "Каждый выбирает для себя…".Наше дело, без гнева и пристрастия, без лишних эмоций, без воспоминаний о бывшей единонародности, обеспечить собственную безопасность, причём так, чтобы наших погибло как можно меньше. Ничего личного – просто логика борьбы. "Никогда мы не будем братьями".
https://ukraina.ru/20190708/1024169545.html
https://ukraina.ru/20221018/1039826946.html
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мнения, ростислав ищенко, украина, спецоперация
Мнения, Ростислав Ищенко, Украина, Спецоперация

Обстрелы Донбасса и "капитуляция" Украины

09:23 19.10.2022
 
© ГСЧС Украины
© ГСЧС Украины
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Ростислав Ищенко авторы
Ростислав Ищенко
Все материалы
В последнее время постоянно слышу экспертные мнения о том, что массированные ракетные и авиаудары по городам Украины якобы должны заставить её население о чём-то там задуматься, устыдиться многолетних бомбардировок Донбасса и сменить свою власть на более адекватную, после чего наступит всеобщий мир и в человецех благоволение. Странно, как наши деды об этом не подумали, когда по Берлину стреляли.
Надо было вместо штурма пострелять подольше, глядишь немцы бы устыдились, Гитлера свергли, а фон Папена избрали бы канцлером. Он ведь после войны так убедительно рассказывал, как не любил нацистов (даром, что с ними сотрудничал), что его даже в Нюрнберге оправдали (хоть прокурор Руденко и требовал для него смертной казни).
Интересно, что украинцы, 8 лет обстреливая Донбасс, тоже почему-то были уверены, что местное население то ли устыдится, то ли испугается и приползёт на коленях просить и каяться.
Ростислав Ищенко - РИА Новости, 1920, 08.07.2019
8 июля 2019, 14:18
Ростислав Ищенко: кто онОдин из главных экспертов МИА «Россия сегодня» по вопросам русско-украинских отношений. Звезда авторской передачи «Ищенко о главном» на YouTube-канале издания Украина.ру
Между тем абсолютно понятно, что первая же пролитая кровь значительно усложняет возможность достижения компромисса в рамках одной государственной системы. В Донбассе так и говорили, что если до кровопролития какое-то соглашение с Киевом ещё было возможно, то после уже никакого. И чем дольше шла война в Донбассе, тем сильнее было ожесточение.
Так вот, для любой войны всегда действуют одни и те же правила. До кровопролития компромиссный мир ещё возможен. После кровопролития, условия мира диктует победитель.
Если мы справедливо говорим, что армия один раз стреляет в свой народ, потому, что второй раз она стреляет уже в чужой народ, то это относится к любой армии – к нашей ровно в той же мере, что к украинской или американской. Поэтому меня до сих пор удивляет, что многие российские политики до сих пор говорят, что мы с украинцами – один народ. Даже в последнее выступление генерала Суровикина это утверждение закралось.
Разве может "единый народ" собрать против нас миллионную армию (при том, что на Украине всего населения осталось вряд ли больше 25 миллионов) и почти год упорно сопротивляться всем нашим попыткам решить проблему без массового кровопролития? Разве может один народ начать массово переходить с родного русского на неродной украинский, только чтобы показать освободителям, насколько ему противно освобождение?
Украинцы в основном пасутся в фэйсбуке. Его у нас давно не прочтёшь без VPN. Но на пару дней VPN можно скачать бесплатно. Зайдите, поинтересуйтесь взглядами "единого народа". Украинцы примерно в равных пропорциях делятся на тех, кто просто закрыл свою страницу и пишет о нас гадости так, чтобы мы не видели, и на тех, кто пишет о нас гадости открыто.
XX Всекитайский съезд КПК - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 04:37
"Русские и украинцы — братские народы": эксперт рассказал, как Китай относится к ситуации на Украине Китай смотрит на ситуацию на Украине с точки зрения двух составляющих: это российско-украинский конфликт и российское противостояние с Западом, сказал заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, член Российского совета по международным делам Сергей Санакоев в интервью Украина.ру
Первые – это те, кто не видит для себя места в Европе и планирует остаться на Украине, даже если она полностью войдёт в состав России. Злобствовать они будут на кухнях, но это будет мощная, в несколько миллионов, пятая колонна, влияние которой на российскую жизнь прекратится лишь со сменой двух поколений. Конечно, и среди внуков останутся поклонники Бандеры, мечтающие о реванше и мести, но их уже будет исчезающе мало.
Вторые – те, кто собирается воевать до конца, а потом бежать в Европу (большинство) или уйти в партизаны (единицы).
Есть ещё небольшая категория совершенно аполитичных украинцев, которым на всё наплевать, лишь бы не мешали жить и работать. Но они, в основном сконцентрированы в сельской местности, куда ракеты не летят, ибо там нечего поражать, кроме старых разрушенных колхозных свинарников, и погоду не делают, ибо молчат и подчиняются любой власти. Совсем уж единицы остались русскими и ждут Россию, надеясь вопреки надежде дожить до того дня, когда День Победы вернётся из 8-го в 9-е мая и снова станет Днём Победы, а не днём памяти и скорби.
На меня очень обижались "прогрессивные украинцы", хотевшие при помощи России вернуться к власти в Киеве и дальше идти в Европу без бандеровцев, не понимая, что без бандеровцев они не нужны США, а без поддержки США не нужны и Европе. Обижались за то, что когда они начинали рассказывать, что 9-го мая их "миллионы и бандеровцы боятся и прячутся", я у них спрашивал, куда эти миллионы деваются десятого мая и почему бандеровцы "боятся" их один день в году, а они боятся бандеровцев 364 дня? И обращал их внимание на лозунг: "Победили Гитлера, победим и Путина!" - с которым шли девятого мая возлагать цветы миллионы с красными маками, а не с георгиевскими ленточками.
Потому так легко и запретили георгиевские ленточки, что большинство украинцев было согласно с утверждением власти, что это "символ агрессора". Потому и не могли ничего сделать "прогрессивные украинцы" без России, а в феврале-марте 2022 года даже с помощью России, что подавляющее большинство было против них. В феврале-марте 2022 года власть на Украине была настолько уверенна в поддержке народа, что автоматы в Киеве, Запорожье, Харькове, Днепропетровске и других бывших русских городах раздавались всем подряд без какого-либо учёта.
- РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 23:50
МИД РФ: Раздача украинцам оружия - «это конец»В МИД России заявили, что раздача властями Украины оружия населению — это "конец", передаёт РИА Новости 25 февраля
Власть не боялась "пророссийских партизан", ибо знала, что их просто нет, что это миф сторонников удара по Украине в 2014 году, которые все уши прожужжали "массовым сопротивлением хунте", но в конечном итоге даже Стрелков, ещё воюя в Донбассе, вынужден был признать, что местное население на войну неохотно записывается и не менее трети, если не половина сражающихся с хунтой в августе-сентябре 2014 года – добровольцы из России. Так по Донбассу уже стреляли, его уже давили танками и в оккупированных нацистами городах уже устраивали полноценные концлагеря для местных.
Россию покидают люди, ориентированные на США и Европу. Россия, в лице своего народа, прощается с ними без сожаления. Когда нынешняя украинская эмиграция в России покидала Украину, о ней тоже никто не жалел. Точно так же, как сейчас россияне удивляются зачем разные певцы и юмористы уехали из страны, где им было тепло и сытно, патентованные украинцы удивлялись исходу немногочисленных русских (и примкнувшей к ним меньшей части "прогрессивных украинцев"). Спрашивали: "Как можно ехать в Мордор с уже европейской Украины?" Говорили: "Покайтесь, народ простит. Убьём только самых отъявленных врагов демократии".
Впрочем, теперь они уже не хотят принимать у себя русскую проукраинскую эмиграцию. Потому, что эмигранты русские, а украинцы утверждают, что "хороший русский – мёртвый русский".
Посмотрите дискуссии в украинских социальных сетях и вы увидите, что на каждую сотню уверенных, что убивать надо всех русских, включая стариков, детей и беременных женщин, найдутся один-два сомневающихся. Не то, чтобы они были совсем уж против, но как-то не уверены в необходимости столь радикальных мер. Может быть, говорят они, всё же давать шанс тем, кто изъявляет желание перевоспитаться и "убить в себе русского".
Это "единый народ"?
Сергей Михеев интервью - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 07:35
Сергей Михеев: Многие в Европе готовы нас убивать только за то, что мы русские
Страшнее вражды между бывшими друзьями, только вражда между братьями. Да, мы были единым народом. Совсем недавно. Лет тридцать, может быть даже двадцать назад. Мы так к этому привыкли, что не заметили, как "единонародность" закончилась, превратившись в опасное заблуждение. И сейчас их армия стреляет в нас, а наша армия стреляет в них. Нам на одной планете тесно.
Мы помним Дом профсоюзов в Одессе, а они верят в "геноцид в Буче". И мы друг другу никогда это не простим. Это можно назвать отложенной в 1991 году гражданской войной, но она не гражданская. Мы тридцать лет жили в разных государствах. И только потому сегодня возможно то, что в 1992 году себе представить было невозможно – война Украины против России в интересах США.
Большинству из тех, кто сегодня воюет по обе стороны линии фронта 30-45 лет. Они либо не жили в одном государстве вовсе, либо были слишком малы, чтобы что-то помнить или понимать. Они не служили в одной армии, даже из тех, кому сейчас 50 многие служили уже в разных армиях и присягу на верность разным родинам давали.
Я считал, что можно обойтись без войны – дождаться когда Украина станет для США слишком большим обременением (это не самодостаточный финансово-экономически Тайвань), и они окончательно её спишут со счетов, после чего она скончается в муках. Российское руководство утверждает, что США и Украина готовили чудовищную провокацию и пришлось ударить на упреждение. У меня нет оснований не верить этим утверждениям, поскольку я сам писал, что для США один из вариантов избавиться от Украины, минимизировав убытки – разбить её об Россию. Они выбрали этот вариант, они спровоцировали войну, и нам не остаётся ничего, кроме как эту войну у США выиграть, для начала на Украине.
Но это не 1943 год. Украина не оккупирована США. Украина добровольный союзник и помощник США. Сотни тысяч её солдат ожесточённо сражаются на фронте. Из попавших в плен, при возможности обмена, лишь единицы выражают желание остаться в плену до конца войны, чтобы больше не воевать против России. Большинство радостно отправляется на Украину, зная, что завтра вновь окажутся в окопах и будут стрелять в нас. Это "единый народ"?
Это не единый народ. Это народ, сознательно поддержавший нацистский режим в тот момент, когда был выбор между ним и Россией. И затем регулярно повторявший этот выбор. Уже в 2004 году за Ющенко, который шёл на выборы с откровенно русофобской риторикой, проголосовало около половины от всех принявших участие в выборах. По итогам второго тура (последнего конституционного) Янукович выиграл у него около 3% голосов. Через пять лет, те же примерно 3% отделили победившего Януковича от Тимошенко.
Но уже за Порошенко и Зеленского голосовало подавляющее большинство. И можно было бы предположить, что это большинство голосовало за мир, но когда Порошенко подписывал Минские соглашения, его рейтинг падал. Пока Зеленский вёл хоть какие-то переговоры о мире, его рейтинг падал. А началась война и рейтинг Зеленского моментально вырос и держится, как гвоздями прибитый.
Народ, одобривший сожжение людей в Одессе и убийства в Мариуполе в 2014 году, народ до сих пор "не видящий" нацистов в собственных городах и поющий дифирамбы садистам и палачам из "Азова", "Айдара" и прочих нацбатов, народ разрушающий памятники советским воинам и "декоммунизирующий" Пушкина, Потёмкина и Екатерину II, народ, радующийся теракту на Крымском мосту и вообще любой проблеме России, народ восемь лет "не замечавший" обстрелы городов Донбасса, народ, добровольно отказавшийся от общего с нами языка, общей культуры, общего прошлого, выбравший себе не только другое будущее, но и другую историю, и ради этого восемь месяцев стреляющий в нас и не планирующий уняться, не может быть с нами одним народом.
Да, это бывшие родственники (даже братья), но теперь враги тем более ожесточённые, что сами продали родство даже не за тридцать сребреников, а всего лишь за обещание чечевичной похлёбки, особого (по западному рецепту) приготовления.
Это не значит, что мы должны радоваться их гибели. Но и жалеть их не стоит. Они в любой момент готовы воспользоваться нашей жалостью, которую принимают за слабость.
Когда-то наши пути разошлись. И вот теперь мы столкнулись на историческом перекрёстке в борьбе за существование. Остаться должен кто-то один. Так пусть же этим одним будем мы.
Нет, мы, в отличие от них, вовсе не собираемся убить всех. Даже не большинство. Только тех, кто будет пытаться убить нас. У остальных – свободный выбор: либо, оставшись дома, попытаться хотя бы в будущих поколениях вновь стать единым народом, либо навсегда покинуть родину, растворившись в огромном мире и став в следующих поколениях немцами, французами, канадцами и, в первую очередь, поляками. И не стоит по этому поводу рефлексировать. "Каждый выбирает для себя…".
Наше дело, без гнева и пристрастия, без лишних эмоций, без воспоминаний о бывшей единонародности, обеспечить собственную безопасность, причём так, чтобы наших погибло как можно меньше. Ничего личного – просто логика борьбы. "Никогда мы не будем братьями".
 
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Заголовок открываемого материала
11:26Токаева внесли в базу "Миротворца"
11:05В Кривом Роге ударом поврежден объект энергетики – власти
10:59В Совфеде объяснили, почему власти пока не могут решить вопрос с завышением цен на бронежилеты
10:57Стаи дронов и новая тактика: Киев в панике, помощи Запада ждать не стоит: Кнутов о том, что дальше. Видео
10:54Рекордная взятка: на Украине разоблачили экс-депутата Верховной Рады
10:45Маск пожаловался на убытки от работы Starlink на Украине
10:43Власти сообщили об обстреле инфраструктуры Белгорода со стороны ВСУ
10:39Денацификация по-винницки: в украинском поселке отреклись от Бандеры
10:34Мизулина рассказала об "идейной войне" с традиционной семьей во время СВО
10:06В Энергодаре отбили попытку украинского десанта на катерах захватить ЗАЭС
10:00Военнопленные рассказали об употреблении наркотиков силовиками киевского режима
09:28"Вслед за Маском": еще один американский миллиардер предложил план по урегулированию конфликта на Украине
09:25Девятый год на войне. Секреты батальона "Восток"
09:23Обстрелы Донбасса и "капитуляция" Украины
09:21Зеленский уволил скандального посла Украины в Казахстане
09:00Ракетный обстрел Энергодара, угроза для Херсона, увольнение посла. Главное на Украине на утро 19 октября
09:00"Зачастую, но не всегда": Корнилов объяснил, почему Китай настороженно относится к украинскому конфликту
08:45"Освободительная борьба": чилийский военкор Кирк рассказал о своём восхищении народом Донбасса
08:43Эксперт рассказал, хватит ли Украине ГЭС и АЭС, чтобы пережить зиму
08:42"Чтобы не отличаться": украинский пленный о том, как иностранных наемников стали переодевать в форму ВСУ
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